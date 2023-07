Opinion: voici comment les téléphones phares de Samsung Galaxy peuvent offrir une bien meilleure expérience

Il va sans dire que Samsung fabrique certains des téléphones phares les plus polyvalents. Les téléphones Samsung Galaxy S et Galaxy Z sont fournis avec des appareils photo fiables, des écrans de premier ordre, des logiciels extrêmement optimisés et une assistance à long terme. Ces éléments cruciaux font que les téléphones phares de Samsung valent la peine d’être achetés.

Malgré ces caractéristiques, la firme sud-coréenne a encore une marge de progression. Par exemple, si vous regardez de plus près, les téléphones Samsung Galaxy n’ont pas vu autant de mises à niveau matérielles au cours des dernières années. En réalité, les appareils phares de Galaxy sont actuellement à la traîne de nombreux rivaux chinois et même d’Apple dans certains des facteurs.

Curieux de savoir comment Samsung peut surpasser ses concurrents ? Voici les améliorations que nous pensons que les futurs produits phares de Samsung Galaxy devraient apporter.

Téléobjectif et caméras ultra-larges à haute résolution

Avec la dernière série Galaxy S, Samsung a mis à niveau l’appareil photo principal vers un capteur 200MP. Ce capteur de caméra a permis aux derniers fleurons de gagner des avances sur les fleurons de dernière génération. Cependant, la résolution de la caméra ultra-large est la même qu’auparavant, soit 12MP. Pour être exact, Samsung utilise le même capteur ultra large depuis la gamme Galaxy S20.

La situation est similaire pour le capteur téléobjectif. Samsung a introduit un téléobjectif avec la série Galaxy S21, il y a plus de deux ans. Et nous voyons le même capteur téléobjectif 10MP de plus de deux ans sur les derniers produits phares. En comparaison, les entreprises chinoises ont commencé à utiliser des capteurs téléobjectifs de résolution beaucoup plus élevée.

Par exemple, vous pouvez obtenir un téléobjectif de 50MP sur le Xiaomi 13 Ultra. Il y en a d’autres qui viennent avec un capteur téléobjectif 64MP aussi. Mais les produits phares de Samsung Galaxy ont-ils besoin de capteurs haute résolution ? Oui, car des résolutions d’appareil photo plus grandes et meilleures peuvent permettre aux téléphones d’extraire plus de détails des capteurs ultra larges et téléobjectifs.

Bien sûr, vous pouvez affirmer que le Samsung Galaxy S23 Ultra est l’un des meilleurs appareils photo à zoom du marché. Mais le cas n’est pas le même pour les autres modèles de la série. C’est exactement là où il a perdu son avantage. Ce serait donc une bonne idée pour Samsung de mettre à niveau l’ultra large et le téléobjectif à 48MP ou mieux dans la prochaine série.

Résoudre les problèmes de flou de mouvement présents dans les produits phares de Samsung Galaxy

Pendant longtemps, les produits phares de Samsung Galaxy ont été connus pour capturer des images floues. Le problème est très visible lorsque vous essayez de capturer des sujets en mouvement, tels que vos animaux de compagnie ou vos enfants. Et cela s’aggrave lorsque vous êtes dans des conditions de faible luminosité ou à l’intérieur.

Le problème est principalement dû au fait que Samsung garde l’obturateur de l’appareil photo ouvert trop longtemps. Oui, cela aide à réduire le bruit et à utiliser la capture multi-images. Samsung a également proposé une option pour atténuer le problème de flou de mouvement avec son application Camera Assistant. Mais le problème n’est pas entièrement résolu.

Même aujourd’hui, vous verrez de nombreux retours sur les produits phares de Samsung Galaxy capturant des photos floues sur la page d’assistance officielle de Samsung. Et pour les appareils phares, les appareils Samsung Galaxy ne devraient pas offrir une si mauvaise expérience de caméra. Ainsi, la société South Koren devrait travailler sur le temps d’obturation de ses prochains appareils.

Charge filaire rapide et bonne vitesse de charge sans fil

Après que Samsung ait fait face à un contrecoup majeur avec la série Galaxy Note 7, il semble faire très attention en ce qui concerne le département de la batterie. Pour les deux dernières séries, les téléphones phares de Samsung Galaxy sont fournis avec un support de charge rapide de 45 W. Et les autres téléphones de la gamme Galaxy sont toujours bloqués avec une charge filaire de 25 W.

Les concurrents sont passés à 65 W et plus il y a longtemps. En réalité, 100W et plus est maintenant un thème commun. Cette vitesse de charge plus élevée vous offre la tranquillité d’esprit que vous pouvez recharger rapidement la batterie lorsqu’elle se décharge. Et si vous avez un chargeur rapide, vous pouvez certainement profiter de cette fonctionnalité.

Pour cette raison, pour améliorer l’expérience téléphonique avec la prochaine série phare de Galaxy, Samsung devrait apporter une charge filaire d’au moins 65 W. Pour les autres téléphones, Samsung devrait s’efforcer d’apporter une charge rapide d’au moins 45 W. Par ailleurs, il devrait apporter quelques améliorations à la vitesse de chargement sans fil, car de nos jours, de nombreux chargeurs sans fil sont utilisés.

De meilleurs thermiques sur les Samsung Galaxy Flagships

Il est indéniable que les téléphones phares de Samsung Galaxy ont le meilleur processeur possible dans les téléphones Android. Cependant, en raison de l’absence de thermiques robustes, ces appareils ont du mal à tirer le meilleur parti du processeur haut de gamme. En d’autres termes, les performances ne restent pas constantes à fortes charges.

Cela se résume essentiellement à une dissipation thermique inadéquate et à des systèmes de refroidissement moins avancés à l’intérieur des téléphones Samsung Galaxy. Et bien que Samsung l’ait amélioré avec la série Galaxy S23, il y a beaucoup de place à l’amélioration.

Par ailleurs, il est important de souligner que de meilleurs systèmes thermiques dans les téléphones peuvent également améliorer la durée de vie de la batterie. Ainsi, si Samsung améliore le système de refroidissement avec les futurs appareils phares, il peut faire d’une pierre deux coups.

Affichages fiables

Oui, les appareils Samsung Galaxy sont fournis avec de très bons écrans. Mais les appareils Samsung sont connus pour les problèmes de ligne verte/rose sur les écrans. Ceux-ci apparaissent généralement lorsque vous utilisez le téléphone pendant plus d’un an. Et cela ne laisse pas une bonne impression sur les appareils phares. Samsung devrait y travailler pour ses prochains appareils et faire en sorte que ses téléphones offrent une meilleure expérience à long terme.

