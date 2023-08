Date de sortie de One UI 6, appareils compatibles, fonctionnalités et plus encore

Après l’annonce accidentelle début août, Samsung a désormais officiellement annoncé la version bêta de One UI 6 pour sa gamme de téléphones phares. Cela indique que la version officielle de One UI 6 sera disponible dans environ deux mois. La première version bêta apporte d’importants changements d’interface utilisateur et introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités. Si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy, vous avez peut-être beaucoup de questions sur cette mise à jour.

One UI 6 est le système d’exploitation personnalisé basé sur Android 14 pour les téléphones Samsung, qui sera bientôt disponible en version stable. Ici, nous aborderons tous les aspects de One UI 6 : de sa date de lancement prévue et de ses nouvelles fonctionnalités excitantes à la liste des appareils éligibles, ainsi que d’autres informations importantes.

Google a récemment lancé la version bêta finale d’Android 14, ce qui indique que la version officielle pour les téléphones Pixel est imminente. Mais cette version ne concerne pas les utilisateurs de Samsung car elle dépend de la disponibilité de One UI 6, qui est entre les mains de Samsung.

Date de sortie de One UI 6

Samsung a lancé des tests internes de One UI 6 il y a quelque temps. One UI 6 devait être disponible dans la première moitié de juillet. Mais il a été retardé et presque un mois après le retard, la mise à jour a finalement été publiée pour le public le 11 août.

La version bêta de One UI 6 a commencé pour la série Galaxy S23 dans des régions limitées. Dans les semaines à venir, la version bêta de One UI 6 sera disponible pour quelques autres appareils Galaxy et dans plusieurs régions.

Mais nous sommes ici pour parler de la version officielle de One UI 6. One UI 6 sera disponible pour le grand public en octobre ou novembre. Non, il n’y a pas de confirmation d’une date ou d’une semaine spécifique, mais nous pouvons nous attendre à la version officielle de One UI 6 pour Galaxy S23 en octobre ou début novembre.

Si Samsung continue sur la même lancée que l’année dernière, de nombreux appareils recevront One UI 6 basé sur Android 14 cette année. Oui, même de nombreux téléphones de milieu de gamme et à petit budget éligibles recevront la mise à jour d’ici la fin de l’année.

Appareils compatibles avec One UI 6

Alors que One UI 6 apporte une gamme d’améliorations, tous les utilisateurs de téléphones Samsung Galaxy ne recevront pas cette mise à jour importante. Tout comme les versions majeures précédentes de One UI, certains appareils fonctionnant actuellement sous One UI 5 ne seront pas éligibles pour la prochaine mise à niveau majeure, One UI 6.

Donc, toute personne possédant un téléphone Samsung fonctionnant sous One UI 5 a des doutes quant à savoir si son téléphone Galaxy recevra ou non la prochaine mise à jour One UI 6. Eh bien, la société n’a pas révélé de liste officielle ou d’informations, mais nous avons examiné la politique de mise à jour de Samsung qui fournit suffisamment d’informations pour deviner les appareils pouvant recevoir la mise à jour One UI 6.

Voici donc la liste des téléphones Samsung éligibles pour One UI 6 :

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Xcover 6 Pro

Fonctionnalités de One UI 6

La raison principale d’être enthousiasmé par One UI 6 ou toute autre mise à jour, ce sont les nouvelles fonctionnalités, les améliorations par rapport à la dernière mise à jour et les corrections de bugs. Et One UI 6 ne sera pas considéré comme une mise à niveau majeure s’il n’apporte pas de changements majeurs. Donc, oui, One UI 6 vient avec de nouvelles fonctionnalités, y compris des améliorations de l’interface utilisateur.

Étant donné que seule la première version bêta de One UI 6 est disponible, il pourrait y avoir d’autres fonctionnalités que Samsung pourrait ajouter dans les prochaines versions bêta. Les fonctionnalités mentionnées ici sont basées sur les données disponibles. Oui, nous mettrons à jour ces informations une fois que de nouvelles fonctionnalités seront annoncées.

One UI 6 est basé sur Android 14, ce qui indique qu’il aura certaines fonctionnalités courantes d’Android 14. Mais il y aura aussi des fonctionnalités exclusives à Samsung.

Nouvelle disposition des paramètres rapides

Le principal grand changement sur One UI 6 est la nouvelle disposition des paramètres rapides. Les paramètres rapides sur One UI 6 suivent désormais le chemin d’Android stock. Certains grands bascules ont été introduits, tout comme les paramètres rapides des téléphones Pixel, qui sont facilement accessibles et facilitent l’interaction avec le téléphone.

