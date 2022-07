Netflix déploie l’audio spatial de Sennheiser qui fonctionne sur tous les appareils

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Netflix, en collaboration avec Sennheiser, ajoute la prise en charge de l’audio spatial à un certain nombre de ses émissions originales à succès, notamment Red Notice, The Witcher, The Adam Project et la dernière saison de Stranger Things. La prochaine série d’action en direct Resident Evil qui sortira le 14 juillet prendra également en charge l’audio spatial.

Le géant de la vidéo en streaming travaille avec le spécialiste allemand de l’audio Sennheiser sur le déploiement et utilisera sa technologie AMBEO pour convertir l’audio stéréo standard en une expérience immersive de type son surround. Netflix est la première plateforme de streaming à utiliser la technologie, nous dit-on.

L’idée est de créer une expérience plus enveloppante qui amène davantage le spectateur dans l’histoire. La subtilité du son peut souvent passer inaperçue, surtout si vous comptez sur un système stéréo de base à deux canaux ou sur des haut-parleurs de télévision intégrés.

« L’audio spatial Netflix aide à traduire l’expérience cinématographique de l’audio immersif sur n’importe quelle chaîne stéréo », a noté la société.

Netflix a déclaré que la technologie est compatible avec tous les appareils, ce qui indique qu’elle ne nécessite pas de haut-parleurs surround dédiés ou d’équipements de cinéma maison coûteux. De plus, il est disponible pour tous les niveaux d’adhésion et est activé automatiquement sans qu’il soit nécessaire de modifier l’utilisateur.

Pour l’essayer, entrez simplement « Spatial Audio » dans la barre de recherche Netflix pour voir une liste des titres pris en charge. Une vérification rapide de notre côté a révélé plus de deux douzaines de titres pris en charge, mais cela variera en fonction de votre appareil de diffusion en continu.

Crédit image : cottonbro