La prochaine voiture électrique de Xiaomi est prête à établir de nouvelles normes d’efficacité avec une consommation de 8,8 kW pour 100 kilomètres

La nouvelle voiture électrique de Xiaomi fera bientôt ses débuts et de nombreux détails ont déjà été divulgués avant même sa présentation officielle. Auparavant, il avait été révélé que la capacité de la batterie de la voiture était de 101 kWh, et maintenant des rapports révèlent que la prochaine voiture électrique de Xiaomi fonctionne avec une efficacité impressionnante.

La voiture électrique de Xiaomi consomme 8,8 kW d’électricité pour 100 km.

Hu Zhengan, partenaire chez Shunwei Capital, a pris le volant de la voiture électrique de Xiaomi pour un essai routier. On lui a demandé de parcourir une distance de 85 kilomètres tout en ayant encore environ 152 kilomètres d’autonomie estimée.

Hu Zhengan a réussi à parcourir cette distance, et l’autonomie estimée de la voiture a commencé à afficher 90 kilomètres. Cela démontre essentiellement que la voiture électrique de Xiaomi fonctionne beaucoup plus efficacement que prévu. Pendant l’essai de Hu Zhengan, la température ambiante était de 37 degrés Celsius et la voiture transportait 3 personnes. Il a partagé ces détails dans son post Weibo.

En comparant la consommation énergétique de Xiaomi de 8,8 kW pour 100 kilomètres à celle de Tesla, l’un des fabricants de voitures électriques les plus performants, les voitures Tesla consomment environ entre 13 kW et 20 kW pour 100 kilomètres. Nous devons dire que la consommation de Xiaomi de 8,8 kW pour 100 kilomètres est vraiment remarquable.

Étant donné que Xiaomi est déjà un fabricant de smartphones très performant, il semble ambitieux de réussir dans le secteur des véhicules électriques avec ses prochaines voitures électriques Xiaomi. La date exacte de lancement de la voiture électrique Xiaomi est encore inconnue, car elle est actuellement en phase de test.

