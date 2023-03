Apple iPhone 14 Pro Max Deep Purple : est-ce une couleur ? Nous sommes dupes

Cela fait presque six mois que l’iPhone 14 Pro Max Deep Purple est entré sur le marché mondial. Les gens deviennent sauvages. Grâce à ses fonctionnalités et à ses larges options de couleurs, nous pouvons classer ce téléphone parmi les meilleurs téléphones en 2023. L’introduction d’une couleur violette est vraiment une idée créative d’Apple.

Les critiques de téléphones n’ont pas encore libéré le véritable potentiel et plus d’informations sur cet appareil phare d’Apple. Tout mis à part, je suis très impressionné par les options de couleur, dont l’iPhone 14 Pro violet est le plus attendu de tous. Mais j’ai une question : l’iPhone 14 Pro max deep purple est-il vraiment une couleur ? Faisons une enquête.

Apple a annoncé que la couleur violet foncé de l’iPhone 14 Pro était disponible, mais Apple nous a trompés avec le nom de la couleur et les images de composition. La plupart des utilisateurs disent qu’il est noir, tandis que certains l’appellent « violet de minuit » ou « aubergine anthracite ».

Quelqu’un devrait interroger la société américaine de smartphones pour jeter un regard plus intime sur la réalité. Ce ne sera pas inexact si nous l’appelons « Space Purple ». Quoi qu’il en soit, le violet est un terme facile à utiliser en ce moment, alors continuons avec l’iPhone 14 Pro Max Purple. C’est violet, après tout.

J’adore l’iPhone 14 Pro Max Deep Purple, et vous ?

La variante violette semble agréable, mais je parie sur l’iPhone 14 Pro Deep Purple. Bien que le violet soit l’une de mes couleurs préférées, le violet profond m’a emporté. J’ai donc décidé d’opter pour l’iPhone Pro Max Deep Purple. De plus, il est remarquable et a l’air plus chic que les autres.

Une récente enquête de Consumer Intelligence Research Partners, CIRP indique que les consommateurs sont très obsédés par l’iPhone 14 Pro Max violet. Près de 42% des consommateurs ont acheté cette variante. Il s’agit d’un nouvel ajout en termes de couleurs.

Auparavant, les modèles d’iPhone n’étaient disponibles qu’en trois couleurs, dont Space Gray, Gold et Silver. L’introduction de Deep Purple et Space Black vient d’aider l’iPhone 14 Pro à réaliser des ventes record. En termes de pourcentage, 24 % des utilisateurs préfèrent l’iPhone 14 Gold, tandis que 23 % préfèrent l’édition Space Black.

Fait intéressant, l’iPhone 14 Silver est le moins populaire de tous. En dehors de cela, 27% des personnes ont opté pour la version Vanille et 26% des personnes ont préféré la version Rouge. Bref, il y a très peu de différence entre le violet et le violet foncé. Vous ne pouvez le repérer que si vous en avez un dans la main. Que pensez-vous de l’iPhone 14 Pro Max violet foncé ou de la simple variante violette ?