YouTube déploie un débit amélioré pour les vidéos HD 1080p sur Android

Google a introduit une meilleure qualité vidéo pour les abonnés YouTube Premium plus tôt cette année, et elle a maintenant été déployée sur les utilisateurs Android. Cette fonctionnalité offre une version améliorée en termes de débit binaire de la qualité vidéo HD 1080p, ce qui indique que les vidéos seront plus nettes et claires, notamment pour les vidéos comportant de nombreux détails et mouvements.

YouTube : meilleure qualité vidéo pour Android

La version améliorée en termes de débit binaire de qualité vidéo HD 1080p n’est pas disponible pour toutes les vidéos, et il n’est pas clair quelles vidéos sont éligibles pour cette fonctionnalité. Cependant, YouTube annonce qu’elle sera disponible pour plus de vidéos au fil du temps.

Si vous êtes un utilisateur de YouTube Premium, vous pouvez essayer l’option de débit binaire amélioré en allant dans le menu des paramètres et en sélectionnant « Qualité vidéo ». Dans la section « HD », vous verrez l’option « 1080p Débit binaire amélioré ». Si cette option est disponible pour la vidéo que vous regardez, vous pouvez la sélectionner pour obtenir la meilleure qualité vidéo possible.

Certains utilisateurs ont signalé avoir constaté une différence significative en termes de qualité vidéo lorsqu’ils utilisent l’option de débit binaire amélioré. Les vidéos comportant de nombreux détails et mouvements, comme les films d’action et les vidéos de sport, peuvent être particulièrement impressionnantes. Cependant, d’autres utilisateurs n’ont pas remarqué de différence significative en termes de qualité vidéo.

Dans l’ensemble, l’option de débit binaire amélioré pour les abonnés YouTube Premium est un ajout apprécié. Elle permet d’obtenir la meilleure qualité vidéo possible sur les appareils Android et sera certainement appréciée par les utilisateurs qui regardent beaucoup de contenu vidéo de haute qualité.

Voici quelques réflexions supplémentaires sur l’option de débit binaire amélioré pour les abonnés YouTube Premium sur Android :

L’option de débit binaire amélioré est un excellent moyen d’améliorer la qualité vidéo des vidéos YouTube sur les appareils Android. Cependant, il est important de noter qu’elle utilisera plus de données. Elle peut donc ne pas être la meilleure option pour les utilisateurs disposant d’un forfait data limité.

L’option de débit binaire amélioré n’est pas disponible pour toutes les vidéos. Il est donc important de vérifier si elle est disponible pour la vidéo que vous regardez avant de la sélectionner.

L’option de débit binaire amélioré est encore relativement nouvelle, il est donc possible qu’il y ait des bugs ou des problèmes. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez les signaler à YouTube afin qu’ils puissent être résolus.

Que pensez-vous de l’option de débit binaire amélioré pour les abonnés YouTube Premium ? L’avez-vous déjà essayée ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

