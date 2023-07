Pourquoi construire un PC de jeu dès maintenant peut être une bonne idée !

Nous pouvons admettre qu’au cours des deux dernières années, il y a eu une certaine négativité à l’égard du nouveau hardware de jeu pour PC. La raison en est simple : la plupart des nouveaux matériels pour PC sortis ces dernières années sont loin d’être impressionnants, et c’est certainement le cas de la dernière génération de GPU. Malgré cela, le moment n’est pas si mal choisi pour construire un nouveau PC de jeu à partir de zéro. En réalité, c’est probablement la meilleure période que nous ayons connue au cours des trois dernières années. Même avec les craintes d’une récession mondiale, de l’inflation et d’autres incertitudes financières.

Ainsi, au lieu de se concentrer sur la qualité des GeForce RTX 4060 Ti, 4070 Ti, 4080, Radeon 7900 XTX et autres GPU hors de prix, nous allons plutôt nous intéresser aux raisons pour lesquelles la construction d’un nouveau PC de jeu pourrait être une bonne idée, en particulier pour ceux qui ont besoin d’une nouvelle configuration.

Bien que le GPU soit le composant central de tout système de jeu, il existe encore des options décentes disponibles à des prix raisonnables, en fonction de ce que vous recherchez. Pour ceux qui construisent un nouveau PC à partir de zéro, il y a beaucoup d’autres versions que vous devrez acquérir en plus des cartes graphiques, et étonnamment, ces composants sont assez abordables à l’heure actuelle.

Mémoire

Si l’on examine les tendances de prix de la mémoire DDR5-6000 CL30 au cours des 10 derniers mois, on constate que les prix ont chuté de près de 60 %, passant de 280 $ pour un kit de 32 Go en octobre dernier à seulement 116 $ aujourd’hui. Il s’agit d’une tendance courante en ce qui concerne les prix des mémoires DDR5. Mais ne vous attendez pas à ce que les prix chutent encore davantage.

Les prix ont déjà commencé à se stabiliser, et même s’ils pourraient encore baisser un peu d’ici la fin de l’année, nous ne prévoyons pas de mouvement de baisse supplémentaire, car les fabricants de DRAM ont déjà procédé à des réductions de production pour stabiliser les prix.

Si vous partez de zéro, nous vous recommandons vivement de construire un système compatible avec la DDR5. Pour les budgets serrés, la DDR4 peut encore s’avérer intéressante, car les kits de 32 Go de DDR4-3600 CL18 sont passés sous la barre des 60 $. Cependant, sachez que les kits DDR5-5600 de 32 Go peuvent être achetés pour moins de 80 $, c’est pourquoi nous vous conseillons vivement d’envisager une plateforme compatible DDR5.

Les prix des DRAM sont assez bas en ce moment, puisqu’il est possible d’acheter des kits de 32 Go de DDR5 de haute qualité pour un peu plus de 100 $, ce qui est un excellent communiqué qualité-prix.

Stockage rapide

Les disques SSD sont un autre composant dont le prix a considérablement baissé au cours de l’année écoulée. L’offre excédentaire et la faible demande ont affecté la flash NAND et devraient se poursuivre au moins jusqu’à la fin de l’année, de sorte que les prix devraient encore baisser un peu, mais pas de façon spectaculaire, en particulier pour les produits bas de gamme.

Certes, nous ne suivons pas le marché des SSD d’aussi près qu’auparavant, mais si vous avez besoin d’un SSD de 1 To et que vous disposez d’un budget limité, il semble que vous n’aurez pas besoin de dépenser plus de 40 $. Il existe de nombreuses options disponibles, l’une d’entre elles que nous avons utilisée récemment est le MSI Spatium M371 qui peut être acheté pour seulement 35 $ pour une capacité de 1 To ou 75 $ pour le modèle de 2 To.

L’historique des prix du M371 étant limité, un meilleur exemple serait le Crucial P3 1TB, qui coûte actuellement 40 $ ou 87 $ pour la version 2TB. Le prix du modèle 1 To a été divisé par plus de deux au cours des dix derniers mois, ce qui nous permet de constater une tendance similaire à la tarification de la DDR5.

