12 meilleurs jeux multijoueurs pour Oculus Quest 2 (2023)

Les jeux vidéo sont un excellent moyen de passer le temps et de s’amuser avec des amis. Il y a tellement de jeux parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir et tellement de plates-formes sur lesquelles jouer. Cependant, il existe également d’autres médias qui accélèrent lentement. Nous parlons de jeu VR ou de jeu en réalité virtuelle. En ce qui concerne les jeux VR, le casque le plus populaire doit être l’Oculus Quest 2 de Meta. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur meilleurs jeux de réalité virtuelle multijoueur pour Oculus Quest 2.

Meilleurs jeux multijoueurs à jouer sur Oculus Quest 2

Avoir un casque VR, c’est bien, mais comme sur n’importe quelle plate-forme, les utilisateurs peuvent choisir parmi une multitude de jeux. Cela peut parfois être une tâche difficile pour quelqu’un qui pourrait commencer ou se lancer dans les jeux de réalité virtuelle. Donc, pour vous aider, nous avons noté les meilleurs jeux multijoueurs VR auxquels vous devez jouer avec vos amis.

1. Parmi les États-Unis VR

Parmi les États-Unis est un jeu de société vraiment amusant qui vous permet de jouer en tant que coéquipiers ou imposteurs. Désormais, le jeu vous oblige à accomplir un certain nombre de tâches et à toujours savoir qui vous entoure. En tant qu’imposteur, votre travail consiste à éliminer soigneusement chaque membre d’équipage. L’équipe qui est capable de terminer toutes les tâches en premier est la gagnante. Maintenant, c’est la même chose en ce qui concerne la version VR du jeu. Among Us se sent plus immersif et comme il s’agit de la version VR du jeu, vous pouvez utiliser le chat vocal en jeu qui fonctionne en fonction de la proximité. Dans l’ensemble, un jeu vraiment amusant et immersif à apprécier avec vos amis.

Date de sortie : 10 novembre 2022

Prix ​​: 9,99 $

Taille : 397 Mo

Télécharger: Boutique Oculus

2. Golf 5 eClub

Jouer à des jeux de sport en VR est un événement absolument amusant. Voici un jeu de golf auquel vous pouvez jouer non seulement en VR mais aussi avec vos amis. Le jeu propose un certain nombre de parcours qui sont présents dans la vie réelle, comme le Jumeirah Earth Course. Le jeu propose un certain nombre d’événements et de championnats ainsi qu’une grande variété de parcours sur lesquels vous pouvez jouer. Le jeu dispose de 3 parcours de 18 trous que vous pouvez utiliser pour vous entraîner et vous entraîner. Le mode multijoueur vous permet également de discuter avec vos amis en ligne.

Date de sortie : 25 mars 2021

Prix ​​: 29,99 $

Taille : 2,8 Go

Télécharger: Boutique Oculus

3. Quilles haut de gamme

Un autre jeu de sport sur la liste des jeux VR multijoueurs pour Meta Quest 2. Si vous avez toujours voulu aller au bowling mais que vous n’avez jamais eu le temps ou des amis pour le faire, vous pouvez maintenant en profiter en VR. Le jeu se vante d’avoir la meilleure physique et un grand nombre de pistes de bowling pour jouer au bowling. Vous pouvez personnaliser la boule de bowling selon vos goûts. Cela contribue à rendre les boules de bowling uniques. Le jeu propose un certain nombre de défis hebdomadaires et mensuels que vous pouvez jouer contre vos amis. Premium Bowling propose également un chat vocal qui peut être utilisé pour communiquer avec des amis en ligne.

