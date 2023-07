Le dernier de Xiaomi est un gadget pour la voiture qui va beaucoup faciliter votre vie.

Le Xiaomi 50W Wireless Car Charger est fabriqué en plastique ABS, avec un revêtement rembourré à effet de peau et dispose d’un système de saisie automatisé qui fait que les pinces se ferment lorsque l’on approche le smartphone.

Voici le Xiaomi 50W Wireless Car Charger, le nouveau chargeur sans fil pour voiture de la société chinoise.

Xiaomi est un fabricant qui se distingue non seulement par sa vaste gamme de smartphones organisée autour de trois marques : Xiaomi, Redmi et POCO, mais aussi par un portefeuille complet de gadgets en tout genre, parmi lesquels ses bracelets intelligents comme le récent Smart Band 8 ou ses écouteurs sans fil comme les POCO Pods, les premiers écouteurs Bluetooth lancés sous la marque POCO.

Mais sans aucun doute, l’un des gadgets les plus méconnus de la marque sont ses supports sans fil pour voiture et précisément, le géant chinois vient de lancer à l’échelle mondiale le modèle le plus récent de ce type de dispositifs, un Xiaomi 50W Wireless Car Charger dont nous vous parlerons dans la suite.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi 50W Wireless Car Charger

Le Xiaomi 50W Wireless Car Charger est un support de charge sans fil pour voiture qui a un design plus moderne que le modèle précédent, qui est fabriqué en plastique ABS haute résistance et qui dispose d’un revêtement rembourré avec un effet peau qui lui donne un aspect vraiment premium.

De plus, ce support sans fil pour voiture de Xiaomi dispose également d’un système de saisie automatisé qui fait que les pinces latérales se déploient lorsque l’on approche le téléphone portable et se ferment lorsqu’on le pose sur le support.

De plus, le Xiaomi 50W Wireless Car Charger dispose d’un système de charge rapide plus rapide que celui de la version précédente, car grâce à ses 50W de charge, il est capable de recharger entièrement la batterie d’un Xiaomi 13 en moins de 50 minutes et il est équipé d’un condensateur de grande capacité qui permet au système de saisie automatique de fonctionner, à la fois pour placer le téléphone portable et pour le retirer, même lorsque la voiture est éteinte.

Le Xiaomi 50W Wireless Car Charger apparaît déjà sur le site officiel du fabricant chinois, mais il n’est pas encore disponible à l’achat, car son prix n’a pas encore été révélé. À cet égard, on s’attend à ce que ce nouveau support sans fil pour voiture de Xiaomi arrive en France à un prix d’environ 60 ou 70 euros.

