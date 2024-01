Pourquoi les – 43,6 °C en Suède ne contredisent en rien la crise climatique en cours

Une masse d’air froid en provenance de Sibérie et de l’Arctique est bloquée sur la Scandinavie, où les températures sont descendues jusqu’à -40 °C. Mais le froid extrême et les tempêtes de glace qui frappent la Suède et la Finlande ne signifient pas l’inexistence du réchauffement climatique.

Depuis décembre, la péninsule scandinave est touchée par une vague de froid glacial qui s’est transformée en véritable tempête de glace en ce début d’année, avec des températures bien inférieures à la normale. Il suffit de savoir que dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 janvier 2024, le thermomètre à la station Kvikkjokk-Årrenjarka, en Laponie suédoise, a atteint une impressionnante température de -43,6 °C. Pour cette localité, il s’agit de la température la plus basse enregistrée depuis le début des relevés en 1887, comme l’a confirmé le Dr Sverker Hellström, météorologue de l’Institut météorologique et hydrologique suédois. Plus généralement, cela faisait 25 ans que la Suède n’avait pas connu de valeurs aussi extrêmes, selon l’agence de presse suédoise Tt. Le précédent record remonte à janvier 1999, lorsque la température est descendue jusqu’à -49 degrés.

L’épisode de froid glacial en provenance de Sibérie et de l’Arctique a fait chuter les températures de plusieurs degrés en Scandinavie, provoquant d’énormes perturbations et causant plusieurs victimes. Dans la région de Skane, dans le sud de la Suède, une importante chute de neige de 24 heures a bloqué plus d’un millier d’automobilistes sur l’une des principales routes du pays, la E22, tandis qu’au nord, plus de 4 000 foyers sont restés sans électricité avec des températures de -38 °C, selon la radio publique suédoise. Dans l’extrême nord-ouest de la Laponie finlandaise, dans la commune d’Enontekiö, les températures sont descendues à -42,4 °C, atteignant ainsi la température la plus basse depuis 18 ans dans le pays. En attendant, le Danemark connaît les chutes de neige les plus abondantes et même en Russie, le mercure a chuté en raison du froid polaire, avec -30 °C enregistrés à Moscou, une valeur nettement inférieure à la normale. La Norvège subit également de graves perturbations.

À la lumière d’un froid aussi vif, ceux qui sont déjà enclins à adhérer à des théories du complot pourraient être encore plus enclins à croire que la crise climatique n’existe pas. Cependant, ces extrêmes peuvent bien être des conséquences du réchauffement climatique. Mais il est tout d’abord important de rappeler que les conditions météorologiques locales n’ont rien à voir avec le climat. Comme l’explique le Dr Jason Furtado, professeur de météorologie à l’Université d’Oklahoma, la météo est comme l’humeur d’une personne, « qui change constamment », tandis que le climat est exactement comme sa personnalité, qui change beaucoup plus lentement.

En termes simples, même s’il fait extrêmement froid dans certaines parties de la Terre, comme c’est le cas en Europe du Nord, les températures sont beaucoup plus élevées que les moyennes saisonnières ailleurs (comme en décembre dans nos latitudes). Les données mondiales indiquent clairement que 2023 a été l’année la plus chaude de l’histoire, du moins depuis que nous suivons les températures de la planète. Et ces données sont constamment alarmantes. Des événements extrêmes tels que les tempêtes de glace en Suède et en Finlande se sont certainement produits par le passé, étant donné qu’il s’agit de phénomènes météorologiques, mais ils peuvent aussi être déclenchés par la crise climatique en cours, comme l’explique le géologue et présentateur Mario Tozzi dans un article publié dans La Stampa.

« La grande chaleur – souligne le scientifique – entraîne une fonte importante des glaces, c’est-à-dire des chutes d’eau douce à différentes températures, salinité et composition, qui se déversent dans la mer et peuvent perturber, ralentir ou modifier les grandes masses d’eau chaude responsables du climat relativement doux de la péninsule scandinave, des îles britanniques ou de l’Amérique du Nord ». Ces courants océaniques, poursuit l’étude, « se modifient et ne transportent plus autant de chaleur qu’auparavant, ce qui rend possible le développement de cellules orageuses régionales givrées en conséquence de la fonte des glaces qui se déversent ensuite dans la mer ».

En ce début de 2024, les masses d’air froid en provenance de Sibérie et de l’Arctique sont bloquées sur la péninsule scandinave en raison d’un véritable anticyclone, qui empêche l’air polaire de s’échapper et les températures plus douces de l’Atlantique d’entrer. Cela a créé une sorte de piège glacial. C’est un peu l’opposé de la bulle d’air chaud infernale qui a frappé l’Amérique du Nord fin juin 2021, lorsque les températures dans certaines régions ont dépassé les 46 °C et ont entraîné la mort d’un milliard d’animaux marins « cuits vivants » à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Le gel polaire est exacerbé sur l’Europe du Nord par les altérations causées par les courants océaniques susmentionnés, qui en même temps provoquent des températures plus élevées tout autour. Ce sont des conditions extrêmes liées à de multiples facteurs, y compris El Niño, mais il est clair que le changement climatique en cours joue un rôle significatif dans l’aggravation de ces phénomènes.