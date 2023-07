Samsung publie la version bêta 4 de One UI Watch 5 pour les Galaxy Watch 4 et 5

Samsung vient de publier une autre mise à jour bêta incrémentale, One UI Watch 5, pour sa Galaxy Watch 4 et Watch 5. Oui, la quatrième version bêta est disponible pour les testeurs. Si votre Galaxy Watch utilise déjà la version bêta de One UI Watch 5, vous recevrez la mise à niveau progressive par voie aérienne. La mise à jour d’aujourd’hui corrige quelques problèmes et améliore l’expérience globale sur la montre.

La version bêta 4 de One UI Watch 5 est diffusée avec une version du micrologiciel se terminant par ZWG7 pour la Galaxy Watch 4 et Watch 5. La mise à jour d’aujourd’hui pèse 311 Mo, ce qui est plus petit que la dernière version bêta, vous pouvez donc l’installer rapidement sur votre montre. La mise à jour incrémentielle est disponible pour les utilisateurs en Corée du Sud et aux États-Unis.

En termes de fonctionnalités et de modifications, les notes de mise à jour de la version bêta 4 de One UI Watch 5 confirment quatre changements, notamment des améliorations de la consommation de la batterie et des améliorations initiales de la vitesse. Samsung résout l’erreur de contrôle de luminosité avec la lunette tactile et l’erreur de couleur du visage de la montre après la mise à jour. Voici le journal des modifications complet.

Amélioration de la vitesse initiale

Amélioration de la consommation de la batterie

Résolution de l’erreur de contrôle de luminosité avec la lunette tactile

Résolution de l’erreur de couleur du visage de la montre après la mise à jour

Les utilisateurs des séries Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 en Corée du Sud et aux États-Unis peuvent facilement rejoindre le programme bêta en faisant une demande depuis l’application Samsung Members. Oui, la disponibilité de la version bêta est actuellement limitée à deux régions. Aucune information n’est disponible quant à sa disponibilité dans d’autres régions.

Si votre Galaxy Watch utilise déjà la version bêta de One UI Watch 5, vous recevrez la mise à niveau progressive par voie aérienne. Vous pouvez facilement effectuer la mise à jour depuis l’application Galaxy Wearable > Paramètres > Mises à jour logicielles.

