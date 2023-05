Adobe intègre son générateur d’images AI, Firefly dans Photoshop

Adobe a lancé Firefly, son générateur d’images alimenté par l’IA, il y a un peu plus d’un mois. Son lancement bêta a été un énorme succès, les utilisateurs générant plus de 100 millions d’actifs. Adobe vient d’annoncer qu’il intégrera Firefly dans Photoshop. Adobe affirme que Firefly n’est pas destiné à remplacer les concepteurs humains. Mais il agira plutôt comme un « co-pilote » pour les aider à créer des designs plus créatifs et originaux.

Luciole dans Adobe Photoshop

Firefly peut être utilisé dans Photoshop avec la fonctionnalité appelée « Remplissage génératif ». Il peut être utilisé pour améliorer, étendre ou supprimer des éléments indésirables des images. Pour l’utiliser, les utilisateurs devront écrire une invite de texte telle que et Photoshop générera le résultat souhaité.

Depuis la montée en puissance des générateurs d’images d’IA, de nombreux artistes craignent que ces outils d’IA soient formés sur des œuvres d’art protégées par le droit d’auteur. Adobe a adopté la bonne approche à cet égard. Il a formé Firefly sur ses propres images de stock et sur des images du domaine public dont le droit d’auteur a pris fin. Cela indique que le contenu produit par Firefly est commercialement viable. La fonctionnalité Remplissage génératif sera disponible dans la version bêta à partir de ce mardi. Une version plus large est prévue pour plus tard en 2023.

Extension des capacités de Photoshop

Adobe utilise l’IA dans ses outils depuis plus d’une décennie. La fonction de remplacement d’arrière-plan de Photoshop en est l’un des meilleurs exemples. Mais l’intégration de Firefly dans Photoshop étend ses capacités à de nouveaux sommets. Avec cela, le processus de retouche photo deviendra beaucoup plus rapide. De même, la création d’images et de modèles à partir de zéro deviendra sans effort.

De plus, pour résoudre le problème des contrefaçons générées par l’IA, Adobe ajoute des informations d’identification de contenu aux œuvres créées. Cela donnera aux utilisateurs plus de contexte sur la façon dont l’art a été créé, par exemple s’il a été entièrement fait à la main ou si l’IA a été utilisée.

Nos pensées

Firefly peut aider les concepteurs à économiser du temps et des efforts en automatisant de nombreuses tâches impliquées dans la création d’images et de conceptions. Par exemple, Firefly peut être utilisé pour générer automatiquement des arrière-plans, des textures et des motifs. Cela peut libérer les concepteurs pour qu’ils se concentrent sur des aspects plus créatifs de leur travail. Par ailleurs, cela peut être un excellent moyen pour les nouveaux utilisateurs de se familiariser avec la conception et de créer des images et des conceptions de haute qualité sans avoir à apprendre des logiciels complexes.

