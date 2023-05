Avid Telecom poursuivi par un groupe de travail (Workgroup) multi-États pour avoir effectué des milliards d’appels automatisés non autorisés

Pourquoi c’est important : Les technologies d’aujourd’hui permettent plus facilement que jamais aux criminels d’ignorer les lois régissant la protection des consommateurs. Malgré leur inscription au Registre national des numéros de télécommunication exclus, les clients des télécommunications continuent de recevoir plus de 30 milliards d’appels automatisés et de messages par an. Dans un effort pour freiner l’épidémie, un groupe de procureurs généraux américains a intenté une action contre un fournisseur accusé d’avoir envoyé plus de sept milliards de messages vocaux et textuels non autorisés.

Le procès de 141 pages a été déposé contre Avid Telecom par le groupe de travail (Workgroup) national Anti-Robocall Multistate Litigation, affirmant que la société a envoyé 7,5 milliards de messages indésirables aux consommateurs. Le groupe de travail (Workgroup) a été formé en 2022 pour lutter contre les appels automatisés, l’usurpation d’appels et les fournisseurs de passerelles qui autorisent sciemment ce type de trafic sur leurs réseaux de communication.

Selon le procès, Avid Telecom a facilité un volume extrêmement élevé d’appels automatisés, avec plus de huit millions semblant provenir de numéros officiels liés à des entreprises légitimes telles qu’Amazon et DirecTV ainsi qu’à des agences gouvernementales et d’application de la loi. L’utilisation de noms et de numéros légitimes et reconnaissables augmente la probabilité que des clients ignorants reçoivent les appels finalement frauduleux. La poursuite affirme également qu’Avid a transmis des communications sur certains des appels frauduleux les plus connus et les moins appréciés, ceux liés aux garanties automobiles prolongées et aux réductions de taux d’intérêt.

Le procès multi-États a été intenté contre le propriétaire d’Avid Telecom Michael D. Lansky et la vice-présidente Stacey S. Reeves, affirmant que le couple avait violé la loi sur la protection des consommateurs par téléphone, la règle de vente par télémarketing et plusieurs autres lois sur le télémarketing et la protection des consommateurs.

Avid nie les affirmations de la poursuite et soutient que les autorités auraient dû demander à l’entreprise de répondre à toute préoccupation avant d’intenter une action. D’après Neil Ende, conseiller juridique d’Avid, « … la société n’a jamais été reconnue coupable par un tribunal ou une autorité de régulation d’avoir transmis du trafic illégal et elle est prête à rencontrer les procureurs généraux, comme elle l’a fait à de nombreuses reprises dans le passé. , afin de démontrer davantage sa bonne foi et sa conduite licite. » Ende a poursuivi en déclarant que la société « … se défendra vigoureusement et fera valoir ses droits et sa réputation par le biais de la procédure judiciaire ».

Un rapport récent de l’Industry Traceback Group a révélé que plus de 65 % de tous les fournisseurs identifiés comme émetteurs d’appels automatisés étaient soit basés à l’étranger, soit identifiés comme des fournisseurs de passerelle facilitant la distribution de messages non autorisés. Un autre rapport indique qu’en 2022, les Américains ont reçu 34,9 milliards d’appels automatisés indésirables au cours des six premiers mois seulement, mais seulement 8 % provenaient des sept principaux transporteurs américains. Les rapports soulignent le fait que les tentatives réussies pour résoudre le problème nécessiteront probablement une solution globale beaucoup plus large.

L’efficacité et l’impact du procès du groupe de travail (Workgroup) contre Avid restent à voir. Une chose que nous pouvons dire avec certitude, c’est que cela ne dérangerait personne quelques appels de spam de moins dans leur journée.

