Twitch Channel Points 101 : Guide du débutant pour les utiliser et les configurer

Les points de chaîne Twitch sont un moyen passionnant pour les streamers d’engager leur public et pour les téléspectateurs de gagner des récompenses exclusives. En tant que spectateur, vous avez peut-être vu d’autres personnes recevoir des avantages spéciaux et vous vous êtes demandé comment vous pourriez participer à l’action. En tant que streamer, vous recherchez peut-être des moyens innovants d’améliorer votre chaîne et de fidéliser votre public. Dans ce guide complet, nous allons plonger dans tout ce que vous devez savoir sur les points de canal Twitch, y compris comment les configurer et comment en tirer le meilleur parti.

Que sont les points de chaîne Twitch ?

Les points de chaîne sont un système de récompense sur Twitch qui permet aux téléspectateurs de gagner des points grâce à leur temps et à leur engagement avec une chaîne particulière. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des récompenses exclusives dans le flux où ils ont été collectés. Les récompenses peuvent aller de la mise en évidence d’un message dans le chat à des actions interactives telles que le choix du personnage ou de l’arme d’un streamer dans le jeu.

Il est important de noter que les points de chaîne sont spécifiques à la chaîne où ils ont été gagnés et ne peuvent pas être transférés vers d’autres flux. De plus, les points de chaîne n’expirent jamais, de sorte que les téléspectateurs peuvent accumuler des points au fil du temps et les échanger quand ils le souhaitent.

Quels sont les avantages de l’utilisation des points de chaîne pour les streamers ?

Bien que les points de chaîne n’offrent aucun gain monétaire direct aux streamers, ils constituent un outil précieux pour favoriser l’engagement du public et stimuler la fidélisation des téléspectateurs. En offrant des récompenses uniques et divertissantes, les streamers peuvent encourager leur public à participer activement au chat, ce qui peut attirer de nouveaux spectateurs et augmenter la probabilité d’être recommandé par Twitch.

Plus un flux est engageant, plus il a de chances de se développer et de réussir. Par conséquent, les points de chaîne peuvent contribuer indirectement aux bénéfices d’un streamer en améliorant l’attrait général de sa chaîne.

Configuration des échanges de points de chaîne sur Twitch

Pour configurer l’échange de points de chaîne sur votre chaîne Twitch, vous devez d’abord atteindre le statut d’affilié ou de partenaire. Une fois cette étape franchie, vous pouvez personnaliser vos points de chaîne, créer des récompenses et gérer votre système de points.

Personnalisation des points de canal

Pour personnaliser l’apparence et le nom de vos points de canal, procédez comme suit :

Accédez à votre tableau de bord de créateur en cliquant sur votre icône d’utilisateur en haut à droite de l’écran. Sélectionnez-le dans le menu déroulant.

Sélectionnez « Récompenses des spectateurs ».

Sélectionnez « Points de canal ».

Activez vos points de canal si vous ne l’avez pas déjà fait en basculant le Switch.

Pour personnaliser l’icône et le nom de vos points de canal, sélectionnez « Personnaliser l’affichage des points ».

Création et gestion des récompenses

Pour configurer l’utilisation de vos points de chaîne, suivez ces instructions :

Dans les paramètres des points de chaîne, sélectionnez « Gérer les récompenses et les défis ».

Faites défiler vers le bas pour activer les récompenses par défaut ou cliquez sur « + Ajouter une nouvelle récompense personnalisée » pour créer la vôtre.

Saisissez le nom, la description, le coût et les icônes de votre échange. Vous pouvez également définir un temps de recharge ou limiter le nombre de fois qu’une récompense peut être échangée par flux.

N’oubliez pas de faire preuve de créativité avec vos récompenses. Pensez à des moyens d’engager votre public, comme organiser des cadeaux ou permettre aux téléspectateurs d’influencer votre gameplay.

