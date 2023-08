La meilleure façon d’utiliser la double SIM avec WhatsApp

À l’ère des smartphones, posséder un appareil avec deux emplacements pour carte SIM est devenu de plus en plus courant. Cette fonctionnalité, disponible dans différentes gammes de prix et catalogues de fabricants, permet aux utilisateurs de gérer deux numéros de téléphone différents sur un même appareil. Que ce soit pour distinguer les appels personnels et professionnels ou gérer plusieurs numéros à des fins différentes, les téléphones double SIM offrent une grande flexibilité. Cependant, une limitation courante se pose lorsqu’il s’agit d’utiliser des applications de messagerie comme WhatsApp. Habituellement, WhatsApp ne permet qu’une seule installation sur un appareil mobile, limitant les utilisateurs à un seul numéro de téléphone. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens d’exploiter pleinement les capacités double SIM, y compris l’utilisation de WhatsApp avec les deux numéros simultanément. Dans cet article, nous explorerons les meilleures méthodes pour y parvenir.

Débloquez le plein potentiel des téléphones double SIM : utilisez deux numéros WhatsApp

La nécessité de la duplication de WhatsApp

WhatsApp, l’application de messagerie renommée, présente sa part de limitations. Actuellement, elle ne peut être utilisée que sur un seul appareil mobile, bien que cela puisse changer à l’avenir. De plus, WhatsApp ne permet pas l’utilisation simultanée de deux numéros de téléphone, c’est là que réside le défi pour les utilisateurs de mobiles double SIM. Vous êtes souvent obligé de choisir l’un de vos deux numéros pour utiliser WhatsApp. Cependant, il existe une solution à ce dilemme : la duplication de WhatsApp.

La duplication de WhatsApp consiste à créer une réplique de l’application WhatsApp sur votre appareil. Ce faisant, le système traite chaque instance comme indépendante, vous permettant de vous connecter séparément avec deux numéros de téléphone différents. Cela indique que vous aurez deux applications WhatsApp sur votre appareil, chacune associée à l’un de vos numéros de téléphone double SIM. Toutefois, il est important de noter que les notifications seront reçues pour les deux instances, ce qui peut occasionner une certaine confusion, surtout si vous faites partie de nombreux groupes.

Il existe plusieurs méthodes pour dupliquer des applications. La plupart des fabricants de smartphones proposent une fonctionnalité intégrée à cet effet, souvent appelée de différentes manières. Par exemple, Samsung l’appelle « Dual Messaging », Xiaomi utilise « Dual Apps », OPPO et realme le nomment « Application Cloner », OnePlus propose « Parallel Applications », et Huawei/Honor le nomme « Twin Apps ». Bien que les noms varient, la fonctionnalité est assez similaire et peut être configurée de manière cohérente :

Ouvrez les paramètres de votre appareil mobile et recherchez le menu de duplication des applications. Naviguez dans les options et sélectionnez WhatsApp. Le système créera une duplication de l’application. Le processus peut être immédiat (en sélectionnant simplement WhatsApp) ou peut nécessiter des étapes supplémentaires (comme le choix d’une liste de contacts différente, comme on le voit sur les appareils Samsung). Une fois que vous avez la duplication de WhatsApp, vous remarquerez deux icônes d’application similaires, la duplication ayant un marqueur distinct. Connectez-vous à la nouvelle instance de WhatsApp avec le second numéro de votre carte SIM double, et elle fonctionnera de manière indépendante.

Par conséquent, votre téléphone double SIM recevra des notifications pour les deux instances de WhatsApp, et vous aurez accès à toutes vos conversations et statuts. Cependant, vous devrez sélectionner manuellement quelle version de WhatsApp ouvrir avant de commencer une nouvelle conversation, ce qui peut prendre un peu de temps pour s’y habituer.

Utiliser WhatsApp Business

Alors qu’il existe de nombreuses applications disponibles sur le Google Play Store pour dupliquer des applications, beaucoup d’entre elles incluent des publicités, et étant donné l’accès de WhatsApp aux données privées, l’utilisation de telles duplications comporte certains risques pour la vie privée. Pour atténuer ces préoccupations, il est conseillé d’utiliser une deuxième application officielle – WhatsApp Business.

