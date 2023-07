Android 14 Beta 4 est sorti : la dernière étape avant la mise à jour stable

Un autre mois s’est écoulé et il est temps pour la quatrième version bêta d’Android 14. Cette dernière version se concentre sur l’ajout de finition au système et la résolution de divers bugs. Il s’agit d’une étape importante car elle marque la deuxième version « Platform Stable » d’Android 14. Cela indique que toutes les API de développement et les comportements liés aux applications ont été finalisés. Et ne subira plus de modifications avant la sortie officielle, qui devrait être bientôt disponible au public.

Android 14 Beta 4 : Finalisation de la version et préparation du lancement public

Il semble que la bêta 4 soit la version bêta finale avant que la version officielle ne soit disponible pour tous les appareils Pixel pris en charge. Bien que Google n’ait pas fourni de date de sortie spécifique, basée sur le modèle de l’année dernière, il est probable qu’il arrivera en août. Le calendrier fourni par Google suggère également fortement ce délai.

Google n’a pas explicitement confirmé que la version finale est la prochaine en ligne. Cela peut permettre de résoudre rapidement tout problème majeur découvert dans la version bêta 4. Dans de tels cas, Google peut publier rapidement une mise à jour ultérieure, telle que la bêta 4.1. Au cours des prochaines semaines, nous en apprendrons davantage sur le statut de la version finale.

Si vous participez déjà au programme bêta Android de Google avec un appareil Pixel éligible, vous pouvez vous attendre à recevoir la version bêta 4 sous forme de mise à jour logicielle en direct. Cependant, si votre appareil n’est pas encore installé et que vous souhaitez participer, vous pouvez facilement le faire en suivant le processus d’inscription fourni par Google. Une fois votre appareil installé, cela peut prendre de quelques minutes à quelques heures avant que vous ne receviez la dernière version bêta sous forme de mise à jour logicielle.

En conclusion, la quatrième version bêta d’Android 14 apporte d’autres améliorations et corrections de bugs. Signalant que la sortie officielle approche. Les propriétaires d’appareils Pixel inscrits au programme Android Beta peuvent s’attendre à recevoir la mise à jour prochainement. Alors que d’autres peuvent s’inscrire pour participer à la phase de test. La version finale approche à grands pas. Et les utilisateurs peuvent s’attendre à découvrir les nouvelles fonctionnalités et améliorations qu’Android 14 apportera à leurs appareils.

