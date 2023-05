10 meilleurs jeux relaxants comme déballer pour jouer sur PC

Il existe un genre de jeux auxquels beaucoup de gens jouent non pas pour rivaliser, mais simplement pour se sentir bien et profiter du temps dont ils disposent pour un bon jeu. Il existe de tels jeux et ils entrent dans la catégorie Détente.

L’un des jeux de genre Relaxing les plus populaires est Unpacking. Si vous ne le savez pas, Unpacking est un petit jeu de puzzle où vous déplacerez tous vos biens de votre ancienne maison vers votre nouvelle maison. Le jeu vous oblige à créer un espace de vie agréable et relaxant et, pendant que vous déballez vos affaires, vous apprenez également comment et ce qu’est votre vie.

Le déballage est un excellent jeu que vous devez essayer et jouer. Il est disponible sur PC via Steam et est également disponible sur la Nintendo Switch. Maintenant, si vous êtes quelqu’un qui a joué à ce jeu ou qui a simplement lu sur ce jeu et aimé le concept, voici un tas d’autres puzzles et jeux relaxants que vous devriez absolument essayer. Tous les jeux mentionnés ci-dessous sont disponibles pour jouer sur Steam.

Les meilleurs jeux comme le déballage

Dans cette liste, nous examinerons les meilleurs jeux de puzzle et de détente auxquels vous pouvez jouer sur votre PC et qui sont facilement disponibles sur Steam. Commençons.

Flipper de la maison

Exactement ce que vous attendez du titre du jeu, House Flipper est un jeu où vous êtes un one-man show. Votre travail consiste à acheter des maisons, à les réparer ou à les réparer, puis à les revendre avec un bon profit. Bien sûr, avant de vous lancer dans l’achat de maisons, vous devez apprendre tous les métiers importants afin de pouvoir facilement effectuer les travaux de rénovation de la maison. Les maisons doivent être conçues en fonction de ce que recherchent les acheteurs spécifiques. Et cela en fait un bon jeu similaire à Unpacking. Le jeu est relaxant puisque vous n’avez pas à tout faire à la hâte. Vous avez votre propre temps et espace pour régler les choses.

Date de sortie : 17 mai 2018

Développeur : Empyrean

Prix ​​: 24,99 $

Plateforme: Fumer

Simulateur PowerWash

Un jeu de simulation relaxant ? Oui, PowerWash Simulator est un jeu étrangement satisfaisant et relaxant comme Unpacking dont vous pouvez profiter sans avoir à vous soucier de la gestion des ressources ou de la réalisation des tâches dans un certain délai. Le jeu est très relaxant car vous pouvez utiliser une laveuse à pression et nettoyer beaucoup de choses, du nettoyage des maisons sales, des parcs, des véhicules et même du statut. Il vous suffit de vous assurer d’utiliser le bon type de buse pour votre nettoyeur haute pression et d’utiliser du savon si nécessaire pour éliminer les taches tenaces. Les images avant et après du travail effectué sont super satisfaisantes à regarder.

Date de sortie : 14 juillet 2022

Développeur : Futur Lab

Prix ​​: 24,99 $

Plateforme: Fumer

Bosquet confortable

Cozy Grove est un jeu de simulation de vie intéressant où vous devez explorer une forêt insulaire tous les jours et également interagir avec différents types de fantômes. Votre travail consiste à apaiser les fantômes et à ramener à Cozy Grove la joie qui a été précédemment perdue. Le style artistique du jeu est super intéressant à regarder. La meilleure partie de Cozy Grove est que le jeu est synchronisé avec le temps réel. Vous obtenez environ 30 à 60 minutes de quêtes que vous pouvez accomplir chaque jour. Un jeu de détente totalement amusant à jouer si vous aimez déballer.

Date de sortie : 8 avril 2021

Développeur : SpryFox

Prix ​​: 14,99 $

Plateforme: Fumer

Éleveur de slime 2

Slime Rancher est un jeu d’aventure amusant où vous devez sortir et découvrir divers mystères. Vous devez continuer à construire votre sanctuaire de vase paradisiaque en verre. Le jeu a une histoire intéressante à suivre. Pendant que vous êtes en train d’explorer, le jeu vous permet de créer de nouveaux gadgets. C’est un excellent jeu pour les enfants, à condition que vous apportiez quelques modifications aux paramètres du jeu.

Date de sortie : 22 septembre 2022

Développeur : Monomi Park

Prix ​​: 29,99 $

Plateforme: Fumer

Vallée de Stardew

Stardew Valley est un autre grand jeu relaxant à jouer si vous aimez déballer. Les deux jeux sont similaires en termes de graphismes. Cependant, Stardew Valley consiste davantage à gérer un terrain qui vous a été transmis par votre grand-père. Vous devez commencer une nouvelle vie et gérer vos fermes et améliorer vos compétences. La meilleure partie de ce jeu est que vous pouvez y jouer avec votre ami et même demander à votre ami de s’entraider pour construire les fermes. Le jeu est un mélange d’énigmes, d’agriculture et de simulateur de vie.