Date de sortie : 4 juin 2020

Prix ​​: 19,99 $

Taille : 1,3 Go

Télécharger: Boutique Oculus

4. Battre Sabre

L’un des jeux VR les plus populaires est le jeu de danse Beat Saber. Ce n’est pas seulement un jeu amusant, mais aussi un défi. Votre tâche est de trancher les blocs qui viennent vers vous au rythme de la chanson en cours de lecture. Selon la vitesse ou la lenteur de la chanson, les blocages viendront à vous. Beat Saber reçoit des mises à jour régulières avec de nouvelles chansons ajoutées à la bibliothèque de jeux. Bien que vous puissiez profiter du jeu en tant que joueur solo, l’aspect multijoueur est amusant puisque vous êtes chargé de battre le meilleur score établi soit par d’autres personnes en ligne, soit par vos amis.

Date de sortie : 21 mai 2019

Prix ​​: 29,99 $

Taille : 1,5 Go

Télécharger: Boutique Oculus

5. Le choc des chefs VR

Les jeux de cuisine sont une autre façon amusante de passer du temps avec vos amis. Et jouer à un tel jeu en VR ne fait que rendre le gameplay encore plus intéressant. Le jeu propose environ 80 niveaux à compléter si vous jouez en mode solo. Si vous voulez que le gameplay soit amusant et stimulant, vous voudrez peut-être rejoindre le mode de jeu multijoueur compétitif en temps réel. Vous pouvez cuisiner une variété de plats dans un temps donné. Le jeu vous permet de préparer des plats de différentes cuisines telles que l’américaine, la mexicaine, la japonaise et l’italienne. Le jeu propose également des classements que vous pouvez essayer de battre en étant le plus rapide de la cuisine.

Date de sortie : 18 septembre 2021

Prix ​​: 19,99 $

Taille : 2,3 Go

Télécharger: Boutique Oculus

6. Montagnes russes épiques

Vous voulez faire l’expérience des montagnes russes d’un parc d’attractions chez vous ? Epic Roller Coasters est le jeu VR pour votre Quest 2. Maintenant, ce n’est pas un jeu stupide de montagnes russes que vous pouvez apprécier en VR. En fait, ce jeu a bien plus que simplement profiter des montagnes russes. Le jeu a trois choses différentes. Le mode classique est celui où vous pouvez simplement profiter des montagnes russes. Le deuxième mode de jeu, le mode Shooter, vous permet de monter sur différentes montagnes russes et de tirer sur des cibles. C’est amusant car dans ce mode, vous serez en compétition avec votre ami en ligne. Le dernier mode est le mode course où vous devez faire la course avec d’autres montagnes russes par vous-même.

Date de sortie : 12 mai 2019

Prix ​​: Gratuit (Modules complémentaires disponibles à l’achat)

Taille : 2,6 Go

Télécharger: Boutique Oculus

7. Drunkn Bar Lutte VR

Vous voulez jouer à quelque chose de purement amusant, comique et idiot ? Drunkn Bar Fight vous permet d’être qui vous voulez être et de vous comporter comme vous le souhaitez. Qu’il s’agisse d’être drôle, impoli ou carrément ivre, le jeu vous permet de profiter de l’expérience de toutes les manières. Le jeu vous permet de participer à un mariage aléatoire, de participer à des combats de rue et même de créer le chaos dans un poste de police. Il y a 6 niveaux à jouer et plus de 110 armes à utiliser dans les combats.

Date de sortie : 12 septembre 2019

Prix ​​: 17,99 $

Taille : 0,1 Go

Télécharger: Boutique Oculus

8. Chat en réalité virtuelle

Tous ceux qui ont un casque VR, quelle que soit la marque ou la plate-forme, il y a un jeu auquel tout le monde veut jouer, et ce n’est autre que VR Chat. VR Chat est une plateforme amusante qui vous permet d’être qui vous voulez et ce que vous voulez être. C’est comme un espace de rencontre public pour tous les propriétaires de VR. Vous pouvez parler, marcher, rencontrer de nouvelles personnes et faire littéralement ce que vous voulez. Le jeu dispose d’un chat vocal qui vous permet de communiquer avec des personnes en ligne.

