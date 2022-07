Acquisition d’Elon Musk sur Twitter en "grave danger" sur le problème des faux comptes

En un mot : la question persistante de savoir si Elon Musk achètera Twitter pourrait bientôt trouver une réponse alors que des informations font état d’un accord « gravement menacé », faisant chuter le cours de l’action de la société. La personne la plus riche du monde aurait mis fin aux discussions visant à obtenir un financement d’un bailleur de fonds pour l’accord de 44 milliards de dollars, suggérant qu’il se prépare à s’en aller ou à renégocier le prix.

Le Washington Post, citant trois personnes proches du dossier, écrit que le plus gros problème de Musk est familier : les faux comptes. Le patron de Tesla a temporairement suspendu l’accord Twitter en mai jusqu’à ce qu’il ait la confirmation que le spam et les faux comptes sur le site représentent réellement moins de 5 % de sa base d’utilisateurs, comme indiqué dans un dossier de la société.

Le problème a de nouveau surgi le mois dernier lorsque Musk a déclaré qu’il pourrait abandonner l’accord car Twitter « résiste activement et contrecarre » ses droits à l’information en refusant de fournir des informations sur le nombre de faux comptes, de spam et de robots sur le site. Si cela constituait une « violation matérielle », comme l’a affirmé Musk, il pourrait arrêter l’acquisition sans payer les frais de résiliation de 1 milliard de dollars.

Corriger – Elon Musk (@elonmusk) 6 juin 2022

Il semble que le camp de Musk ne puisse toujours pas vérifier les chiffres du compte de spam fournis par Twitter et devrait bientôt prendre des mesures drastiques. Ceci malgré le fait que Twitter ait déclaré hier qu’il avait doublé le nombre de comptes de spam qu’il suspend quotidiennement, passant de 500 000 en mai à un million. Cela inclut les comptes identifiés et supprimés au fur et à mesure de leur création et qui ne rejoignent jamais la plate-forme (ne comptez donc pas comme des utilisateurs quotidiens).

Un autre facteur dans l’intérêt refroidissant de Musk est probablement le cours de l’action de Twitter. Il oscillait autour de 45 $ lorsqu’il a fait son offre en avril. Il se situe maintenant à environ 37 $, ce qui donne l’impression qu’il paie trop cher. Cependant, une baisse du cours de l’action pourrait permettre à Musk de forcer Twitter à renégocier l’accord afin qu’il puisse payer moins pour l’entreprise.