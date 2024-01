NameDrop: Échange de contacts entre iPhones et Apple Watches

Apple a prouvé à plusieurs reprises qu’il était un précurseur en matière d’intégration transparente entre ses propres appareils. Avec l’introduction de NameDrop, l’entreprise a fait un pas de plus dans cette direction. NameDrop vous permet de partager vos coordonnées entre les appareils Apple en les rapprochant les uns des autres. Nous vous montrerons comment cela fonctionne et quelles sont les limites.

Qu’est-ce que NameDrop et comment ça marche ?

Avec iOS 17.1 et watchOS 10, Apple a introduit NameDrop pour faciliter l’échange de votre numéro de téléphone ou adresse e-mail. Ce n’est pas seulement pratique, mais l’animation est également très cool 🙂

Échange de numéros de téléphone entre propriétaires d’iPhone

« Tapez votre numéro de téléphone, je vous appellerai pour que vous ayez aussi le mien » est désormais obsolète. Du moins pour les propriétaires d’iPhone, il suffit maintenant de rapprocher les iPhones les uns des autres.

Pour partager vos données, voici comment procéder :

Rapprochez votre iPhone de celui d’une autre personne et une animation à l’écran vous indiquera que le téléphone est prêt à partager. Ensuite, les contacts respectifs apparaissent sur les deux iPhones et votre iPhone vous demande si vous souhaitez partager vos coordonnées ou simplement recevoir celles de l’autre personne. Vous pouvez cliquer sur votre numéro de téléphone pour sélectionner celui que vous voulez partager, ou passer à votre adresse e-mail.

Namedrop entre deux iPhones. Capture d’écran : Apple

NameDrop sur Apple Watch, iPad et Mac

Bonne nouvelle : NameDrop fonctionne également avec votre Apple Watch si elle est assez récente. Il s’agit de l’Apple Watch Ultra (1ère génération ou plus récente), de l’Apple Watch Series 7 et plus récente, ainsi que de l’Apple Watch SE (2ème génération ou plus récente).

Partager des contacts de l’iPhone vers l’Apple Watch

Une des fonctionnalités les plus pratiques de NameDrop est la possibilité de partager des contacts directement depuis l’Apple Watch. C’est particulièrement utile lorsque vous êtes en déplacement et que vous voulez rapidement échanger des coordonnées avec quelqu’un.

Pour partager des contacts entre un iPhone et une Apple Watch, rapprochez les appareils déverrouillés les uns des autres ou placez l’iPhone avec l’appareil photo sur la montre et le processus commence.

NameDrop entre AppleWatch et iPhone

Vous pouvez également échanger des coordonnées entre deux Apple Watches. Dans ce cas, le simple fait de les rapprocher ne suffit pas, il faut quelques clics supplémentaires.

NameDrop de l’Apple Watch à l’Apple Watch

Pour envoyer d’une Apple Watch à une autre, ouvrez l’application Contacts sur votre Apple Watch, cliquez sur votre photo en haut à droite. Ensuite, votre profil s’ouvre et un bouton de partage apparaît. En cliquant dessus, vous pouvez rapprocher votre Apple Watch de celle de l’autre personne et les coordonnées seront transférées.

Si cela vous semble trop compliqué parce que vous utilisez NameDrop très souvent avec votre Apple Watch, vous pouvez raccourcir le processus :

Créez un cadran modulaire pour votre Apple Watch et ajoutez votre carte de contact. Vous pourrez ensuite partager vos coordonnées avec de nouveaux contacts en deux clics à partir de votre Apple Watch.

Il suffit de cliquer sur votre photo de profil pour voir apparaître le bouton de partage

Utiliser NameDrop sur l’iPad et le Mac

Malheureusement, NameDrop n’est actuellement (en décembre 2023) pas disponible sur iPad et Mac. Pour le Mac, cela peut encore se comprendre, mais pour les modèles d’iPad dotés d’une puce NFC, on peut se demander pourquoi ce n’est pas possible. Cependant, nous espérons que cela sera possible avec de futures mises à jour logicielles.

Actuellement, sur un modèle d’iPad équipé d’une puce NFC et d’un système d’exploitation à jour, aucune option « Geräte aneinanderhalten » n’est disponible dans les paramètres de AirDrop.

Le bouton est manquant dans les paramètres de l’iPad

Et entre vos propres appareils ?

NameDrop ne fonctionne pas entre votre propre Apple Watch et votre propre iPhone.

Il est conçu uniquement pour l’échange de contacts entre deux appareils appartenant à deux utilisateurs distincts. La synchronisation entre vos propres appareils se fait via iCloud.

Exigences techniques

Pour pouvoir utiliser NameDrop, tous les appareils concernés doivent avoir au moins iOS 17.1 ou watchOS 10 installés. Les appareils suivants sont pris en charge : iPhone 15 (Pro), iPhone 14 (Pro), iPhone 13 (Pro), iPhone 12 (Pro), iPhone SE 3 et versions ultérieures, ainsi que l’Apple Watch Ultra, Series 7, 8, SE 2 et versions ultérieures.

La fonction « Geräte aneinanderhalten » est activée automatiquement après la mise à jour vers la version du système d’exploitation correspondante.

Que faire si NameDrop ne fonctionne pas ?

Pour utiliser NameDrop, les deux appareils doivent être déverrouillés et l’écran doit être allumé.

Est-ce que ça bouge trop ? Il est utile de tenir une main en dessous pour éviter une connexion instable, ou de poser les appareils sur une surface stable.

La patience est également importante : la connexion peut prendre quelques secondes.

Essayez-vous de recevoir un contact qui est déjà dans votre carnet d’adresses ? Dans ce cas, NameDrop ne fonctionnera pas, il est uniquement disponible pour les nouveaux contacts.

Si vous avez tout essayé et que l’échange de données ne fonctionne toujours pas, vérifiez les paramètres de votre iPhone :

Vérifiez que le Bluetooth et le Wi-Fi sont activés.

Pour NameDrop, il n’y a pas de paramètres distincts, mais dans les paramètres de AirDrop, vous pouvez activer et désactiver « Maintenir les appareils ensemble ». Vérifiez si cette fonction est peut-être désactivée.

Vérifiez si votre système d’exploitation est à jour. Pour utiliser NameDrop, vous avez besoin d’iOS 17.1 ou Watch OS 10 au minimum.

Est-ce que l’échange de données est sécurisé ?

En ce qui concerne la sécurité, vous n’avez pas à vous soucier de NameDrop. Le transfert se fait exclusivement entre deux appareils, sans stockage intermédiaire dans le cloud. Seules les données que vous avez autorisées à partager sont partagées. Rien ne se passe sans votre consentement.

NameDrop fonctionne grâce à la communication NFC (Near Field Communication) entre deux appareils, vous devez donc être aussi très proche de l’autre appareil.

En novembre 2023, un avertissement de la police américaine recommandait aux parents de désactiver NameDrop sur les appareils Apple de leurs enfants. Une vidéo TikTok avec des millions de vues mettait également en garde contre le fait que des personnes malveillantes pourraient accéder discrètement aux coordonnées via NameDrop.

Cependant, les deux assertions sont fausses. Étant donné que votre iPhone doit être déverrouillé et que vous devez également donner votre consentement pour l’échange, personne ne peut transférer vos données sans votre accord.

Comment désactiver NameDrop

Si vous souhaitez néanmoins désactiver la fonctionnalité, il vous suffit de suivre quelques étapes simples.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone.

Allez dans « Général », puis dans « AirDrop ».

Désactivez le Switch « Maintenir les appareils ensemble ».