Un petit changement dans l’orbite de Neptune peut entraîner la destruction du système solaire

Un changement de 0,1% de l’orbite de Neptune suffirait à déstabiliser l’ensemble du système solaire, entraînant l’éjection ou la destruction de planètes.

Le système solaire. Crédit : Pixabay

Une petite variation de l’orbite de Neptune (égale à 0,1%) suffirait à déclencher une série d’événements en chaîne capables de déstabiliser l’ensemble du système solaire et de le conduire à son effondrement, entraînant la destruction ou l’expulsion des planètes. Le scénario apocalyptique pourrait être déclenché par une étoile errante, capable d’interférer avec la gravité de la dernière planète de notre système – après la rétrogradation de Pluton en planète naine – et de la priver de son équilibre actuel. À nos yeux, le système solaire peut en effet apparaître très équilibré, mais l’histoire évolutive parle clairement de changements colossaux et d’impacts catastrophiques ; même la fin naturelle de notre système, attendue dans 5 milliards d’années quand le Soleil « mourra », sera pleine de feux d’artifice.

Une équipe de recherche canadienne dirigée par des scientifiques du Département des sciences physiques et environnementales de l’Université de Toronto à Scarborough a déterminé qu’un changement de 0,1 % de l’orbite de Neptune est suffisant pour que le système solaire s’effondre. a collaboré étroitement avec des collègues du Département de physique et le Département d’astronomie et d’astrophysique. Les chercheurs coordonnés par le professeur Garett Brown sont arrivés à leurs conclusions après avoir effectué des milliers de simulations avec un modèle mathématique du système solaire, capable de prédire les conséquences de tout changement dans les orbites des huit planètes.

Les scientifiques sont conscients d’un risque potentiel d’instabilité du système solaire lié à Mercure, le plus proche du Soleil. Comme le précise IFLScience, en effet, tous les 1000 ans le périhélie de la planète – le point orbital le plus proche du Soleil – se déplace de 1,5 degrés , un taux similaire à celui de Jupiter. Si les deux corps célestes devaient entrer en résonance, il y a 1 % de risque que Mercure soit arraché de son orbite actuelle par la géante gazeuse, avec des conséquences apocalyptiques. Mercure, en fait, pourrait être expulsé du système solaire, ou mis dans une trajectoire pour se retrouver contre le Soleil, Vénus et oui, même la Terre. Les conséquences d’une telle collision seraient l’extinction instantanée de toute vie sur le globe. Qu’il suffise de dire que Mercure a un diamètre de près de 4 900 kilomètres, tandis que Chicxulub, l’astéroïde qui a provoqué l’extinction des dinosaures non aviaires il y a 66 millions d’années, mesurait « juste » une dizaine de kilomètres de long.

Le professeur Brown et ses collègues ont tenté de simuler ce qui se passerait en perturbant l’orbite de la planète la plus éloignée du système solaire, Neptune précisément, en concluant que même un tel événement pourrait entraîner des conséquences apocalyptiques. Les calculs ont montré qu’une étoile passante capable de modifier l’orbite de la planète de seulement 4,5 millions de kilomètres sur son demi-grand axe (égal à 0,1%) peut avoir des conséquences graves et rapides – en temps astronomique – même sur des planètes rocheuses lointaines. Dans les quelque 3 000 simulations réalisées avec de petites variations, à quatre reprises, la perturbation gravitationnelle a poussé Mercure à frapper Vénus. Dans d’autres modèles, Mercure finit par frapper Vénus des dizaines de fois, tandis qu’à une occasion, il a frappé Mars et sur une autre Terre. D’autres scénarios conduisent à l’expulsion de Mercure, Uranus ou Neptune du système solaire.

Heureusement, expliquent les auteurs de l’étude, il est très peu probable qu’une étoile passante puisse s’approcher suffisamment pour perturber l’orbite des géantes glacées extérieures et, par effet de chaîne, déstabiliser le système solaire au point de conduire à la catastrophe. Les détails de la recherche « Sur la stabilité à long terme du système solaire en présence de faibles perturbations des survols stellaires » ont été téléchargés dans la base de données ArXiv en attendant la publication dans la revue scientifique spécialisée faisant autorité Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.