Date de sortie : 21 mai 2019

Prix ​​: Gratuit

Taille : 1,0 Go

Télécharger: Boutique Oculus

9. Centre de danse

Dance Central est un autre jeu amusant qui tourne autour des danses et de la musique. Dans Dance Central, vous et vos amis vous retrouvez dans un club et vous dansez les uns contre les autres sur un bon nombre de chansons présentes dans le jeu. Vous avez des chansons du début des années 70 aux plus récentes. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire dans Dance Central, comme la possibilité de personnaliser votre personnage, de prendre des selfies dans le jeu et même de participer à des danses d’équipe dans le confort de votre maison.

Date de sortie : 1er mai 2019

Prix ​​: 29,99 $

Taille : 3,0 Go

Télécharger: Boutique Oculus

10. Hyper Dash

Les jeux de tir sont amusants. Il y a le côté compétitif de jouer et d’être le meilleur de l’équipe à tout moment. Hyper Dash n’est rien d’autre qu’un jeu de tir multijoueur où vous rejoignez une équipe et tirez dessus. Le jeu propose actuellement 6 modes différents pour vous permettre de jouer. Dans Hyper Dash, vous pourrez vous précipiter, courir et même atteindre des objectifs afin de gagner la manche. Le jeu propose également des discussions vocales qui peuvent être poursuivies pour parler de plans tout en combattant les ennemis. Si vous prévoyez d’organiser un match de fête avec vos amis, Hyper Dash vous permet de le faire en vous permettant de créer des serveurs privés.

Date de sortie : 26 février 2021

Prix ​​: Gratuit

Taille : 2,2 Go

Télécharger: Boutique Oculus

11. Population un

Que diriez-vous de jouer à un jeu de bataille royale en VR ? Si c’est le type de jeu qui vous intéresse, Population One est le jeu que vous devez installer. Vous voyez, Population One est un jeu dans lequel vous pouvez créer vos propres mini-jeux. Le jeu vous permet de mener les batailles dans presque tous les endroits que vous aimez. Le jeu propose un certain nombre de modes de jeu tels que Battle Royale, Team Deathmatches, War Mode, Legions Mode, Metro Arena et Co-op battle With Bots.

Date de sortie : 20 octobre 2020

Prix ​​: 29,99 $

Taille : 3,7 Go

Télécharger: Boutique Oculus

12. Karts VR : Sprint

Courir contre vos amis est amusant. Mais, pour obtenir et rendre les choses plus immersives, essayez VR Karts : Sprint. Il s’agit d’un jeu de course de kart similaire au jeu de course de kart populaire Mario kart. Le jeu propose un certain nombre de pistes sur lesquelles courir, de nombreux bonus pour augmenter votre avantage et la possibilité d’utiliser des armes pour éliminer vos adversaires. Le jeu vous permet de jouer en mode solo, en mode de course en ligne multijoueur et en mode trophée de championnat. Le jeu vous permet également de personnaliser votre kart afin que vous puissiez vous démarquer pour être le plus unique sur la piste.

Date de sortie : 21 mai 2019

Prix ​​: 7,99 $

Taille : 983 Mo

Télécharger: Boutique Oculus

Conclusion

Ceci conclut la liste des meilleurs jeux multijoueurs que vous pouvez installer et jouer avec vos amis sur Meta Quest 2 anciennement connu sous le nom d’Oculus Quest 2. Ces types de jeux sont amusants, en particulier lors de réceptions ou de fêtes. Et comme ce sont tous des jeux de réalité virtuelle, vous vous accorderez également un petit exercice sympa pour continuer à garder la forme et profiter de tous les jeux.

Lequel des jeux ci-dessus est votre préféré sur Quest 2 ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. De plus, si vous pensez qu’un jeu VR est pris en charge pour Quest 2 et qu’il est multijoueur, n’hésitez pas à les énumérer sur nos réseaux sociaux.