Date de sortie : 26 février 2016

Développeur : ConcernedApe

Prix ​​: 14,99 $

Plateforme: Fumer

Euro Truck Simulator 2

Un autre jeu similaire à Unpacking sur cette liste est Euro Truck Simulator. Maintenant, celui-ci est un ajout étrange à une liste de jeux relaxants. Cependant, le jeu est assez relaxant simplement parce que vous pouvez choisir le camion que vous aimez, puis simplement aller de l’avant et faire des livraisons en conduisant d’une ville à une autre. Pendant que vous conduisez, vous explorez et admirez de magnifiques paysages à travers la région européenne. La seule chose dont vous devez vous soucier est de terminer les livraisons à temps. Il n’y a pas d’ennemis à combattre et pas besoin de s’approvisionner en ressources de quelque nature que ce soit. Le jeu est plus agréable si vous avez une configuration de contrôleur ou de volant.

Date de sortie : 18 octobre 2012

Développeur : SCS Software

Prix ​​: 19,99 $

Plateforme: Fumer

Assembler avec soin

Passons maintenant à quelques jeux de puzzle relaxants comme Unpacking pour en profiter. Assemble With Care est un jeu de puzzle où tu joues le rôle de Maria, une restauratrice d’antiquités qui arrive dans une nouvelle ville pour aider à réparer des choses qui appartiennent aux habitants de la ville. Dans le jeu, vous pourrez également redécouvrir des objets vieux de plusieurs décennies. Pendant que vous jouez à travers le jeu, une bande-son agréable de style années 80 joue, vous faisant vous sentir bien et rappelez-vous toujours d’être calme et de restaurer les choses avec soin.

Date de sortie : 26 mars 2020

Développeur: jeux ushwo

Prix ​​: 7,99 $

Plateforme: Fumer

Chats bien rangés

Super jeu pour ceux qui aiment les chats. Cat Organized Neatly est un jeu de puzzle en 2D où tu dois organiser différents types de chats dans une petite grille soignée. Le jeu a un total de 30 chats uniques avec 80 niveaux à jouer. Le jeu n’a pas de commandes sophistiquées. Tout ce que vous avez à utiliser est votre souris et à faire glisser et déposer les chats sur la grille. Et, pour couronner le tout, le jeu propose une belle musique apaisante et relaxante pendant que vous arrangez tous ces chats 2D.

Date de sortie : 13 octobre 2020

Développeur : DU&I

Prix ​​: 2,99 $

Plateforme: Fumer

Viridi

Vous voulez vous sentir encore plus détendu ? Essayez ce jeu de culture de plantes. Viridi est un jeu où vous devez simplement vous asseoir et arroser vos plantes. Vous avez juste besoin de vous assurer que les plantes sont arrosées régulièrement et correctement. Le jeu vous permet même de nommer vos plantes. Plus vous faites attention aux plantes, plus elles ont de chances de fleurir. Un grand jeu pour se sentir simplement apaisé en arrosant vos plantes numériques. Maintenant, le jeu a quelques microtransactions ici et là, mais si vous les ignorez, le jeu est tout simplement un bon choix.

Date de sortie : 20 août 2015

Développeurs : Zoe Vartanian, Badru, Isa Hutchinson

Prix ​​: Gratuit

Plateforme: Fumer

Inbento

Inbento est un autre jeu comme Unpacking auquel vous voudrez sûrement continuer à jouer une fois que vous le saurez. Le jeu est simple. Tout ce que vous avez à faire est d’organiser et de préparer des boîtes à lunch. Le jeu a une histoire intéressante et douce sur la parentalité. Vous pouvez voir un certain nombre de petits chats et jouer à travers plus de 120 niveaux. L’art du jeu et les niveaux sont tous d’inspiration japonaise, ce qui est logique d’avoir des chats présents dans le jeu.

Date de sortie : 3 septembre 2019

Développeur : Afterburn

Prix; 4,99 $

Plateforme: Fumer

Ce sont les meilleurs puzzles relaxants et jeux amusants similaires à Déballer auxquels vous pouvez facilement jouer sur votre PC. Les jeux relaxants sont un excellent moyen de se détendre et de se détendre le reste de la journée. La plupart des jeux sont généralement solo simplement parce que vous ne voulez pas vous occuper de bêtises multijoueurs. Cela étant dit, à quels autres jeux pensez-vous qu’il est très relaxant de jouer ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

