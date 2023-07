Flighty 3.0 facilite encore plus le suivi des vols de vos amis

Flighty est devenue l’une des applications de suivi de vols les plus populaires pour iPhone et iPad. Mais contrairement à des plateformes comme FlightRadar24, Flighty se concentre sur l’aide aux utilisateurs pour suivre leurs vols à venir. Actuellement, avec Flighty 3.0, l’application facilite encore plus le suivi des vols de vos amis.

Voici ce qui est nouveau avec Flighty 3.0

La possibilité de suivre les vols de vos amis avec Flighty n’est pas nouvelle. Cependant, la mise à jour change complètement la façon dont les utilisateurs peuvent le faire. Auparavant, vous deviez ajouter manuellement les vols de vos amis, et il n’y avait aucun moyen d’étiqueter les vols pour des personnes différentes. Avec Flighty 3.0, vous pouvez ajouter vos amis et votre famille afin que leurs vols apparaissent automatiquement sur vos appareils.

« Lorsque vous vous connectez à quelqu’un, vous pouvez surveiller et recevoir des notifications sur les voyages des uns et des autres – automatiquement et continuellement », expliquent les développeurs. « Actuellement, vous pouvez vous renseigner sur les vols de vos proches à tout moment, être informé dès qu’il y a un changement, et ne plus jamais avoir à entendre ‘envoie-moi tes infos de vol’ ».

