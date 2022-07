Cette mystérieuse créature aquatique est le plus vieil ancêtre de tous les vertébrés

Vivant il y a environ 518 millions d’années, on l’appelle yunnanozoo du nom de la province chinoise du Yunnan, où la plupart des fossiles ont été trouvés.

Illustration d’un yunnanozoo montrant des squelettes pharyngés en forme de panier / Science

Une créature étrange, qui vivait dans les océans de la Terre il y a plus d’un demi-milliard d’années et qui est maintenant éteinte, est le plus vieil ancêtre de tous les vertébrés, y compris les humains. Ceci est indiqué par un nombre important de preuves obtenues par une équipe de recherche dirigée par le paléontologue de Qingyi Tian de l’Académie chinoise des sciences de Nanjing, en Chine, qui, avec des collègues de l’Institut de géologie et de paléontologie et de l’Université de Nanjing, a enfin éclairer ce qui était jusqu’à présent un chaînon manquant dans la compréhension de l’évolution entre invertébrés et vertébrés.

La créature aquatique, appelée yunnanozoo du nom de la province chinoise du Yunnan où ont été trouvés la plupart des fossiles marins, vivait il y a environ 518 millions d’années, au début de la période cambrienne, et détient encore l’un des secrets les plus controversés à son sujet. de la mâchoire et du crâne des vertébrés. Cependant, en examinant 127 nouveaux fossiles de yunnanozoaires avec des techniques auparavant inutilisées – telles que la microtomographie à rayons X, la microscopie électronique à balayage et à transmission et la cartographie des éléments de la spectrométrie de dispersion d’énergie – les chercheurs ont montré que « les arcs branchiaux yunnanozoïques sont constitués de cartilage cellulaire avec une matrice extracellulaire dominée par des microfibrilles, une caractéristique jusqu’ici considérée comme spécifique aux vertébrésExplique l’équipe dans une étude qui vient d’être publiée dans La science.

Les détails qui ont émergé sur l’anatomie des yunnanozoa ont suggéré que, chez ces ancêtres vertébrés, l’arc pharyngé – une structure qui peut être trouvée au cours du développement embryonnaire des organismes vertébrés et qui est le précurseur d’un certain nombre de parties différentes du visage et de la mâchoire, selon l’organisme – a évolué à partir d’un arbre cartilagineux non articulé, bien qu’il n’ait pas encore été précisé quand et comment il est apparu. Ils ont également découvert que sept paires d’arches dans les fossiles, similaires les unes aux autres et reliées par des tiges dorsales et ventrales horizontales, forment une structure en forme de panier que l’on peut maintenant trouver chez certains poissons sans mâchoires, comme les lamproies et les myxines. « Deux types de squelettes pharyngés – les types de paniers et les isolés – se trouvent chez les vertébrés cambriens et vivants – dit Tian Qingyi -. Cela implique que la forme des squelettes pharyngés a une histoire évolutive précoce plus complexe qu’on ne le pensait auparavant.« .

Dans l’ensemble, les nouvelles observations anatomiques de l’équipe soutiennent le positionnement évolutif des yunnanozoa à la base de l’arbre généalogique des vertébrés, fournissant de nouvelles informations sur les structures des arcs pharyngés qui, chez l’homme, apparaissent à la quatrième semaine du développement de l’embryon. éléments du corps.