Google annule le deuxième projet de téléphone pliable : qu’est-ce qui ne va pas ?

Google a récemment confirmé qu’il travaillait sur un deuxième téléphone pliable, mais a décidé d’annuler le projet en raison de préoccupations concernant la qualité de l’appareil. Le premier téléphone pliable de la société, le Pixel Fold, a été dévoilé à Google I/O 2023. Cet appareil a de nombreuses bonnes tests pour sa conception et ses fonctionnalités. Cependant, l’annulation du deuxième projet de téléphone pliable soulève des questions sur l’engagement de Google sur le marché.

Le deuxième téléphone pliable de Google

Le responsable de la conception des produits matériels de Google, Ivy Ross, a confirmé dans un épisode du podcast officiel Made By Google que la société travaillait sur un deuxième téléphone pliable. Ross a déclaré que l’équipe avait décidé d’annuler le projet car l’appareil n’était pas assez bon. L’équipe veut créer quelque chose de vraiment génial, elle a donc dû annuler. Cette décision montre l’engagement de Google sur le marché des téléphones à écran pliable et sa volonté d’offrir des produits de haute qualité.

Sur le podcast, Ross a déclaré

Je suis vraiment fier de l’équipe parce qu’il y avait un autre modèle pliable que nous avions créé, que nous avions la discipline de retenir et de dire » non, ce n’est pas encore assez bien « , et vraiment attendre jusqu’à ce que nous sentions que nous pouvions faire quelque chose c’était assez bon ou mieux que ce qui existait déjà.

Le Pixel Fold : le premier téléphone pliable de Google

Le Pixel Fold a été lancé lors de Google I/O 2023 et est disponible en précommande, avec une expédition à partir de juin. L’appareil dispose d’un écran extérieur de 5,8 pouces et d’un écran interne de 7,6 pouces. Cet appareil a un profil plus fin que tout autre téléphone pliable sur le marché. Le Pixel Fold est alimenté par la puce Tensor G2 de Google et offre cinq ans de support logiciel. Il a également été salué pour son intégration hardware et logicielle transparente. Bien sûr, l’appareil est fourni avec une charnière en acier inoxydable robuste, ce qui est également un autre avantage.

Défis du marché des téléphones pliables

Le marché des téléphones pliables est actuellement dominé par Samsung. Il propose des appareils tels que le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 avec de bonnes tests et de fortes ventes. L’entrée de Google sur le marché avec le Pixel Fold est une tentative de contester la domination de Samsung. Cependant, l’annulation de son deuxième projet suggère que Google pourrait avoir du mal à être compétitif sur ce marché.

L’un des problèmes auxquels Google est confronté est le coût élevé des téléphones pliables, ce qui les rend très chers pour de nombreux acheteurs. Par ailleurs, ils occupent encore un segment relativement restreint du marché de la téléphonie mobile. Il reste à voir s’ils seront largement adoptés.

Derniers mots

La décision de Google d’annuler son deuxième projet de téléphone pliable met en lumière les problèmes auxquels il est confronté. Cela montre que la société essaie toujours de bien faire les choses avec les téléphones à écran pliant. S’il doit rivaliser avec Samsung, il doit être presque parfait. Cependant, son premier essai a reçu de nombreuses tests positives. C’est un gros plus pour Google et cela devrait inciter l’entreprise à en faire plus.

