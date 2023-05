Un mystérieux téléphone Samsung apparaît sur Geekbench avec Exynos 2300

L’année dernière, nous avons eu beaucoup de hauts et de bas dans le moulin à rumeurs en ce qui concerne le SoC Samsung Exynos 2300. L’Exynos 2200 n’a pas répondu aux attentes, et pour cette raison, Samsung a envoyé les smartphones Galaxy S22 équipés de Snapdragon 8 Gen1 dans plus de pays que d’habitude. En novembre de l’année dernière, Qualcomm a annoncé le Snapdragon 8 Gen 2 pour la série Samsung Galaxy S23. Qualcomm a été le premier à confirmer et non Samsung – La firme coréenne n’était probablement pas satisfaite de la décision de laisser derrière elle un éventuel Exynos 2300, mais après l’Exynos 2200, elle a décidé de passer par cette voie. En ce moment, nous entendons de nombreuses rumeurs sur l’Exynos 2400 qui pourrait arriver l’année prochaine avec la série Galaxy S24. Cependant, il semble que Samsung n’en ait pas vraiment fini avec l’Exynos 2300 qui n’a pas été complètement annulé.

Pour rappel, les rumeurs sur l’Exynos 2300 le pointaient comme un processeur à 9 cœurs. Ce serait un grand changement par rapport à la structure habituelle à 8 cœurs utilisée par la plupart des chipsets de smartphones. Il apporterait 1 cœur ARM Cortex-X3, jusqu’à 3,09 GHz, 4 cœurs ARM Cortex-A715 jusqu’à 2,65 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A510 cadencés jusqu’à 2,1 GHz. Désormais, un chipset Samsung avec des caractéristiques similaires et une disposition de cœur 1 + 4 + 4 est passé par Geekbench avec le numéro de modèle SM-9190. Cependant, les fréquences sont un peu différentes dans ce benchmark. Nous avons 1 cœur à 2,6 GHz, 4 cœurs jusqu’à 2,59 GHz et 4 cœurs jusqu’à 1,82 GHz. Cependant, ne laissez pas cela vous distraire, c’est normal pour le hardware de pré-production. La disposition réelle du Core (encore une fois, 1 + 4 + 4) est ce qui gâche ce chipset pour nous.

Est-ce l’Exynos 2300 ?

L’Exynos 2200 utilise la configuration habituelle 1 + 3 + 4, et il n’y a pas de chipset à 9 cœurs de Samsung – seulement les rumeurs Exynos 2300 et Exynos 2400. Cependant, cela ne devrait pas être l’Exynos 2400 car il est répandu pour se vanter d’un Arrangement 1+2+3+4 et un Core Cortex-X4. Nous pensons donc qu’il devrait s’agir d’une version de pré-lancement de l’Exynos 2300. Qu’est-ce qui explique son apparition à ce stade ? Eh bien, nous avons également des rumeurs pointant vers le lancement d’un Samsung Galaxy S23 FE.

Il n’y a pas beaucoup de détails sur le SoC Exynos 2300, mais le partenariat avec AMD devrait rester vivant. Tout ce qui va au-delà n’est que spéculation. Nous ne pouvons pas le confirmer sur un éventuel Samsung Galaxy S23 FE. Pour l’instant, il faut digérer toutes ces fuites avec un grain de sel et attendre les infos officielles.