Les modèles plus haut de gamme tels que le Samsung 980 Pro 2TB ont également connu des réductions de prix significatives. Au cours des 12 derniers mois, le prix est passé de 250 $ à seulement 100 $, ce qui indique que les prix des SSD ont plus que diminué de moitié.

Processeurs

Les joueurs ont l’embarras du choix en ce qui concerne les processeurs, avec de nombreuses options à presque tous les prix. Nous avons couvert toutes les options dans notre récente rubrique « Meilleurs CPU », que nous vous recommandons de consulter si vous cherchez des conseils d’achat.

Ces dernières années, les prix des processeurs ont été compétitifs, si bien que nous n’avons pas assisté à la même baisse constante que pour la DRAM et les disques SSD. Cela dit, il y a quand même eu des baisses. Par exemple, le Ryzen 9 7950X3D, dont le prix de vente conseillé était de 700 $, est récemment passé à 560 $. De même, le Core i9-13900K d’Intel coûtait 660 $ en octobre et est depuis descendu à 550 $, soit une économie de 17 %.

Le 5800X3D est également passé de 450 $ à 320 $, ce qui constitue une offre exceptionnelle pour ceux qui utilisent déjà la plate-forme AM4. Mais pour les nouveaux constructeurs de systèmes, nous recommandons le Ryzen 7 7700, dont le prix est actuellement de 320 $, qui offre des performances de jeu similaires avec une meilleure productivité et qui est pris en charge par la plate-forme AM5 plus récente.

Pour les acheteurs à petit budget qui cherchent à construire un nouveau PC doté d’une grande puissance et capable de tenir la distance, le Ryzen 5 7600 à 220 $ est le meilleur choix actuellement. Pour les jeux et le prise en charge de la plate-forme, il surpasse facilement le Core i5-13500, actuellement proposé à 250 $, bien que ce dernier reste un excellent processeur à part entière.

Cartes mères

L’amélioration des prix des cartes mères vient compléter le tout, bien que les changements ne soient pas aussi impressionnants que ceux observés dans d’autres catégories. En ce moment, nous sommes plus au fait des prix des cartes AMD B650, car nous venons de terminer un guide d’achat complet.

Pour ceux qui ont un budget serré, la Asrock B650M-HDV/M.2 est une excellente option à seulement 125$. Il existe un certain nombre de cartes solides à moins de 200 $, bien que nous ayons vu très peu d’améliorations en termes de prix au cours des 12 derniers mois. Ceci s’applique également aux cartes Intel LGA 1700, mais il existe des options comparables pour des prix similaires à ceux de leurs concurrents AM5, ce qui fait d’AMD ou d’Intel une option viable pour la construction de nouveaux systèmes.

Boîtiers et blocs d’alimentation

Après les processeurs et les cartes mères, nous arrivons aux boîtiers et aux alimentations, deux composants qui ne reçoivent pas autant d’attention de notre part car nous nous concentrons principalement sur les tests de processeurs et de GPU.

En ce qui concerne les boîtiers, il existe une pléthore d’options, et beaucoup d’entre elles sont très bonnes. Avec un tel choix, les prix sont très compétitifs. Nous vous recommandons de consulter notre rubrique Meilleurs étuis 2023, qui présente quelques excellentes options à prendre en considération. Notre dernier tour d’horizon couvre différents facteurs de forme, prix et publics cibles.

D’un point de vue plus personnel, j’ai récemment acheté le Hyte Y40, un choix populaire en ce moment, et nous étions curieux de voir ce qu’il en était. C’était un plaisir de travailler avec le Y40, et nous pensons que le produit final est fantastique. Au prix de 150 dollars, il n’est pas bon marché, mais il n’est pas non plus excessivement cher, et pour ce qu’il offre, nous pensons qu’il s’agit d’un excellent communiqué qualité-prix.

Cependant, comme nous l’avons dit, les options sont presque illimitées. Vous pouvez acheter un boîtier de taille moyenne décent pour seulement 40 $, comme le Focus 2 RGB de Fractal Design. Le fait est que la gamme d’options et les prix des boîtiers pour PC sont aussi bons aujourd’hui qu’ils ne l’ont jamais été. Il en va de même pour les blocs d’alimentation.

Il est possible d’acheter une alimentation de qualité de 600w pour moins de 70$, tandis que les meilleures unités de 1000w peuvent être obtenues pour environ 150$. Il existe des dizaines d’options intéressantes, alors recherchez ce qui est disponible à votre niveau de prix et faites votre choix.

GPU

Il ne reste plus que les cartes graphiques. Le choix le plus évident est la GeForce RTX 4090, vendue à 1 600 $, elle est impressionnante, alors achetez-en une et le tour est joué. Nous plaisantons, bien sûr. Bien que la RTX 4090 soit impressionnante, son prix n’est pas accessible à tous. Comme nous l’avons dit au début de cet article, la génération actuelle de GPU AMD et NVIDIA laisse beaucoup à désirer, surtout si l’on considère leur prix et leurs noms de produits quelque peu trompeurs.

Donc, à moins d’une RTX 4090 ou d’une 7900 XTX à prix réduit pour environ 750 $, nous vous recommandons de considérer les GPU de la génération précédente. Actuellement, il est encore possible d’acheter une Radeon 6950 XT pour 580 $, ce qui en réalité l’une des meilleures offres haut de gamme du moment. Elle est légèrement moins chère que la RTX 4070 et offre un peu plus de 20 % de performances supplémentaires. Les seuls inconvénients sont une consommation d’énergie accrue, l’absence de prise en charge de la génération d’images et des performances inférieures en matière de ray tracing. La 6950 XT n’est donc pas gagnante sur toute la ligne, mais reste une bonne affaire à ce prix.

Plus loin, la Radeon RX 6700 XT, vendue entre 320 et 350 $, est la seule option viable, à notre test. En dessous, vous aurez le choix entre les GeForce RTX 4060 à 300$, la Radeon RX 7600 à 270$, ou une vieille 6650 XT à 250$.

Pour ceux qui construisent un tout nouveau PC de jeu, n’importe lequel de ces produits fera l’affaire. Même s’ils n’offrent pas une offre incroyable, ils fonctionnent bien et permettent de jouer sur PC, ce qui est vraiment important.

La Radeon 6700 XT offre également une expérience de jeu assez impressionnante, même si elle a environ deux ans et demi. Cela dit, lorsqu’elle est sortie, son prix de vente était de 480 $, mais en raison du boom des cryptomonnaies, il était plutôt de 850 à 950 $. Par conséquent, même si la situation actuelle peut sembler sombre, pour les nouveaux systèmes, elle est en réalité assez bonne – encore une fois par communiqué à ce que nous avons connu il n’y a pas si longtemps.

Une nouvelle construction

Tout bien considéré, il est possible de construire un système Ryzen 5 7600 avec 32 Go de mémoire DDR5-6000 CL30 sur l’Asrock B650M-HDV, avec un SSD de 1 To, une Sapphire Radeon RX 6700 XT, une alimentation de qualité de 750 W pour environ 100 $, un boîtier ATX décent de 100 $ et un refroidisseur d’air de 50 $ pour environ 1 050 $. Bien entendu, vous aurez également besoin d’un casque, d’un clavier, d’une souris, d’un écran et d’un système d’exploitation, mais pour un budget relativement modeste, il s’agit d’un système de jeu très performant.

Idéalement, si cette génération de GPU n’avait pas été décevante, vous devriez vous attendre à au moins 30 % de performances supplémentaires dans cette gamme de prix. Mais pour les nouveaux constructeurs de systèmes, vous obtiendrez une plate-forme de jeu très performante pour moins que le prix d’un nouveau GPU haut de gamme. La situation n’est donc pas aussi catastrophique qu’on pourrait le penser.

Mieux encore, vous pourrez faire évoluer ce système en cours de route. Dans cette optique, nous vous recommandons de dépenser environ 50 $ de plus pour la carte mère afin de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. Et, bien sûr, vous pouvez toujours opter pour Intel. Voilà notre point de vue sur le sujet. Faites-nous part de votre test dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous qu’il est possible de construire un nouveau PC de jeu aujourd’hui, et si oui, quels composants choisiriez-vous ?

