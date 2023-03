La dernière promo Apple Pay met la pizza dans votre poche à un prix convaincant

La dernière promotion Apple Pay vous permet de bénéficier d’une réduction chez Pizza Hut pour une prochaine commande. Bien qu’il ne s’agisse que d’une offre sur la pizza cette fois-ci, c’est au moins une promotion que beaucoup de gens apprécieront. Voici tous les détails pour obtenir jusqu’à 33 % de réduction chez Pizza Hut.

Apple a partagé la promotion pour Pizza Hut à prix réduit dans un e-mail aujourd’hui :

Utilisez Apple Pay chez Pizza Hut avec Hut Rewards® en ligne d’ici le 5 mars pour gagner 5 $ de réduction sur votre prochaine commande de 15 $ ou plus.*

Notamment, cette promotion est proposée pour une période beaucoup plus courte que d’habitude avec seulement quatre jours de disponibilité (les promotions Apple Pay durent souvent deux semaines). Mais si la pizza sonne bien ce week-end, vous pouvez gagner l’avantage d’utiliser Apple Pay et les Hut Rewards gratuits.

L’offre note que vous pouvez gagner la remise de 5 $ pour une future commande en effectuant « tout achat Pizza Hut sur Pizzahut.com ou dans l’application Pizza Hut iOS en utilisant Apple Pay jusqu’au 5 mars 2023, dans un emplacement éligible ».

Voici les termes et conditions complets :

*Pour gagner un code de réduction à utiliser sur un futur achat, effectuez tout achat Pizza Hut sur Pizzahut.com ou dans l’application iOS Pizza Hut en utilisant Apple Pay jusqu’au 5 mars 2023, dans un magasin éligible. Doit avoir un compte Hut Rewards®, être connecté à ce compte au moment de passer la commande éligible, et ce compte Hut Rewards doit être abonné pour recevoir les e-mails marketing de Pizza Hut. Limite d’une offre par compte Hut Rewards. Après avoir terminé une commande éligible, le compte Hut Rewards passant cette commande recevra un code de réduction à utiliser sur un futur achat par e-mail à l’adresse e-mail associée au compte de récompense et dans la boîte de réception de l’application Pizza Hut iOS dans les 48 heures. Code de réduction valable pour 5 $ de réduction sur le prochain achat au prix du menu Pizza Hut de 15 $ ou plus en ligne ou dans l’application en utilisant Apple Pay d’ici le 31 mars 2023, dans un emplacement admissible. Exclut toutes les promotions trouvées sur la page « offres », les cartes-cadeaux, les taxes, les pourboires et les frais de livraison. Ne peut pas être combiné avec d’autres offres. Doit présenter le code de réduction à la caisse. Doit avoir un compte Hut Rewards et être connecté à ce compte au moment de l’utilisation du code de réduction. Le code de réduction n’a aucune valeur marchande. Hut Rewards est ouvert aux résidents américains de 16 ans et plus. Voir les conditions applicables sur https://hutrewards.pizzahut.com/terms/.

