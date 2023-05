Apple conclut un accord de plusieurs milliards de dollars avec Broadcom pour des composants 5G fabriqués aux États-Unis

Qu’est-ce qui vient de se passer? Apple a annoncé un nouvel accord de plusieurs milliards de dollars avec Broadcom pour que le géant des puces fournisse à Cupertino des composants 5G fabriqués aux États-Unis. L’accord pluriannuel fait partie de la promesse précédente d’Apple d’investir des milliards dans l’économie américaine.

Apple écrit que sa collaboration avec Broadcom verra ce dernier développer des composants de radiofréquence 5G, y compris des filtres à résonateur acoustique en vrac de film (FBAR) et des composants de connectivité sans fil de pointe.

L’accord fait partie de l’engagement d’Apple en 2021 d’investir 430 milliards de dollars dans l’économie américaine sur cinq ans. Les filtres FBAR seront conçus et construits dans plusieurs centres de fabrication et de technologie américains clés, notamment Fort Collins, Colorado, où Broadcom possède une installation majeure. Apple affirme qu’il aide déjà à soutenir plus de 1 000 emplois à cet endroit.

« Nous sommes ravis de prendre des engagements qui exploitent l’ingéniosité, la créativité et l’esprit d’innovation de la fabrication américaine », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook. « Tous les produits d’Apple dépendent de la technologie conçue et construite ici aux États-Unis, et nous continuerons à approfondir nos investissements dans l’économie américaine car nous avons une foi inébranlable dans l’avenir de l’Amérique. »

Apple a ajouté que le partenariat permettrait à Broadcom de continuer à investir dans des projets d’automatisation tests et à perfectionner les techniciens et les ingénieurs.

Apple a récemment réduit sa dépendance à l’égard de la Chine pour fabriquer ses produits alors que les relations sino-américaines se détériorent. Il a commencé à fabriquer des combinés iPhone 13 en Inde l’année dernière pour se diversifier. La société fabrique également des produits au Vietnam et prévoit de s’approvisionner en puces auprès de l’usine de TSMC en Arizona une fois qu’elle sera terminée.

Apple est déjà le plus gros client de Broadcom, représentant environ 20 % des ventes annuelles de la société de puces. Le fabricant d’iPhone a accepté un accord de 15 milliards de dollars sur trois ans en 2020 pour que Broadcom lui vende des composants sans fil. Cet accord devait expirer en juin. Aucune des deux sociétés n’a dit combien valait le nouvel accord ou combien d’années il durerait.

En novembre, nous avons entendu dire que la puce 5G d’Apple ne serait pas prête pour l’iPhone 15 de cette année. Pendant ce temps, Qualcomm a déclaré qu’il s’attend à ce que les premiers iPhones dépourvus de ses modems 5G arrivent dès l’année prochaine.

Les actions de Broadcom ont clôturé en hausse de 1,2 % après l’annonce de l’accord. Les actions d’Apple ont baissé de 1,5 %, bien qu’elle ait toujours une capitalisation boursière de 2,7 billions de dollars, la plus importante au monde.