Gagner des points de chaîne en tant que spectateur

En tant que spectateur, vous pouvez également gagner des points de chaîne. Vous pouvez le faire en vous engageant avec un flux, en participant à un chat ou simplement en regardant la diffusion. Certains points sont automatiquement ajoutés à votre solde, tandis que d’autres apparaissent sous la forme d’une fenêtre contextuelle sur laquelle vous devez cliquer pour accepter. Voici une ventilation des actions qui peuvent vous rapporter des points de chaîne et le nombre de points attribués :

Regarder la chaîne : Gagnez 10 points toutes les 5 minutes de temps de visionnage en direct.

Regarder activement la chaîne : Gagnez 50 points toutes les 15 minutes de participation active au chat.

Participer à un raid : Gagnez 250 points en rejoignant un raid.

Suivre une chaîne : Gagnez 300 points en suivant une chaîne.

Watch Streaks : Gagnez des points supplémentaires pour revenir à des flux consécutifs, allant de 300 points pour deux flux consécutifs à 450 points pour cinq flux ou plus.

First Cheer : Gagnez 350 points pour votre premier cheer sur une chaîne dans les 30 jours (ne s’applique pas aux cheers anonymes).

Premier abonnement offert : Gagnez 500 points en offrant votre premier abonnement dans les 30 jours (non applicable pour les cadeaux anonymes).

Bonus de point de canal d’abonné

Twitch propose trois niveaux d’abonnement, chacun avec des gains de points de chaîne accrus en tant qu’avantage :

Abonnement de niveau 1 : 1,2 x gains de points de chaîne pendant le visionnage.

Abonnement de niveau 2 : 1,4 x gains de points de chaîne pendant le visionnage.

Abonnement de niveau 3 : 2 x gains de points de chaîne pendant le visionnage.

Échanger des points de chaîne

Pour utiliser vos points de chaîne, suivez ces étapes simples :

Localisez le solde de vos points de chaîne dans la fenêtre de chat, à gauche du bouton de chat. Cliquez sur votre solde et une fenêtre contextuelle apparaîtra affichant les récompenses disponibles du streamer. Cliquez sur la récompense que vous souhaitez échanger et dépensez vos points.

N’oubliez pas que les points de chaîne ne peuvent être échangés que dans le flux où ils ont été gagnés.

Conseils pour les streamers : améliorer votre chaîne avec des points de chaîne

En tant que streamer, il est essentiel de réfléchir de manière créative à la manière d’utiliser les points de chaîne pour améliorer votre chaîne. Voici quelques idées pour vous aider à démarrer:

Créez des récompenses uniques : offrez des récompenses spécifiques à votre chaîne et à votre communauté. Il peut s’agir de dédicaces personnalisées, de la possibilité de vous poser une question ou d’accéder à du contenu exclusif.

Incorporez le gameplay : permettez aux téléspectateurs d’influencer votre gameplay en les laissant choisir votre personnage, votre arme ou vos actions dans le jeu grâce à l’échange de points de chaîne.

Cadeaux d’hôte : utilisez les points de la chaîne comme frais d’entrée pour les cadeaux. Cela encourage les téléspectateurs à interagir davantage avec votre flux pour accumuler des points.

Faites pivoter les récompenses : gardez vos récompenses à jour en les faisant pivoter périodiquement ou en offrant des récompenses à durée limitée pour des événements spéciaux ou des jalons.

S’engager avec la communauté via les points de distribution

En tant que spectateur, l’utilisation de vos points de chaîne peut vous aider à établir des relations au sein de la communauté Twitch. N’ayez pas peur d’échanger vos points contre des récompenses uniques. En effet, cela peut conduire à des moments mémorables et à des connexions durables sur la plate-forme.

En tant que streamer, concentrez-vous sur la croissance de votre chaîne en offrant des récompenses attrayantes et en favorisant une communauté accueillante. Plus vous engagez votre public, plus votre chaîne prospérera. Vous pouvez également gagner plus de bénéfices que vous pouvez gagner en tant que streamer. N’oubliez pas que la clé du succès sur Twitch est un véritable engagement. Privilégiez donc la connexion avec votre public et profitez de l’expérience de streaming avant tout.

Êtes-vous un streamer Twitch ? Utilisez-vous vos points Twitch Chanel ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

