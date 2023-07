Huawei pourrait enfin utiliser des chipsets 5G co-développés avec SMIC

Huawei, le géant chinois des télécommunications, fait face aux sanctions du gouvernement américain depuis plus de quatre ans. En mai 2019, le département américain du Commerce a placé Huawei sur la liste des entités, interdisant essentiellement aux entreprises américaines de vendre du hardware et des logiciels à l’entreprise et coupant son accès aux chipsets 5G. Cette décision a porté un coup dur aux activités de Huawei, car elle dépendait fortement des fournisseurs américains pour ses chipsets.

Percée potentielle de Huawei : chipsets 5G co-développés avec SMIC

Cependant, un récent rapport de Reuters suggère que Huawei pourrait enfin être en mesure d’utiliser des chipsets 5G qui ont été co-développés avec la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Le rapport indique que Huawei et SMIC développent des chipsets 5G en utilisant le processus de fabrication N+1 de SMIC et les outils logiciels d’automatisation de la conception électronique (EDA) de Huawei.

Le processus de fabrication de SMIC sera comparable aux technologies de processus 7 nm de ses concurrents en termes de puissance et de stabilité. Bien qu’il ne soit pas réellement fabriqué sur un processus de 7 nm. Les taux de rendement des prochains chipsets 5G de Huawei seront inférieurs à 50 %. Et les prévisions suggèrent que la société pourrait produire initialement 2 à 4 millions d’unités de chipset 5G. Avec une possibilité d’atteindre 10 millions d’unités plus tard.

Ce développement pourrait être une avancée significative pour Huawei. Comme il a du mal à trouver des fournisseurs alternatifs pour ses chipsets 5G depuis les sanctions américaines. Les propres chipsets HiSilicon de Huawei, qu’il utilisait dans ses smartphones, ont également fait l’objet de l’interdiction. La société avait exploré des alternatives, notamment MediaTek et Qualcomm. Mais ils considéraient ces options comme non viables à long terme en raison des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis.

Le premier téléphone Huawei à être lancé avec le nouveau chipset 5G sera lancé plus tard cette année. Cela pourrait potentiellement donner à Huawei un avantage sur le marché hautement concurrentiel des smartphones, où les capacités 5G deviennent de plus en plus importantes. Cependant, il reste à voir quel sera le succès de ce partenariat avec le SMIC. Et comment cela affectera la position de Huawei sur le marché.

