Eddy Cue dit qu’Apple ne fait que les choses qui intéressent les consommateurs, avant l’annonce de Reality Pro

Le chef des services Apple, Eddy Cue, a déclaré à Jim Cramer de CNBC que la société ne fait que des choses qui intéressent les consommateurs.

Cue a recyclé quelques phrases de Steve Jobs lors de son discours lors du premier sommet du Conseil des PDG de CNBC à Santa Barbara, en Californie…

Les deux choses citées par CNBC sont tout droit sorties du manuel How to Apple.

Le vice-président senior des services d’Apple, Eddy Cue, attribue une grande partie du succès de la plus grande entreprise du marché au fait de dire « non » plus souvent que « oui ».

« Nous disons » non « à presque tout », a déclaré Cue lors d’une conversation avec Jim Cramer de CNBC lors du premier sommet du Conseil des PDG de CNBC à Santa Barbara, en Californie, mardi. « Quand vous devenez aussi grand que nous, il est facile de penser que vous pouvez faire n’importe quoi ou tout, et ce n’est tout simplement pas vrai. »