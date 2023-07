L’Union européenne a adopté le « Chips Act » de 43 milliards d’euros

L’Union européenne (UE) a récemment adopté le texte de loi de 43 milliards d’euros sur les puces, qui vise à renforcer l’industrie des semi-conducteurs dans le bloc et à résoudre les futures pénuries de puces. Le Conseil européen a publié une déclaration affirmant que le Conseil européen a approuvé aujourd’hui les règlements « Renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs », l ‘ »EU Chip Act », qui a été adopté par le Parlement européen plus tôt ce mois-ci. Il s’agit de la dernière étape du processus décisionnel. L’objectif de l’UE est de doubler sa part de la production mondiale de puces, passant de 9 % à 20 % d’ici 2030. Le Chips Act mobilisera plus de 43 milliards d’euros de financements publics et privés pour le secteur.

Le projet de loi législatif a été adopté après que le Conseil européen a approuvé aujourd’hui la position du Parlement européen. Une fois signé par le président du Parlement européen et le président du Conseil, le règlement sera publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrera en vigueur le troisième jour suivant la publication.

Contexte

La pénurie mondiale de puces a ralenti la reprise de nombreux secteurs, y compris l’industrie automobile. L’UE a pris conscience de la nécessité de résoudre ce problème et a défini une nouvelle politique industrielle ambitieuse. Cette politique vise à faire de l’Union un acteur majeur de l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Le Chips Act s’inscrit dans le cadre de cette politique et vise à renforcer le leadership technologique de l’Europe dans ce domaine.

Détails du Chips Act

Le Chips Act renforcera la compétitivité et la résilience de l’Europe dans les technologies et applications des semi-conducteurs. Il le fera en renforçant le leadership technologique de l’Europe dans ce domaine, y compris la production, ainsi qu’en connectant les capacités de recherche, de conception et de test de classe mondiale de l’UE. Les financements du Chips Act seront utilisés pour :

Promouvoir l’industrialisation des technologies innovantes

Établir des centres de compétences pour le développement des compétences

Garantir l’accès au financement

Encourager les investissements dans les installations de fabrication

Fournir un cadre pour des installations de production intégrées et des fonderies européennes ouvertes pour la sécurité de l’approvisionnement

Le Chips Act se concentrera également sur les puces de pointe, l’UE visant à fabriquer 20 % des semi-conducteurs mondiaux d’ici 2030. L’UE s’attaquera à la pénurie de puces et renforcera le leadership technologique de l’Europe grâce au Chips Act.

Impact potentiel

Le Chips Act représente un financement important pour l’industrie des semi-conducteurs et pourrait avoir un impact considérable sur le marché mondial. L’objectif de l’UE de doubler sa part dans la production mondiale de puces, passant de 9 % à 20 % d’ici 2030, est ambitieux. Cependant, l’UE estime qu’avec les bons fonds et les bonnes politiques, elle peut atteindre son objectif. Le Chips Act aidera également l’UE à rivaliser avec les États-Unis et l’Asie dans le domaine de la technologie. De plus, l’UE affirme que cet acte aidera la région à contrôler une partie test de la technologie.

Cependant, les plans visant à augmenter la production de puces de l’UE mettront également du temps à se concrétiser. The Verge affirme également que le financement ne permettra pas de résoudre les problèmes actuels de l’industrie des puces. Le communiqué affirme que ces problèmes persisteront pendant des années. Bien que le Chips Act soit un plan de financement à long terme, son impact pourrait ne pas être ressenti immédiatement.

Selon IT Home, de nombreuses marques telles qu’Intel et STMicroelectronics ont annoncé de nouvelles usines en Europe. Le « EU Chips Act » ouvre la voie à des investissements de plusieurs milliards d’euros dans la recherche sur les puces. Il permettra également aux pays de la région de subventionner la production de puces d’innovation de premier rang.

Conclusion

Le Chips Act de 43 milliards d’euros de l’UE est un plan de financement important pour l’industrie des semi-conducteurs. Il vise à faire de la région de l’UE un acteur majeur de l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Le Chips Act mobilisera plus de 43 milliards d’euros de financements publics et privés pour le secteur et se concentrera sur les puces de pointe. L’objectif de l’UE de doubler sa part dans la production mondiale de puces, passant de 9 % à 20 % d’ici 2030, est ambitieux. Cependant, la région estime qu’elle peut atteindre cet objectif avec suffisamment de fonds et les bonnes politiques.

