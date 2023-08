Quel appareil Xiaomi rivalise avec le téléphone Nothing 2

Comme vous le savez, Nothing a sorti son nouveau dispositif, le Nothing Phone (2), il y a seulement un mois. Le Nothing Phone (2) est un dispositif intéressant avec un design inhabituel. Il possède des caractéristiques puissantes, telles que le Snapdragon 8+ Gen 1. Mais dans cet article, nous trouverons la réponse à cette question : Quel appareil Xiaomi rivalise avec le Nothing Phone (2) ?

Eh bien, si vous comparez les caractéristiques, le plus proche est le Xiaomi 12T Pro, un appareil sorti le 6 octobre 2022. Il possède le même SoC que le Nothing Phone (2), le Snapdragon 8+ Gen 1. Comparons-les plus en détail. Le Nothing Phone (2) est plus récent que le Xiaomi 12T Pro. Il a été sorti le 17 juillet 2023 tandis que le Xiaomi 12T Pro a été sorti le 6 octobre 2022.

Design et affichage

Les dispositifs pèsent presque le même poids, le Nothing Phone (2) pèse 201,2 grammes, et le Xiaomi 12T Pro pèse 205 grammes. Les tailles d’affichage des dispositifs sont également similaires, le Nothing Phone (2) a un écran de 6,7 pouces et le Xiaomi 12T Pro a un écran de 6,67 pouces.

En parlant d’affichages, le Nothing Phone (2) a un écran OLED LTPO de 120 Hz avec prise en charge du HDR10+ et une luminosité maximale de 1600 nits. Le Xiaomi 12T Pro a un écran AMOLED de 120 Hz avec prise en charge de Dolby Vision et HDR10+, et sa luminosité maximale est de 900 nits. Donc, comme vous pouvez le voir, mis à part la luminosité maximale plus élevée et le LTPO dans l’écran du Nothing Phone (2), les caractéristiques sont similaires.

Les deux dispositifs ont des certifications IP, le Nothing Phone (2) a une certification IP54 (résistance aux éclaboussures et à la poussière) et le Xiaomi 12T Pro a une certification IP53 (résistance à la poussière et aux éclaboussures). La différence est que le Nothing Phone (2) est protégé contre les éclaboussures d’eau provenant de n’importe quel angle tandis que le Xiaomi 12T Pro est protégé contre les jets d’eau à un angle de 60 degrés.

Les matériaux utilisés dans la conception des dispositifs sont également similaires, le Nothing Phone (2) a une façade et un arrière en verre protégés par du Gorilla Glass, et un cadre en aluminium. Le Xiaomi 12T Pro a également une façade et un arrière en verre, mais son corps est en plastique. Le Nothing Phone (2) est disponible en 2 couleurs, blanc et gris foncé. Mais le Xiaomi 12T Pro est disponible en 3 couleurs : noir, argent et bleu, ce qui est un avantage pour le côté Xiaomi.

Appareil photo

Passons aux appareils photo, le Nothing Phone (2) a deux appareils photo de 50 MP à l’arrière. L’appareil photo principal du Nothing Phone (2) utilise un capteur IMX890 de 50 MP de Sony avec un détecteur d’image de 1/1,56 pouce et des pixels de 1,0 µm. Il est associé à une lentille stabilisée optiquement de 23 mm avec une ouverture de f/1,88 et une mise au point automatique à détection de phase (PDAF). L’appareil photo secondaire de 50 MP (ultra grand-angle) a un capteur Samsung JN1. Ce capteur est plus petit que le capteur principal de 50 MP, de type 1/2,76 pouce avec 0,64 µm.

Le capteur est placé derrière une lentille de 14 mm avec une ouverture de f/2,2. Cet appareil photo prend également en charge la mise au point automatique à détection de phase (PDAF) et peut se focaliser jusqu’à 4 cm, ce qui indique que vous pouvez prendre des photos en mode macro avec lui, un mode macro dédié est disponible. Son appareil photo avant est basé soit sur un capteur de 32 MP associé à une lentille grand-angle de 19 mm avec une ouverture de f/2,45. La mise au point est fixe et le capteur dispose d’un filtre de couleur Quad-Bayer. L’appareil peut enregistrer des vidéos en [email protected]

Le Xiaomi 12T Pro a 3 appareils photo à l’arrière, l’appareil photo principal utilise le capteur Samsung HP1 qui prend des photos en 200 MP. L’appareil photo ultra grand-angle utilise le capteur Samsung S5K4H7 ISOCELL Slim de 8 MP de type 1/4 pouce. La lentille a une mise au point fixe, une ouverture de f/2,2 et un champ de vision de 120 degrés.

