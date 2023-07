Compte à rebours pour Starfield : Les fans impatients espèrent des précommandes sans accroc

Starfield, le jeu spatial tant attendu de Bethesda, a créé l’engouement parmi les joueurs qui ont hâte de découvrir ce jeu incroyable. Au fait, il a toutes les chances de devenir le jeu de l’année. Les joueurs planifient déjà des voyages épiques et se préparent à passer des heures interminables dans un autre RPG immersif en monde ouvert créé par Bethesda. Il promet de vous emmener explorer plus de 1 000 planètes à bord de vaisseaux spatiaux uniques dans son vaste cosmos.

Cependant, certains fans impatients ayant précommandé l’édition tant convoitée « Constellation » de Starfield ont reçu des messages indiquant que l’entreprise avait annulé leurs achats. Pis encore, personne n’a expliqué pourquoi.

Un utilisateur, Beltaine-7716, a écrit : « Je suis plus que préoccupé par la mise à jour de commande que je viens de recevoir. » L’utilisateur a également attaché des informations de suivi, montrant que les achats avaient été annulés. Plusieurs autres ont partagé des histoires similaires, soulevant la question de savoir s’il s’agissait d’un bug ou d’un problème généralisé.

À ce stade, cela semble affecter la version PC de l’édition « Constellation », les utilisateurs Xbox ne signalant aucun problème. Beaucoup de personnes pensent que la source de ces cas étranges est le fournisseur. Ils pensent que ce sont des problèmes de serveur, et non intentionnels.

Nous devons noter que cela peut être des cas uniques, et il y a toujours de l’espoir que l’édition « Constellation » soit disponible lors du lancement. Mais avec seulement quelques exemplaires restants, plus d’annulations pourraient être terribles pour les fans sérieux et les amoureux de Starfield.

Walmart a également annulé les précommandes de Starfield

En plus de cela, Walmart a été critiqué pour avoir annulé les précommandes de l’édition « Constellation ». Des utilisateurs sur Reddit et Twitter ont signalé que leurs précommandes avaient été facturées à 0,00 $ ou annulées « par erreur ». Le service client n’a pas clarifié les choses, mais au contraire. Lors des échanges avec les acheteurs, ils ont déclaré ne voir aucun problème avec les achats. Plus tard, les utilisateurs ont reçu des messages indiquant le contraire.

Bien que certains soupçonnent que Walmart ait pu vendre en précommande plus d’exemplaires qu’il n’en avait, l’entreprise n’a pas encore fait de déclaration officielle sur la question. À mesure que la date de sortie du 6 septembre approche, ceux qui ont précommandé chez Walmart devraient vérifier leurs achats.

