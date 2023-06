Pourquoi la destruction du barrage en Ukraine est l’une des pires catastrophes environnementales en Europe

La destruction de l’immense barrage de Nova Kakhovka sur le fleuve Dnipro en Ukraine est considérée comme l’une des plus grandes catastrophes environnementales en Europe. Voici pourquoi et quels sont les risques.

Comme pour d’autres événements dramatiques survenus pendant le conflit en Ukraine, la destruction du barrage de Nova Kakhovka sur le Dnipro est également au centre d’accusations croisées entre la Russie et le pays envahi. Kiev prétend que c’est l’armée russe qui l’a endommagé, pour ralentir en quelque sorte la grande contre-offensive annoncée, comme l’a expliqué à Netcost-security.fr le général Chiapperini ; Moscou accuse à son tour l’Ukraine car le grand barrage est situé dans les territoires occupés par les Russes et joue un rôle stratégique dans l’approvisionnement en eau de vastes régions, dont la Crimée. Aucun des deux pays n’a fourni la preuve de la responsabilité présumée de l’autre, bien qu’il soit clair lequel des deux est l’agresseur.

Hormis les noms des auteurs, ce qui est certain, c’est que nous sommes confrontés à l’une des pires catastrophes environnementales de l’histoire récente de l’Europe. Selon certains, l’effondrement est même comparable à l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986, qui s’est également produit en Ukraine. Bien que les dégâts réels deviendront plus évidents dans les prochains jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà parlé – à juste titre – de « catastrophe environnementale de destruction massive » et d' »écocide », compte tenu de l’étendue du barrage et de la vaste région touchée par son eau .

Pour mieux comprendre les conséquences de la catastrophe, il est nécessaire de passer quelques lignes sur les caractéristiques du barrage de Nova Kakhovka. C’est – ou plutôt, c’était – une immense infrastructure, haute de 30 mètres et large de plusieurs centaines de mètres, avec un réservoir de 18 milliards de mètres cubes d’eau, comme l’explique au Guardian le professeur Mohammad Heidarzadeh, professeur au Département d’architecture et génie civil à l’Université de Bath (Royaume-Uni). Il est parmi les plus grands d’Europe, mais certainement pas parmi les plus modernes. Il a en effet été construit dans les années 1950 et est l’un des six barrages de l’ère soviétique construits sur le fleuve Dnipro ou Dnepr, qui serpente sur plus de 2 000 kilomètres entre la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine, jusqu’à se jeter dans la mer Noire. quatrième plus long fleuve du Vieux Continent. L’un des principaux problèmes de ce barrage, comme l’a souligné le professeur Heidarzadeh du Science Media Center, réside dans le fait qu’il est composé de gravier et de roche avec un noyau argileux. « Ces types de barrages sont extrêmement vulnérables et sont généralement emportés rapidement en cas de rupture partielle. Des dommages partiels suffisent à provoquer un effondrement complet du barrage car le débit d’eau peut facilement emporter les matériaux du corps du barrage en quelques heures seulement », a commenté l’expert.

En termes simples, le barrage serait voué à une destruction progressive et complète, déversant une énorme quantité d’eau en aval, mais pas seulement. Comme l’a expliqué à CNN le Dr Ihor Syrota, PDG d’Ukrhydroenergo, la plus grande société d’énergie hydroélectrique d’Ukraine, dans l’usine associée au barrage, il y a jusqu’à 400 tonnes de pétrole utilisées pour alimenter les turbines, qui risquent d’être complètement détruites. fuite de la structure. « Tout dépend du niveau de destruction des unités et de ces équipements. Si les dégâts sont importants, tout le pétrole fuira », a commenté Syrota. À l’heure actuelle, 150 tonnes d’eau sont sorties avec l’avalanche, comme l’a précisé le président Zelensky.

L’eau contaminée a déjà inondé des dizaines d’agglomérations urbaines en aval (provoquant un nombre incalculable de morts et de disparus) et des terres agricoles récemment cultivées, forçant des milliers de personnes à fuir leurs maisons submergées et à tout abandonner. Parmi les principales victimes de la phase initiale de la catastrophe, il y a surtout des animaux, domestiques et sauvages. En plus des 300 animaux du zoo de Nova Kakhovka qui ont été tués, comme l’a indiqué le ministère ukrainien de la Défense, les précieuses zones humides le long des rives du Dnipro ont été complètement inondées, tuant des oiseaux, des amphibiens, des reptiles et d’autres petits animaux. C’est un moment critique pour la reproduction des oiseaux et les couvées et les jeunes qui poussaient en aval ont très probablement été emportés par les eaux déchaînées. Le nombre de poissons devrait également chuter de façon spectaculaire après la catastrophe. Il existe également certaines espèces endémiques sur le pousse-pousse, c’est-à-dire qui ne vivent que dans ces régions et nulle part ailleurs dans le monde, comme un rat taupe aveugle par exemple. Reuters a rapporté que deux parcs nationaux et la réserve de biosphère de la mer Noire en Ukraine ont déjà été gravement endommagés par l’inondation incontrôlable.

Les inquiétudes ne concernent pas seulement l’eau, les huiles et les lubrifiants des turbines qui se sont échappés de l’usine et se déversent dans la mer Noire, mais aussi les pesticides et autres produits chimiques utilisés pour cultiver les vastes terres agricoles de la région. Ces composés risquent de se répandre pratiquement dans toute la zone inondée, contaminant les zones habitées et les réserves naturelles pour une durée indéterminée. Un autre grave danger, comme l’a expliqué l’ONU, est représenté par les engins de guerre (en particulier les mines) placés sur les deux rives du Dnipro par les deux armées, qui risquent d’être entraînés dans des zones considérées comme sûres et au cœur des centres habités, mettant en danger la vie des hommes et des animaux pour les prochaines décennies. En effet, les mines flottent et peuvent être dispersées partout à cause des inondations. Rappelons que le barrage n’est qu’à 30 kilomètres à l’est de la ville de Kherson, libérée ces derniers mois par les Ukrainiens mais constamment bombardée par les Russes.

Il ne faut pas oublier qu’en amont se trouve également la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui reçoit l’eau des réservoirs alimentés par le barrage détruit destiné au refroidissement des réacteurs et des générateurs diesel. Pour l’instant, il n’y a pas de danger immédiat car il y a un grand réservoir près de l’usine utilisé pour les urgences, et la ligne d’alimentation principale ne baisse « que » de quelques centimètres par jour. On pense que pour les prochains mois, l’usine sera à l’abri de ce point de vue spécifique, mais on ne sait pas ce qui se passera ensuite.

L’approvisionnement en eau de régions entières dépend du barrage de Nova Kakhovka, qui pourrait littéralement s’assécher sans sa contribution. Sans eau, la population civile pourrait être contrainte d’abandonner de vastes territoires, qui de florissants et fertiles pourraient se transformer en déserts. Et les problèmes iront bien au-delà des frontières ukrainiennes. « Il est évident que la rupture de ce barrage aura certainement des conséquences écologiques et environnementales négatives à long terme non seulement pour l’Ukraine mais aussi pour les pays et régions voisins », a expliqué le professeur Heidarzadeh. Les pays potentiellement touchés sont la Roumanie, la Turquie, la Géorgie et d’autres. Nous sommes face à une véritable catastrophe environnementale et humanitaire, qui a déjà causé d’énormes dégâts et victimes, mais les conséquences à long terme pourraient être catastrophiques.

