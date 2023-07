YouTube Premium augmente discrètement le prix d’abonnement de 17%

Que vient-il de se passer ? YouTube a discrètement augmenté le prix de son abonnement Premium de 2 dollars pour ceux qui paient mensuellement. Le service coûtera désormais 13,99 dollars par mois aux abonnés, soit une augmentation de près de 17% par communiqué au tarif mensuel précédent de 11,99 dollars.

YouTube Premium offre une expérience sans publicité sur YouTube et permet également aux abonnés de lire des vidéos en arrière-plan et de télécharger des vidéos sur mobile pour les regarder hors ligne. L’adhésion comprend également l’accès à YouTube Music, le service de musique en streaming de Google.

En parlant de cela, YouTube a augmenté le coût autonome de YouTube Music (si vous n’avez pas Premium) de 9,99 dollars à 10,99 dollars par mois.

Nous ne savons pas encore si les nouveaux tarifs s’appliqueront aux abonnés existants. Certains signalent que leur abonnement premium est toujours affiché à 11,99 dollars, mais il est encore trop tôt pour savoir avec certitude. Avec un peu de chance, nous espérons que ces utilisateurs profiteront du statut de membre privilégié.

Les hausses de prix interviennent à un moment où pratiquement tout, des courses alimentaires aux gadgets, devient plus cher. Plus tôt cette semaine, Netflix a supprimé son option de streaming sans publicité la moins chère aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors qu’il en coûtait auparavant 9,99 dollars par mois pour une expérience Netflix sans publicité, les nouveaux clients et les anciens devront désormais payer au moins 15,49 dollars par mois pour regarder sans publicités.

Fin de l’année dernière, YouTube a augmenté le prix de son plan familial Premium de 5 dollars, portant le tarif mensuel à 22,99 dollars. En mars, l’entreprise a ajouté 8 dollars par mois à YouTube TV, qui coûte désormais 73 dollars par mois.

Un mois plus tard, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a déclaré que l’entreprise était prête à augmenter ses prix. Au moment de la rédaction de cet article, cependant, le géant du streaming musical n’a apporté aucun changement.

Disney, Paramount et Microsoft ont tous annoncé ou mis en œuvre des hausses de prix récemment. Heureusement, vous pouvez encore trouver de bonnes affaires sur certaines choses comme certains matériels PC sélectionnés. La mémoire DRAM a atteint un creux historique et les disques SSD devraient devenir encore moins chers dans les mois à venir.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :