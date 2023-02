Bing s’associe à ChatGPT pour révolutionner la recherche

Hier, le mystère a été résolu et les cartes ont été mises sur la table. Après la présentation de Bard by Google chez Microsoft ils ont présenté l’évolution de Bing sous ChatGPT. Ceux de Redmond ont indiqué qu’il s’agit d’une version supérieure de ChatGPT 3.5, celle qui a fait la révolution. De plus, de nombreuses autres améliorations arriveront que nous indiquons ci-dessous.

Bing évolue main dans la main avec ChatGPT

Bing s’impose dans l’intérêt d’un marché avec une seule entreprise en position dominante, Google. Chez Microsoft, ils ont réuni la recherche, la navigation et le chat dans une expérience unifiée que vous pouvez invoquer de n’importe où sur le Web, offrant :

Meilleure recherche. Le nouveau Bing vous offre une version améliorée de l’expérience de recherche familière, fournissant des résultats plus pertinents pour des choses simples comme les résultats sportifs, les cotations boursières et la météo, ainsi qu’une nouvelle barre latérale qui affiche des réponses plus complètes si vous le souhaitez.

Réponses complètes. Bing parcourt les résultats du Web pour trouver et résumer la réponse que vous recherchez. Par exemple, vous pouvez obtenir des instructions détaillées sur la façon de remplacer les œufs par un autre ingrédient dans un gâteau que vous êtes en train de cuisiner, sans faire défiler plusieurs résultats.

Une nouvelle expérience de chat. Pour les recherches plus complexes, comme planifier un itinéraire de voyage détaillé ou rechercher quel téléviseur acheter, le nouveau Bing propose un nouveau chat interactif. L’expérience de chat vous permet d’affiner votre recherche jusqu’à ce que vous obteniez la réponse complète que vous recherchez, vous demandant plus de détails, de clarté et d’idées, avec des liens disponibles pour que vous puissiez agir immédiatement sur vos décisions.

Une étincelle créative. Il y a des moments où vous avez besoin de plus qu’une réponse : vous avez besoin d’inspiration. Le nouveau Bing peut générer le contenu qui vous aide. Il peut vous aider à écrire un e-mail, à créer un itinéraire de 5 jours pour des vacances de rêve à Hawaï, avec des liens pour réserver un voyage et un hébergement, préparer un entretien d’embauche ou créer un concours pour une soirée quiz. Le nouveau Bing cite également toutes vos sources, vous pouvez donc voir les liens vers le contenu Web auquel il fait référence.

Nouvelle expérience Microsoft Edge. Ils ont mis à jour le navigateur Edge avec de nouvelles fonctionnalités d’IA et un nouveau look, et ont ajouté deux nouvelles fonctionnalités : Chatter et composer. Avec la barre latérale d’Edge, vous pouvez demander un résumé d’un long rapport financier pour obtenir les points clés, puis utiliser la fonction de chat pour demander une comparaison avec les finances d’un concurrent et la mettre automatiquement dans un tableau. Vous pouvez également demander à Edge de vous aider à rédiger du contenu, comme une publication LinkedIn, en vous donnant quelques conseils pour commencer. Vous pouvez ensuite leur demander de vous aider à mettre à jour le ton, le format et la longueur du message. Edge peut comprendre la page Web sur laquelle vous vous trouvez et s’adapte en conséquence.

L’impact de l’Intelligence Artificielle sur Bing en quatre points

Modèle OpenAI de nouvelle génération. Le nouveau Bing fonctionne sur un nouveau grand modèle de langage OpenAI de nouvelle génération, plus puissant que ChatGPT et spécialement conçu pour la recherche. Exploite les informations clés et les avancées de ChatGPT et GPT-3.5, et est encore plus rapide, plus précis et plus performant.

Le modèle Prometheus de Microsoft. Ils ont développé leur propre façon de travailler avec le modèle OpenAI qui leur permet de tirer le meilleur parti de sa puissance. Ils ont appelé cet ensemble de capacités et de techniques le modèle Prometheus. Cette combinaison vous donne des résultats plus pertinents, opportuns et spécifiques, avec une plus grande certitude.

Application de l’IA à l’algorithme de recherche principal. Ils ont également appliqué le modèle d’IA à leur principal moteur de classement de recherche Bing, ce qui a entraîné le plus grand bond en avant en termes de pertinence en deux décennies. Avec ce modèle d’IA, même les requêtes de recherche de base sont plus précises et pertinentes.

Nouvelle expérience utilisateur. Ils réinventent la façon dont vous interagissez avec la recherche, le navigateur et le chat en les unifiant dans une expérience unifiée. Cela ouvrira une toute nouvelle façon d’interagir avec le Web.

Maintenant il ne reste plus qu’à attendre

Comme souvent maintenant, il est temps d’attendre sur la liste d’attente. Microsoft proposera progressivement ces nouvelles fonctionnalités à davantage d’utilisateurs au cours des prochaines semaines. Bing n’a pas vu autant de mouvements d’utilisateurs dans sa vie et ce petit geste peut faire en sorte que l’investissement de 10 milliards semble même bon marché.