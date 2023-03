L’iPad Pro 2018 a quelque chose de spécial

L’iPad Pro 2018 mérite une place de choix dans le temple de la renommée du matériel Apple. Aucun autre produit d’Apple n’est resté aussi fonctionnel aussi longtemps sans apparaître longtemps sous la dent. L’iPad Pro 11 pouces, en particulier, a extraordinairement bien résisté pour un produit d’il y a près de cinq ans.

La chose à propos de l’iPad Pro 2018 est qu’il a été remplacé trois fois jusqu’à présent, mais il offre toujours ce qui pourrait être confondu avec l’expérience utilisateur de pointe. La plupart des ordinateurs d’il y a cinq ans n’ont tout simplement pas résisté de la même manière.

Le HomePod d’origine est peut-être la meilleure exception, et c’est un produit qui a quitté le marché et qui a la réputation d’échouer avec le temps. Bien qu’il soit toujours premium, un iPhone XR ou iPhone XS de 2018 a changé beaucoup plus radicalement au cours de la même période.

La plupart des Mac de 2018 sont encore plus en retard sur les machines actuelles, ce qui est particulièrement vrai en raison de la transition d’Intel à Apple Silicon. Peut-être que les Mac fonctionnant sur des puces M2 conserveront de la même manière leur sens moderne au fil du temps.

Dans le cas de l’iPad Pro, on pourrait dire qu’il a si bien vieilli parce que la catégorie des tablettes n’a pas progressé aussi rapidement que les autres iPhone et Mac. Cela peut être vrai sans admettre que l’iPad Pro semble périmé et daté.

Cela ne fait pas de mal que la tablette Android la plus excitante annoncée l’année dernière ressemble à un concurrent décent de l’iPad en 2014.

Image via Michael Billig

Il y a quelque chose d’autre de spécial à propos de l’iPad Pro 2018 : les nouvelles fonctionnalités pour une année donnée sont souvent susceptibles de faire leur chemin vers des versions moins chères du même produit avec suffisamment de temps. L’iPad Pro 2018 n’a pas eu à faire face à cela.

Les deux dernières générations d’iPad Air sont le cas le plus proche de ce qui se passe en termes d’apparence, mais des fonctionnalités telles que Face ID et ProMotion restent exclusives à la gamme Pro.

Le vieillissement de l’iPad Pro 2018 crée un chemin de mise à niveau limité. Les raisons de remplacer un iPad Pro 2018 peuvent inclure la recherche d’une plus grande capacité de stockage, l’ajout d’un téléphone mobile ou le changement de taille d’affichage.

D’autres différences entre l’iPad Pro 2018 et les nouveaux modèles s’additionnent, mais les nouvelles fonctionnalités de l’iPad Pro sont beaucoup moins convaincantes que les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone sur la même période.

La mise à niveau à partir d’un iPad Pro 2018 vous rapporterait un capteur LiDAR, un appareil photo ultra large, 5G par rapport à LTE et une modeste nouvelle fonctionnalité Apple Pencil avec survol. Les puces plus récentes ont de meilleures références, mais les performances pour la plupart des tâches sont toujours satisfaisantes.

Cependant, les plus grandes mises à niveau de l’expérience iPad Pro ont été compatibles avec l’iPad Pro 2018. Cela inclut l’accessoire Magic Keyboard qui apporte l’intégration du trackpad et le cœur du multitâche Stage Manager sans prise en charge d’un deuxième écran.

Bien sûr, nous connaissons tous l’état gênant de la gamme d’iPad qui a commencé avec l’iPad de 10e génération. Sa caméra FaceTime se déplace au centre de l’orientation paysage par rapport au portrait, et son clavier externe a une ligne de fonctions qui n’est pas encore disponible pour la gamme Pro.

Espérons que ces changements feront leur chemin vers la prochaine grande révision de la gamme iPad Pro. Pour l’instant, ils ne font que renforcer la place de l’iPad Pro 2018 dans l’histoire en tant que produit qui a résisté à l’épreuve du temps. Si vous êtes à la recherche d’un iPad Pro, vous optez pour le modèle le plus récent. Si vous utilisez toujours l’iPad Pro 2018, vous avez l’iPad avec la meilleure durée de vie de tous les temps.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :