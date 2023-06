Le chatbot Instagram AI est en préparation – un nouveau compagnon arrive

Instagram serait en train de développer un chatbot IA qui donnera aux utilisateurs des conseils gratuits et les aidera à rédiger des messages plus efficaces. Le chatbot sera disponible dans n’importe quel fil de discussion, et les utilisateurs pourront poser des questions et recevoir des conseils en direct. Le chatbot AI sera similaire à l’outil My AI de Snapchat et intégrera les réponses de l’IA dans une discussion, ajoutant un autre élément aux DM Instagram.

L’option de chat IA d’Instagram

Instagram travaille actuellement sur un chatbot IA, qui a été trouvé par le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi. Paluzzi partage souvent des mises à jour sur l’application sur les réseaux sociaux. Le captures d’écran montrez que le chatbot IA d’Instagram répondra à vos demandes et vous proposera également des idées.

Instagram travaille sur un nouveau chatbot IA, une option qui pourrait être un compagnon pour les utilisateurs. Les utilisateurs pourront poser des questions à un système d’IA dans n’importe quel fil de discussion. En tapant « @ai » dans le champ de chat, les utilisateurs seront redirigés vers le chatbot AI, qui sera disponible pour répondre aux questions à tout moment. Le chatbot pourra donner des conseils aux utilisateurs pour rédiger des messages plus efficaces.

Instagram souhaite également que vous « trouviez le meilleur moyen de vous exprimer et que vous obteniez de l’aide pour rédiger des messages ». Ainsi, il est probable que vous receviez des conseils sur la façon d’utiliser Instagram. On ne sait toujours pas si Instagram publiera cette fonctionnalité lorsqu’elle sera prête. Cependant, étant donné qu’Instagram est assez innovant et a l’habitude de prendre des repères de conception d’autres applications, il est fort probable que le chatbot AI sera inclus dans l’application. Avantages des chatbots Instagram

Les chatbots Instagram peuvent aider les marques à automatiser les messages, les commentaires et les DM sur leur page Instagram. Ils peuvent également être utilisés pour le service client, l’engagement croissant et l’augmentation des ventes. Les chatbots Instagram peuvent aider les marques à gagner du temps et de l’argent en automatisant les processus de routine.

Les personnalités des chatbots IA d’Instagram

Le chatbot AI d’Instagram aurait 30 personnalités parmi lesquelles les utilisateurs pourraient choisir. Les utilisateurs pourront choisir parmi l’une des 30 personnalités IA que le chatbot adoptera. L’équipe d’Instagram « développe des personnages d’IA qui peuvent aider les personnes de différentes manières ».

L’objectif du chatbot IA d’Instagram est d’améliorer l’expérience utilisateur en fournissant aux utilisateurs des conseils gratuits et en les aidant à rédiger des messages plus efficaces. Les utilisateurs pourront inviter le chatbot IA à rejoindre le chat et pourront sélectionner le style de chat qui répond le mieux à leurs besoins.

Comment fonctionnera le Chatbot d’Instagram ?

Bien que nous ne connaissions pas encore tous les détails, nous nous attendons à ce que le chatbot AI d’Instagram fonctionne comme My AI de Snapchat. Les utilisateurs de Snapchat peuvent discuter et poser des questions à ce chatbot IA. Mon IA, qui a été construite à l’aide de la technologie GPT d’OpenAI, peut également donner des conseils à partir de Snap Map, suggérer des objectifs appropriés, conseiller les activités du week-end, etc.

Cependant, ces outils viennent avec leurs problèmes. 91mobile a rapporté que My AI de Snapchat a conseillé un adolescent sur la façon de dissimuler l’odeur de l’alcool et de la marijuana. Pour cette raison, il avait quelques problèmes à régler.

Instagram travaille également sur une application textuelle qui pourrait remplacer Twitter en plus du chatbot AI. Bien qu’il s’agisse d’une application différente, elle sera liée à votre compte Instagram pour extraire tout votre contenu et vos données. Cette application devrait également monter ce mois-ci. Il n’y a actuellement aucune rumeur concernant la date de sortie du chatbot AI.

