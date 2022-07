Les processeurs mobiles Intel de 14e génération comporteraient de nouveaux cœurs électroniques à faible consommation séparés de la tuile de calcul

Conclusion : les processeurs Intel de 14e génération lanceront plusieurs technologies sur lesquelles l’entreprise travaille, notamment une conception multi-tuiles, de nouvelles architectures pour le CPU et l’iGPU, et le nœud de processus Intel 4. La fuite d’aujourd’hui mentionne également un nouveau type de conception de cœur de processeur ultra-basse consommation.

Aujourd’hui, nous avons un aperçu des prochaines plates-formes mobiles d’Intel de 14e génération, notamment Meteor Lake-U, -P et -H, grâce à une nouvelle fuite d’Igor’s Lab. Cette génération de puces sera la première à présenter l’architecture à base de tuiles d’Intel, les processeurs mobiles mentionnés aujourd’hui étant constitués de quatre tuiles.

La tuile de calcul utilisera le processus de fabrication Intel 4 et aura jusqu’à six cœurs P et huit cœurs E sur ML-P et -H, tandis que les processeurs ML-U basse consommation comporteront deux cœurs P de moins à la haute -fin. Ces cœurs comporteraient de nouvelles microarchitectures, alors attendez-vous à une amélioration des performances IPC.

La tuile GPU utilisera le nœud 3 nm de TSMC et comportera jusqu’à 128 unités d’exécution, autant que la carte graphique discrète Arc A380 d’Intel. Il pourrait également comporter une nouvelle architecture GPU Xe-LPG, alors que les processeurs Alder Lake actuels utilisent Xe-LP.

À partir de Meteor Lake, Intel divisera le PCH en deux tuiles distinctes. La tuile SoC comportera prétendument tous les différents contrôleurs nécessaires dans un processeur moderne, tandis que la tuile d’E / S n’aura que les interfaces réelles, y compris USB, PCIe et SATA.

Le contrôleur de mémoire de ces nouveaux processeurs prendra en charge jusqu’à 96 Go de DDR5-5600 et jusqu’à 64 Go de RAM LPDDR5X-7467, Meteor Lake-H prenant également en charge la connectivité PCIe 5.0. Cette fonctionnalité ne se trouve actuellement que sur les processeurs Alder Lake-S et -HX, qui disposent tous deux de matrices de classe bureau.

le nombre de noyaux ulp est de deux et uniquement dans la tuile soc. – Raichu (@OneRaichu) 7 juillet 2022

Fait intéressant, il est également fait mention de la tuile SoC ayant deux cœurs LP E séparés. Ces cœurs à très faible consommation peuvent être utilisés pour des applications en arrière-plan ou lorsque l’appareil est dans des états de faible consommation, tels que l’hibernation ou le sommeil.

La fuite affirme que les processeurs Intel Meteor Lake seront lancés au cours du second semestre de l’année prochaine.