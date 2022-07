Les ventes de jeux vidéo devraient chuter en 2022 après des dépenses record pendant la pandémie

Vue d’ensemble : les ventes mondiales de jeux vidéo devraient baisser de 1,2 % en 2022 pour atteindre 188 milliards de dollars, selon la société d’études de marché Ampere Analysis. L’année dernière, le marché des jeux et des services de contenu a généré un record de 191 milliards de dollars. Si cela devait se concrétiser, ce serait la première baisse des dépenses dans la catégorie en au moins huit ans.

Ampere Analysis a été fondée en 2015 et n’a pas encore connu de baisse d’une année sur l’autre des dépenses en jeux vidéo.

Les dépenses en jeux vidéo ont grimpé en flèche pendant la pandémie alors que les gens cherchaient à se divertir tout en restant à la maison. En 2019, avant la pandémie, les dépenses par catégorie ont atteint 151 milliards de dollars. L’année suivante, les consommateurs ont collectivement déboursé 182 milliards de dollars en jeux, contenus et services.

Vues d’une autre manière, les dépenses ont augmenté de 26% – de près de 40 milliards de dollars – de 2019 à 2021.

En approfondissant, nous constatons que les jeux sur PC seront probablement les plus durement touchés, avec des prévisions de ventes en baisse de plus de 3% cette année. Le segment des jeux mobiles pourrait chuter de 1,3 % et les consoles pourraient perdre environ un demi-point de pourcentage. La seule catégorie qui devrait croître est le cloud gaming.

Ce qui monte doit cependant redescendre. Maintenant que de nombreux pays se sont réinstallés dans une routine plus normale, le temps passé à jouer avec les jeux vidéo pourrait diminuer et entraîner des dépenses. L’ampleur du coup sera débattue.

Une forte inflation et l’augmentation du coût de la vie peuvent avoir un impact négatif sur les dépenses de jeu. À l’inverse, si les consommateurs réduisent leurs dépenses discrétionnaires dans d’autres domaines et restent davantage à la maison, le jeu pourrait rester sur le radar pour beaucoup et les dépenses pourraient ne pas trop souffrir.

Les baisses pourraient également être de courte durée. Ampere s’attend à ce que les marchés mondiaux du jeu rebondissent en 2023 alors que les marchés en croissance continuent d’adopter le jeu et que les marchés matures se stabilisent davantage.

Crédit image : Ron Lach