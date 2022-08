Regardez AMD dévoiler ses processeurs Ryzen 7000 alimentés par Zen 4 ici même à 19 h HE / 16 h PT

Quelque chose à attendre: à 19 h HE / 16 h PT aujourd’hui, le 29 août, AMD dévoilera enfin ses processeurs de bureau Ryzen 7000 alimentés par Zen 4 dans un flux en direct que vous pouvez regarder ici (intégration à venir). L’équipe rouge indique que l’événement se concentrera sur la prochaine génération de produits PC de l’entreprise, nous pouvons donc également nous attendre à voir plus de détails sur la nouvelle plate-forme AM5.

Le livestream d’AMD sera présenté par la PDG, le Dr Lisa Su, le CTO Mark Papermaster et d’autres dirigeants de l’entreprise. Il y aura beaucoup de détails sur l’architecture Zen 4, y compris les caractéristiques du processeur de bureau Ryzen 7000, les dates de lancement et les prix.

Rejoignez-nous le 29 août à 19 h HE pour « ensemble, nous faisons avancer les PC », une première en direct pour dévoiler les produits PC AMD de nouvelle génération. • Lire le communiqué de presse : https://t.co/n76RbJDMz0

• Regarder sur la chaîne YouTube d’AMD : https://t.co/wo5iHJ7sJy pic.twitter.com/mc7CjoFdvM – AMD Ryzen (@AMDRyzen) 16 août 2022

Une partie de l’émission sera également consacrée à la plate-forme AM5. Nous verrons probablement les cartes mères X670E, X670, B650E et B650 avec leur socket LGA1718, que, contrairement à Intel, AMD prévoit de prendre en charge pendant cinq ans.

AMD passera sans aucun doute en revue certaines des fonctionnalités des cartes, telles que le prise en charge native jusqu’à 170 W, ainsi que le prise en charge de DDR5 et PCIe 5.0. Dans le cas de cette mémoire DDR5, la plate-forme AM5 seulement prendre en charge le dernier format de mémoire plutôt que de proposer également des cartes DDR4, comme c’est le cas avec Alder Lake d’Intel.

AMD promet que Zen 4 viendra avec une augmentation impressionnante des performances de 35% par rapport à Zen 3 et des vitesses de fréquence bien améliorées. Le processeur présenté au Computex, considéré comme un prototype du Ryzen 9 7950X, fonctionnait à 5,5 GHz sur « la plupart » des threads lors de l’exécution d’une démo Ghostwire Tokyo, et la société a confirmé plus tard que le processeur n’était pas overclocké. AMD a également déclaré que la technologie 3D V-cache utilisée dans le Ryzen 7 5800X3D ferait partie de la nouvelle série.

Si l’on en croit une nouvelle rumeur, la vitesse de fréquence du Ryzen 9 7950X à 16 cœurs pourrait augmenter encore plus qu’on ne le pensait auparavant, jusqu’à 5,85 GHz ou peut-être même plus. Cela placerait sa vitesse au-dessus du prochain processeur Intel Core i9-13900K Raptor Lake, qui a été vu passer à 5,8 GHz.

Assurez-vous de revenir plus tard dans la journée pour voir ce qu’AMD a d’autre en réserve.