Les niveaux de glace de mer en Antarctique déclinent plus rapidement que jamais

TL;DR: En plus d’être le plus grand réservoir d’eau douce de la Terre, la région antarctique joue un rôle vital dans l’écosystème et le cycle climatique de la planète grâce à ses calottes de glace marine. Cependant, cette année, les niveaux de glace marine n’ont pas rebondi comme les scientifiques l’avaient anticipé, ce qui pourrait indiquer un « point de basculement » test entraînant des changements irréversibles dans le cycle climatique.

L’Anthropocène est arrivé et la planète pourrait déjà avoir dépassé le point où le changement climatique peut être efficacement atténué, assurant ainsi une chance raisonnable de survie pour la plupart de l’humanité. C’est du moins une interprétation possible d’un phénomène observé par des scientifiques plus tôt cette année lorsque les formations de glace marine autour de l’Antarctique n’ont pas réussi à se reconstituer comme elles le font habituellement pendant l’hiver.

La glace marine antarctique, généralement épaisse de quelques mètres, se forme lorsque l’eau de mer gèle en hiver et recule en été. Cependant, en 2023, les chercheurs ont découvert que la glace marine antarctique n’était pas « substantiellement » revenue aux niveaux habituels de l’hiver. La quantité d’eau de mer gelée autour du pôle Sud a atteint des niveaux « historiquement bas » en 2016, 2017 et 2022, mais 2023 a marqué une étape entièrement sans précédent.

Selon l’océanographe physique Edward Doddridge, qualifier cette nouvelle étape d ‘ »sans précédent » est insuffisant. Il a souligné qu’elle qualifie un événement « cinq-sigma », ce qui indique qu’il est cinq écarts-types au-delà de la moyenne. Doddridge a expliqué que si rien n’avait changé, nous nous attendrions à observer un hiver comme celui-ci environ « une fois tous les 7,5 millions d’années ».

La glace marine joue un rôle important dans le maintien de l’équilibre climatique de la Terre et, eh bien, dans sa survie pour les êtres humains et les autres espèces vivantes, car elle aide la planète à réguler sa température en reflétant une partie de l’énergie du soleil dans l’espace grâce à un processus connu sous le nom de rétroaction glace-albédo. De plus, le cycle annuel de congélation et de fonte entraîne les courants d’eau mondiaux qui transportent les nutriments à travers les océans et maintiennent des écosystèmes entiers en vie.

Si la glace marine antarctique disparaît, préviennent les scientifiques, la lumière du soleil sera absorbée par l’océan et les températures augmenteront encore plus rapidement qu’elles ne le font actuellement. Des habitats entiers tels que les colonies de manchots et de phoques pourraient disparaître, tandis que le cycle de vie d’organismes plus petits mais importants comme le krill pourrait être perturbé.

Les scientifiques cherchent à comprendre pourquoi la formation de la glace marine autour de l’Antarctique s’est pratiquement arrêtée cette année. Deux facteurs potentiellement importants ont émergé : des phénomènes naturels ou le changement climatique dû à l’activité humaine. Doddridge suggère que c’est probablement ce dernier qui est responsable, et la situation actuelle pourrait empirer à l’avenir.

Selon Doddridge, les changements de température de l’eau de mer ont probablement perturbé la formation de la glace marine. Cependant, la physicienne de la glace marine Petra Heil pense que le phénomène résulte d’une combinaison de changements atmosphériques et d’eaux de mer plus chaudes. Heil souligne que l’ensemble du système est « fortement couplé » et que la cause profonde du problème réside dans l’activité humaine. Les scientifiques mettent en garde contre le fait que nous pourrions nous diriger vers un nouvel état de notre planète, ce qui pourrait être « très préoccupant » pour la durabilité des conditions humaines sur Terre.

