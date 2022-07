La pénurie de puces touche peut-être à sa fin, TSMC est toujours roi

En bref : le boom des puces des deux dernières années qui a provoqué une pénurie mondiale touche à sa fin, et cela ne devrait surprendre personne. Les fabricants de puces, les entreprises de technologie grand public et les détaillants s’attendent à des mois plus difficiles, mais les consommateurs peuvent enfin espérer une bonne disponibilité et des prix sur les produits de la génération actuelle et de la prochaine génération.

Cette année, le marché des smartphones a connu l’un de ses pires premiers trimestres de ces dernières années. Les expéditions mondiales ont chuté de plus de 11 % par rapport à 2021, et le marché européen a connu sa baisse la plus importante en une décennie.

Une partie de cette baisse était attendue en raison de la saisonnalité, de sorte que les fabricants de téléphones comme Samsung ont commencé à réduire leur production en conséquence. Cela dit, les analystes du marché de Counterpoint estiment que les revenus des chipsets mobiles ont augmenté d’environ 23 % au cours des trois premiers mois de 2022 grâce à une évolution de la demande des consommateurs vers des combinés 5G plus chers.

TSMC a pris la part du lion de la fabrication sous contrat de ces chipsets – environ 70% des SoC et des modems mobiles ont été fabriqués à l’aide des derniers nœuds de processus de la société taïwanaise (7 nm, 6 nm, 5 nm et 4 nm). Samsung a pris la plupart des commandes de puces restantes et cherche actuellement à séduire davantage de clients avec son nœud de traitement 3 nm de pointe, qui est le premier à utiliser des transistors à effet de champ tout autour de la porte.

En zoomant sur TSMC, les analystes ont constaté que les ventes de chipsets avaient diminué de 9% d’une année sur l’autre pour les trois mois se terminant en mars. Cette situation devrait changer dans les mois à venir, car Qualcomm transférera davantage de ses commandes de puces à TSMC au lieu de Samsung. Notamment, cette décision a été prise après que le géant coréen ait rencontré des problèmes de rendement sur son nœud de processus 4nm.

Malgré ces problèmes, Samsung occupe une position de force en ce qui concerne les nœuds 5 nm et 4 nm. La société est passée de moins de 9 % de toutes les puces mobiles avancées au premier trimestre 2021 à pas moins de 60 % au premier trimestre de cette année.

Dans l’ensemble, la demande des consommateurs pour les smartphones devrait chuter dans les mois à venir en raison de l’inflation et des craintes croissantes d’une récession mondiale imminente. Cela dit, il y a des signes que la chaîne d’approvisionnement technologique pourrait enfin guérir après avoir subi plusieurs chocs au cours des deux dernières années.

Un rapport de TrendForce suggère que la pénurie de puces car nous savons qu’elle pourrait se terminer plus tôt que prévu. Les fonderies ont connu une vague d’annulations de commandes qui se traduira par une sous-utilisation de la capacité vers la fin de cette année.

Taille de plaquette Noeud de processus Produits cibles Utilisation des capacités S2 2022 200mm 0,35 — 0,11 μm Circuits intégrés de pilote d’affichage, PMIC, capteurs d’image de contact 90-95% 300mm 90/55nm Microcontrôleurs, PMIC, TDDI, Wi-Fi 90-99% 300mm 40/28nm Circuits intégrés de pilote d’affichage AMOLED, Wi-Fi, modems 4G, SoC TV, concentrateurs de contrôleur de plate-forme 90-99% 300mm 1Xnm Modems 4G/5G, FPGA, ASIC, Wi-Fi, SoC TV, Platform Controller Hubs 95-100% 300mm 7nm — 4nm CPU, GPU, ASIC, SoC mobiles, FPGA, accélérateurs d’IA 95-100%

La première de ces révisions concerne les tranches de 200 mm et 300 mm fabriquées à l’aide de nœuds de processus matures comme 12 nm et au-delà. Cela indique que les fabricants n’ont plus de problèmes d’approvisionnement en PMIC, microcontrôleurs, circuits intégrés de pilote d’affichage et autres composants indispensables. Les analystes pensent que certaines fonderies auront du mal à maintenir leur capacité de production à 90%, d’autant plus que les fabricants commencent à faire face à une accumulation de stocks.

Les lignes de fabrication de puces plus avancées peuvent encore voir entre 95% et des taux d’utilisation complets. Cela indique que les entreprises qui conçoivent des processeurs, des GPU, des ASIC, des modems 5G et des chipsets mobiles ne voient aucune raison d’en fabriquer moins pour l’instant. Dans le même temps, les fonderies ne sont pas disposées à renoncer aux commandes et offriront, au mieux, des retards d’expédition pouvant aller jusqu’à trois mois.

Pour les joueurs qui attendent de nouveaux processeurs et GPU d’Intel, Nvidia et AMD, c’est certainement une bonne nouvelle car cela indique que la disponibilité ne sera pas un problème majeur. Ajoutez à cela un flot de GPU d’occasion sur le marché de l’occasion et une demande décroissante de cartes mères pour PC, et nous avons les bonnes conditions pour des mises à niveau système plus abordables.