L’arrière-plan des paramètres rapides est flouté, ce qui permet d’avoir une meilleure vue des paramètres rapides. Et cela s’intègre parfaitement en mode paysage également. Les réactions sont mitigées face à la nouvelle disposition. Quelle est votre opinion sur la nouvelle disposition ?

Changer l’arrière-plan avec des modes

One UI 6 dispose d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de définir des images d’arrière-plan différentes pour différents modes. Par exemple, vous pouvez utiliser des arrière-plans différents pour le mode veille et d’autres arrière-plans pour les autres modes. Et lorsque le mode spécifique est activé, l’arrière-plan changera en conséquence. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur iOS 17.

Nouveaux emojis

Samsung a également travaillé sur la refonte des emojis, vous trouverez donc dans One UI 6 de nouveaux emojis meilleurs que l’ensemble des emojis précédents. L’emoji qui pleure ne ressemble cependant pas vraiment à un emoji qui pleure. Mais étant donné que c’est la première version bêta, Samsung pourrait le changer avant la version officielle de One UI 6.

Nouveau lecteur multimédia

Un autre grand changement apporté par One UI 6 est le nouveau lecteur multimédia dans le volet de notification et l’écran verrouillé. Samsung adopte enfin la conception du lecteur multimédia de style Android 13 stock, mais avec de meilleures améliorations.

L’année dernière, Samsung n’a pas apporté le lecteur multimédia de style Android 13 AOSP, mais a finalement apporté la nouvelle conception avec One UI 6 basé sur Android 14. Les changements incluent le lecteur multimédia recouvert par une pochette d’album et une barre de progression animée.

Animations améliorées

One UI 6 est également livré avec des animations améliorées. Certains utilisateurs ont déclaré avoir remarqué des améliorations tandis que d’autres utilisateurs n’ont pas trouvé d’améliorations ou ont constaté une dégradation des animations. Eh bien, étant donné que c’est seulement la première bêta, nous pouvons nous attendre à des améliorations des animations lors de l’ouverture et de la fermeture des applications, du passage d’une application à une autre, de l’entrée par geste, etc.

Nouvelle animation d’allumage et d’extinction de l’écran pour AOD

Il y a une nouvelle animation qui se déclenche lorsque l’écran est réveillé du mode AOD, et lorsque le mode AOD s’active. Cela peut ne pas être considéré comme un grand changement, mais des changements comme celui-ci rendent la mise à jour plus importante.

Changer la position de l’horloge sur l’écran de verrouillage

Oui, vous avez bien lu. Vous pouvez enfin changer la position de l’horloge sur l’écran de verrouillage. Sur One UI 5, vous pouvez seulement positionner les horloges uniquement à des emplacements prédéfinis.

Avoir la position de l’horloge à l’emplacement souhaité aidera à avoir un aspect propre et élégant. Donc, si vous avez un fond d’écran sympa mais que l’horloge gâche son apparence, vous pouvez déplacer le widget d’horloge vers un emplacement différent sur l’écran de verrouillage.

Ce ne sont pas les seules fonctionnalités offertes par One UI 6, il y a beaucoup d’autres fonctionnalités et nous les ajouterons à la liste ci-dessous dès que nous les découvrirons. Voici les autres fonctionnalités.

Améliorations des performances de la batterie grâce aux modifications de comportement d’Android 14

Vous pouvez maintenant activer une fonctionnalité pour détecter les balises inconnues qui vous suivent. Cette fonctionnalité est disponible dans Smart Things Find

One UI 6 est livré avec une application météo repensée

Le tableau de bord de l’utilisation de la batterie dans les paramètres a une nouvelle interface utilisateur similaire à celle du suivi de la batterie de Windows 11

Interface de l’appareil photo repensée, du moins sur les séries Galaxy S23

Comment installer One UI 6

À l’heure actuelle, la version officielle de One UI 6 n’est pas disponible pour aucun des téléphones Samsung Galaxy. Mais elle sera disponible pour les téléphones Samsung Galaxy à partir d’octobre. Cependant, la version bêta de One UI 6 est désormais disponible et si votre appareil est éligible, vous pouvez rejoindre et installer la version bêta de One UI 6 en suivant ce guide.

Mais une fois que la version stable de One UI 6 sera disponible, vous pourrez facilement mettre à niveau votre téléphone en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Mais assurez-vous de sauvegarder d’abord votre appareil.