L’appareil photo macro utilise un capteur GalaxyCore GC02 de 2 MP placé derrière une lentille de f/2,4. La mise au point est fixe à environ 4 cm. La chose est que, par rapport à la génération précédente, Xiaomi a rétrogradé l’objectif macro de 5 MP à 2 MP, donc c’est aussi un inconvénient. L’appareil dispose d’un capteur Sony IMX596 de 20 MP pour l’appareil photo frontal.

Xiaomi indique qu’il a un format optique de 1/3,47 pouce et des pixels de 0,8 µm. La lentille à mise au point fixe a une ouverture de f/2,2. De plus, le Xiaomi 12T Pro peut enregistrer des vidéos en [email protected] Donc, en termes d’appareil photo, à l’exception de l’impossibilité de capturer des vidéos en 8K, le Nothing Phone (2) remporte la victoire.

Son

Le Xiaomi 12T Pro bat le Nothing Phone (2) en termes de qualité audio, il possède des haut-parleurs stéréo réglés par Harman Kardon, qui supportent un audio 24 bits/192 kHz. Les deux dispositifs n’ont pas de prise jack 3,5 mm, donc c’est un inconvénient.

Performance

En termes de performance, les performances des dispositifs sont similaires car ils utilisent le même chipset (Snapdragon 8+ Gen 1), mais le 12T Pro est légèrement en avance. Le Nothing Phone (2) obtient un score de 972126 dans AnTuTu v10, tandis que le 12T Pro obtient un score de 1032185. La chose est que le MIUI de Xiaomi est plus optimisé pour le chipset par rapport à Nothing OS 2, donc cette légère différence de performance pourrait être liée à cela. Cependant, l’utilisateur moyen ne verra probablement pas de différence en termes de performance.

Les dispositifs ont des configurations différentes. Le Nothing Phone (2) est disponible avec 128 Go – 8 Go de RAM, 256 Go – 12 Go de RAM, 512 Go – 12 Go de RAM en options, et le Xiaomi 12T Pro est disponible avec 128 Go – 8 Go de RAM, 256 Go – 8 Go de RAM, 256 Go – 12 Go de RAM. Le Nothing Phone (2) propose l’option 512 Go tandis que le Xiaomi 12T Pro ne peut aller jusqu’à 256 Go, donc c’est un avantage. Les deux dispositifs prennent en charge le Wi-Fi 6, mais le Nothing Phone (2) prend en charge le Bluetooth 5.3 tandis que le Xiaomi 12T Pro prend en charge le Bluetooth 5.2.

Batterie

Les deux dispositifs ont de grandes capacités de batterie, mais le Xiaomi 12T Pro a une capacité de batterie supérieure par rapport au Nothing Phone (2). Il dispose d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge filaire de 120 W, tandis que le Nothing Phone (2) dispose d’une batterie de 4700 mAh avec une charge filaire de 45 W, donc le Xiaomi 12T Pro remporte ici aussi.

Logiciel

Le Nothing Phone (2) est livré avec Android 13 Nothing OS 2 au départ, tandis que le Xiaomi 12T Pro est livré avec Android 12 MIUI 13 (Mise à jour vers Android 13 MIUI 14), ce qui est un inconvénient car il a déjà reçu l’une de ses mises à jour Android et MIUI, laissant 2 mises à jour Android et 3 mises à jour MIUI en attente.

Prix

Enfin, les prix. Le Nothing Phone (2) est un peu plus cher que le Xiaomi 12T Pro. Il commence à partir de 695 $, tandis que le Xiaomi 12T Pro commence à partir de 589 $. Donc, en termes de performances pour le prix, le Xiaomi 12T Pro l’emporte ici, et cela a du sens car vous obtenez des caractéristiques similaires tout en payant 100 $ de moins. Voilà tout, merci de votre lecture. Quel est votre avis, quel appareil est meilleur ?

