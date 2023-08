Votre smartphone Android est un appareil puissant, mais il peut commencer à ralentir avec le temps. Il existe plusieurs choses que vous pouvez faire pour améliorer ses performances, notamment :

Comment améliorer les performances de votre smartphone Android

1. Mettez à jour votre système d’exploitation Android.

Les dernières versions d’Android incluent souvent des améliorations de performance, il est donc conseillé de garder votre téléphone à jour. Vous pouvez vérifier les mises à jour dans l’application Paramètres.

2. Redémarrez votre téléphone régulièrement.

Cela permettra de supprimer tous les fichiers temporaires ou les processus qui pourraient ralentir votre téléphone. Pour redémarrer votre téléphone, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant quelques secondes, puis appuyez sur Redémarrer.

3. Libérez de l’espace de stockage.

Si votre téléphone manque d’espace de stockage, il ne peut pas fonctionner efficacement. Supprimez les applications ou les fichiers dont vous n’avez pas besoin. Pour voir combien d’espace de stockage vous avez disponible, allez dans Paramètres > Stockage.

4. Désinstallez les applications inutilisées.

Même si vous n’utilisez plus une application, elle peut toujours occuper de l’espace et des ressources sur votre téléphone. Pour désinstaller une application, allez dans Paramètres > Applications & notifications > Voir toutes les applications. Appuyez sur l’application que vous souhaitez désinstaller, puis appuyez sur Désinstaller.

5. Effacez le cache des applications individuelles.

Les applications stockent souvent des fichiers temporaires dans le cache. Ces fichiers peuvent s’accumuler avec le temps et ralentir votre téléphone. Pour effacer le cache d’une application, allez dans Paramètres > Applications & notifications > Voir toutes les applications. Appuyez sur l’application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis appuyez sur Stockage et cache. Appuyez sur Effacer le cache.

6. Utilisez une application de gestionnaire de tâches.

Une application de gestionnaire de tâches peut vous aider à fermer les applications qui s’exécutent en arrière-plan. Cela peut libérer de la RAM et améliorer les performances de votre téléphone. Il existe de nombreuses applications de gestionnaire de tâches disponibles, vous pouvez donc en choisir une qui vous plaît.

7. Désactivez les animations.

Les animations peuvent rendre votre téléphone plus attrayant visuellement, mais elles peuvent également le ralentir. Pour désactiver les animations, allez dans Paramètres > Options pour les développeurs. Faites défiler vers le bas et trouvez les options d’échelle d’animation de fenêtre, d’échelle d’animation de transition et de durée d’animation de l’animateur. Réglez chaque option sur 0,5x ou 0,0x.

8. Utilisez un lanceur léger.

Un lanceur est l’interface que vous utilisez pour lancer des applications et accéder à d’autres fonctionnalités de votre téléphone. Un lanceur léger peut améliorer les performances de votre téléphone en utilisant moins de ressources RAM et CPU. Il existe de nombreux lanceurs légers disponibles, vous pouvez donc en choisir un qui vous plaît.

9. Rooter votre téléphone.

Le rootage de votre téléphone vous donne plus de contrôle sur le système, ce qui peut vous permettre d’améliorer les performances. Cependant, le rootage peut également annuler votre garantie et rendre votre téléphone plus vulnérable aux logiciels malveillants. Si vous décidez de rooter votre téléphone, assurez-vous de faire vos recherches et de suivre attentivement les instructions.

10. Utilisez une ROM personnalisée.

Une ROM personnalisée est une version modifiée du système d’exploitation Android qui peut offrir de meilleures performances et fonctionnalités. Il existe de nombreuses ROM personnalisées disponibles, vous pouvez donc en choisir une qui vous convient.

11. Défragmentez le stockage de votre téléphone.

La défragmentation peut contribuer à améliorer les performances du stockage de votre téléphone en réorganisant les fichiers de manière à ce qu’ils soient stockés dans des blocs contigus. Pour défragmenter le stockage de votre téléphone, vous pouvez utiliser une application tierce ou l’outil de défragmentation intégré.

12. Mettez à niveau la mémoire de votre téléphone.

Si votre téléphone dispose de peu de RAM ou de stockage, la mise à niveau de ces composants peut améliorer les performances. Cependant, cela peut ne pas être possible pour tous les téléphones.

13. Faites réparer ou remplacez votre téléphone.

Si votre téléphone est vieux ou endommagé, il peut être temps de le faire réparer ou de le remplacer. Cela peut être la seule solution pour améliorer les performances de votre téléphone si les autres astuces n’ont pas fonctionné.

En suivant ces astuces, vous pouvez garder votre smartphone Android fonctionnant sans problème pendant des années.

Voici quelques conseils supplémentaires :

Utilisez un mode d’économie d’énergie.

Maintenez votre téléphone au frais.

Évitez d’exécuter trop d’applications en même temps.

Fermez les applications que vous n’utilisez pas.

Maintenez à jour le logiciel de votre téléphone.

Utilisez un VPN pour protéger votre vie privée.

Sauvegardez régulièrement vos données.

Voici quelques erreurs courantes qui peuvent ralentir votre smartphone Android :

Ne pas mettre à jour votre système d’exploitation Android.

Ne pas redémarrer votre téléphone régulièrement.

Laisser trop d’applications s’exécuter en arrière-plan.

Installer trop d’applications.

Télécharger des applications à partir de sources non fiables.

Ne pas utiliser une application de gestionnaire de tâches.

Laisser votre téléphone dans des températures élevées.

Ne pas garder à jour le logiciel de votre téléphone.

D’autres erreurs qui ralentissent votre téléphone Android

Utiliser un chargeur de mauvaise qualité.

De plus, l’utilisation d’un chargeur de mauvaise qualité peut endommager la batterie de votre téléphone et ralentir ses performances. Assurez-vous d’utiliser un chargeur compatible avec votre téléphone et provenant d’une marque réputée.

Surcharger votre téléphone avec des widgets.

De plus, les widgets sont de petites applications qui peuvent être placées sur votre écran d’accueil. Bien qu’ils puissent être utiles, ils peuvent également ralentir votre téléphone si vous en avez trop. Essayez de limiter le nombre de widgets sur votre écran d’accueil.

Installer des applications à partir de sources non fiables.

Par ailleurs, l’installation d’applications à partir de sources non fiables peut être risquée. Ces applications peuvent contenir des logiciels malveillants qui peuvent ralentir votre téléphone ou même le endommager. Installez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que le Google Play Store.

Ne pas supprimer les anciens messages et fichiers.

Par ailleurs, les anciens messages et fichiers peuvent occuper de l’espace de stockage de votre téléphone. Cela peut ralentir les performances de votre téléphone. Supprimez les anciens messages et fichiers dont vous n’avez pas besoin pour libérer de l’espace.

Ne pas utiliser une application antivirus.

De plus, les logiciels malveillants peuvent ralentir votre téléphone et même le endommager. Utilisez une application antivirus réputée pour analyser régulièrement votre téléphone et supprimer tout logiciel malveillant trouvé.

Ne pas optimiser les paramètres de votre téléphone.

Par ailleurs, il existe plusieurs paramètres sur votre téléphone qui peuvent affecter ses performances. Assurez-vous d’optimiser ces paramètres pour obtenir les meilleures performances possibles. Par exemple, vous pouvez désactiver les animations, réduire le nombre d’applications qui démarrent automatiquement et effacer le cache des applications individuelles.

En évitant ces erreurs, vous pouvez aider à maintenir votre smartphone Android fonctionnant sans problème pendant des années.

J’espère que cet article vous a aidé à améliorer les performances de votre smartphone Android. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à demander.

