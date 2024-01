Qu’est-ce que les nuages en entonnoir qui se transforment en tornade : les images spectaculaires

Le jour de l’Épiphanie, en Californie, une grande et menaçante nuage a surgi avec une protubérance d’air ressemblant à un cône tourbillonnant, qui a soudain touché terre et a donné naissance à une trombe d’air. Qu’est-ce que les nuages en entonnoir et pourquoi peuvent-ils générer des tornades.

Une nuage en entonnoir. Crédit : NOAA

À Fort Lauderdale, en Californie, le 6 janvier 2024, un grand entonnoir de nuages, connu sous le nom de funnel cloud ou nuage en entonnoir, a donné naissance à une violente trombe d’air sur le terrain. Le phénomène a été immortalisé par des citoyens terrorisés avec leurs smartphones, qui ont pu assister au développement de la tornade (synonyme de trombe d’air) devant leurs yeux. Dans les images capturées par Wendy Stein Fulton et téléchargées sur Storyful, on peut voir le vortex d’air soulever des débris et provoquer de grandes étincelles près de l’Intracoast Waterway, traversant le port de plaisance et un petit pont.

Peu de temps avant, le National Weather Service (NWS) des États-Unis avait émis une alerte aux tornades dans la région, qui s’est concrétisée rapidement. Ce phénomène n’était certainement pas d’une ampleur catastrophique, comme une tornade EF5 avec des vents dépassant les 322 km/h sur l’échelle de Fujita, mais il a suscité beaucoup d’inquiétude et même un peu d’étonnement, notamment en raison de sa formation curieuse à partir d’un nuage. Mais qu’est-ce que sont exactement ces nuages en entonnoir qui peuvent donner naissance à des trombes d’air ?

Comme expliqué par le MetOffice britannique, les funnel cloud, également connus sous le nom de « tuba » (terme latin pour trombe), sont des nuages particuliers à la base d’autres gros nuages, caractérisés par une structure en forme de cône ou d’entonnoir, où l’air tourbillonne abondamment. Cette protubérance typique – techniquement appelée un vortex de mésocyclone – se forme généralement sous les cumulonimbus ou les cumulus et est souvent associée aux supercellules, de violents orages liés à des masses d’air en rotation (autour d’un axe vertical et oblique). C’est précisément cette colonne d’air en rotation qui condense les gouttelettes d’eau à la base de l’entonnoir. Tant que cette structure « vole » dans le ciel, nous sommes toujours en présence d’un nuage en entonnoir, mais dès qu’elle touche le sol sous l’effet de la gravité, elle se transforme en une tornade ou une trombe d’air. Si le cône du nuage en entonnoir touche la mer, il donne naissance à une trombe marine. On peut dire que les nuages en entonnoir sont le phénomène précurseur des tornades. « Les nuages en entonnoir ne provoquent ni débris ni dégâts significatifs au sol », explique la NOAA américaine.

En raison des caractéristiques atmosphériques et géographiques des États-Unis, les supercellules à l’origine des trombes d’air sont beaucoup plus épaisses, grandes et intenses que celles que nous voyons par exemple chez nous. C’est pourquoi les États-Unis sont frappés par des tornades catastrophiques avec une fréquence significative, notamment dans les zones chaudes connues des experts sous le nom de « Tornado Alley ». Le MetOffice explique que, au Royaume-Unis, les nuages en entonnoir sont nettement plus minces que ceux visibles aux États-Unis et donnent très rarement naissance à des trombes d’air susceptibles de causer des dommages importants. Il y en a environ une trentaine chaque année. Il est intéressant de noter qu’en raison du changement climatique, à l’avenir, les trombes d’air et les trombes marines deviendront de plus en plus fréquentes et destructrices dans la région méditerranéenne, en raison de l’augmentation constante de l’énergie chargée dans l’atmosphère par les températures en augmentation.

Le Reseau Meteo Amatori explique que les nuages en entonnoir doivent être distingués des nuages connus sous le nom de fractus ou fractocumulus, des nuages « effilochés » que l’on rencontre « à proximité des orages ». Contrairement aux entonnoirs, ce nuage particulier « n’est pas attaché à la base de l’orage et ne donne naissance à aucun phénomène, bien qu’il puisse ressembler à un entonnoir ou même à une tornade dans de nombreux cas », expliquent les météorologues.