Étonnamment, vous n’avez pas besoin d’être un propriétaire d’entreprise pour utiliser WhatsApp Business ; ses fonctionnalités sont pratiquement identiques à celles de l’application WhatsApp classique. Pour commencer, il vous suffit de télécharger WhatsApp Business depuis le Google Play Store, de l’enregistrer avec le deuxième numéro de votre mobile double SIM, et de sélectionner l’option « Pas une entreprise » lorsque vous êtes interrogé sur la catégorie de votre entreprise. Cela n’aura aucun impact sur vos discussions, et vos contacts verront toujours votre numéro comme un compte « professionnel », ce qui ne devrait poser aucun problème pour une utilisation personnelle.

La fonctionnalité native multi-comptes (prochainement)

Contre toute attente, WhatsApp s’apprête à introduire un mode natif multi-comptes, permettant aux utilisateurs d’utiliser facilement deux numéros de téléphone dans la même application. Cette fonctionnalité était prévue pour être disponible en août 2023, bien que sa disponibilité puisse varier en fonction de votre appareil et de votre région.

Une fois activé, ce mode natif multi-comptes sera le moyen le plus simple de gérer deux comptes WhatsApp. Il vous suffira d’ouvrir les paramètres de l’application WhatsApp, de cliquer sur la flèche vers le bas à côté de votre nom, de sélectionner « Ajouter un compte » et de terminer le processus de vérification habituel. Cela vous permettra de passer facilement d’un de vos deux numéros à l’autre, le tout dans la même application.

Les avantages de l’utilisation de la double SIM avec WhatsApp :

Vous pouvez séparer votre vie personnelle et professionnelle.

Vous pouvez avoir un numéro dédié pour les voyages.

Vous pouvez séparer vos contacts personnels et professionnels.

Vous pouvez utiliser WhatsApp sur deux appareils différents.

Les inconvénients de l’utilisation de la double SIM avec WhatsApp :

Il peut être confus de gérer deux comptes WhatsApp séparés.

Vous pouvez recevoir des notifications en double.

Vous devrez peut-être passer fréquemment d’un compte à l’autre.

Autres éléments à prendre en compte lors de l’utilisation de la double SIM avec WhatsApp :

Choisissez le bon téléphone double SIM. Tous les téléphones double SIM ne sont pas créés égaux. Certains téléphones ne vous permettent d’utiliser qu’une seule carte SIM pour les données, tandis que d’autres vous permettent d’utiliser les deux cartes SIM pour les données. Assurez-vous de choisir un téléphone qui répond à vos besoins.

Configurez correctement vos comptes. Lorsque vous créez une duplication de l'application WhatsApp, vous devrez configurer le compte avec votre deuxième numéro de téléphone. Ce processus est similaire à la configuration d'un nouveau compte WhatsApp.

Gérez vos notifications. Lorsque vous avez deux comptes WhatsApp, vous pouvez recevoir des notifications en double. Vous pouvez gérer vos notifications en accédant à l'application Paramètres et en sélectionnant Notifications.

Passez d'un compte à l'autre. Pour passer d'un compte à l'autre, ouvrez l'application WhatsApp et appuyez sur les trois points en haut à droite. Ensuite, sélectionnez « Changer de compte ».

Mettez à jour vos comptes régulièrement. Assurez-vous de garder vos deux comptes WhatsApp à jour. C'est important pour des raisons de sécurité.

Astuces supplémentaires pour utiliser la double SIM avec WhatsApp :

Utilisez des noms et des photos de profil différents pour vos deux comptes. Cela vous aidera à garder vos comptes séparés.

Utilisez des groupes différents pour vos deux comptes. Cela vous aidera à éviter les confusions lorsque vous recevez des messages de différents groupes.

Utilisez des fonds d’écran différents pour vos deux comptes. Cela peut également vous aider à garder vos comptes séparés.

Utilisez des sons de notification différents pour vos deux comptes. Cela vous aidera à savoir quel compte reçoit un message.

En conclusion, l’ère des smartphones double SIM a ouvert de nouvelles possibilités pour gérer plusieurs numéros de téléphone de manière pratique. Bien que WhatsApp présentait initialement des limitations, des méthodes telles que la duplication de WhatsApp et l’introduction d’un mode natif multi-comptes permettent désormais aux utilisateurs de mobiles double SIM d’utiliser pleinement leurs deux numéros. Que ce soit grâce aux fonctionnalités intégrées des fabricants de smartphones ou en utilisant WhatsApp Business, vous pouvez maintenant rester connecté avec vos contacts en utilisant vos deux numéros de carte SIM double.

