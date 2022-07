Aujourd’hui, 99 % de l’humanité a été simultanément exposée au soleil : comment est-ce possible ?

À 13 h 15 aujourd’hui, vendredi 8 juillet, 99 % de la population mondiale était simultanément exposée au soleil.

Aujourd’hui, vendredi 8 juillet 2022, à 13 h 15, heure italienne, 99 % de la population mondiale a été exposée au soleil en même temps. Cela peut sembler absurde pour ceux qui ne sont pas des « terres plates », étant donné que la Terre est sphérique (ou plutôt, c’est un géoïde) et que le Soleil en éclaire la moitié, tandis que l’autre moitié reste plongée dans l’obscurité. Cependant, la répartition des masses continentales et des îles n’est pas uniforme sur le globe, et avec elle non plus celle des terres habitées par les êtres humains. Précisément à la lumière de cet écart et grâce à la combinaison astronomique favorable, cette curieuse situation se produit réellement le 8 juillet, souvent accusée d’être une fake news sur les réseaux sociaux. Mais aujourd’hui la grande majorité de l’humanité a vraiment été « embrassée par le Soleil », même si une partie ne l’a certainement pas remarqué.

Crédit : heure et date

Comme le précise l’heure et la date du site spécialisé, sur la carte ci-dessus fixée à 13h15 aujourd’hui, il est évident que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique – toutes densément peuplées – sont situées dans la lumière du lever au coucher du soleil. , tandis que la Nouvelle-Zélande (peu peuplée), l’Australie (peuplée uniquement le long des côtes), l’Asie du Sud-Est (peuplée) et l’Antarctique (inhabitée, à l’exception des courageux chercheurs et aventuriers). Cette situation signifiait qu’aujourd’hui à 13 h 15, environ 7,7 milliards de personnes (99 % du total) étaient exposées au soleil en même temps, tandis que 80 millions étaient dans l’obscurité.

En fait, sur les 7,7 milliards de personnes, 6,4 milliards (83 %) ont été exposées à la lumière du jour, à la lumière directe du soleil, tandis que 1,2 milliard (16 %) ont connu le crépuscule, caractérisé par la lumière indirecte du soleil. Comme l’explique Passione Astronomia, le crépuscule astronomique – c’est-à-dire la phase crépusculaire la plus sombre qui se produit lorsque le Soleil se situe entre 12 et 18 degrés sous l’horizon – détermine une lumière si faible que nous pourrions à peine la remarquer, à moins que vous ne viviez dans un endroit libre de la pollution lumineuse. Cette situation a touché environ 260 millions de personnes.

Sans considérations techniques, à 13 h 15 le 8 juillet, 99 % de la population humaine mondiale était en fait exposée à la lumière directe ou indirecte du soleil. Pour des raisons d’éclairement des rayons solaires et de répartition géographique, cette date est meilleure que le 21 juin, qui est le jour du solstice d’été, celui avec le plus de lumière de toute l’année.