OnePlus V Fold et V Flip détruiront le gang pliable de Samsung

Oppo et Vivo ont fait leur entrée dans le segment pliable, et il semble maintenant que OnePlus sera la prochaine marque du groupe BBK à rejoindre. En janvier, les premières preuves ont émergé lorsque les marques déposées de la société pour OnePlus V Fold et V Flip ont été repérées par Stufflistings. Maintenant, la marque chinoise a confirmé le lancement des deux appareils pliables. Le teaser est apparu lors du grand événement d’aujourd’hui qui a lancé les OnePlus 11, 11R et un ensemble d’autres produits pour les marchés mondiaux. Le teaser confirme les prévisions de lancement de ces nouveaux pliables.

OnePlus V Fold et V Flip arriveront au troisième trimestre 2023

Le premier teaser est venu en août 2022, lorsque le PDG de OnePlus, Pete Lau, a révélé l’image d’un mécanisme de charnière. Maintenant, la marque a confirmé le lancement d’appareils pliables et rabattables. L’image teaser confirme le lancement du nouveau pliable au troisième trimestre 2023. Cela indique entre juillet et septembre 2023. Samsung a tué la série Galaxy Note pour se concentrer sur son pliable, et apparemment, OnePlus a fait de même avec la série OnePlus Pro . Il a réduit le nombre de flagships et concentrera ses ressources sur le lancement d’un nouveau pliable.

Selon les rumeurs, les OnePlus V Fold et V Flip seraient basés sur les Oppo Find N2 et N2 Flip. Nous vous recommandons de prendre ces rumeurs avec des pincettes. Après tout, d’ici le troisième trimestre 2023, ces deux pliables seront déjà obsolètes. De plus, l’Oppo Find N2 Flip fera ses débuts mondiaux plus tard ce mois-ci. Alors, quel est l’intérêt de lancer deux fois le même appareil ? Bien sûr, le terme « basé » ne veut pas dire « égal ». Peut-être verrons-nous des références ici et là, mais les téléphones seront toujours différents dans leur forme.

Compte tenu du moment de la sortie, nous nous attendons à ce que les OnePlus V Fold et V Flip soient les produits phares de 2023. Contrairement au pliable récemment sorti, nous nous attendons à ce que les deux appareils apportent le Snapdragon 8 Gen 2. Ou peut-être que le Snapdragon 8+ Gen 2 sera probablement sorti d’ici leur sortie. Il est peut-être trop tôt pour figer les choses, mais tout est ouvert à la spéculation. OnePlus n’est pas la marque la plus silencieuse en matière de marketing pour les produits à venir. Par conséquent, nous nous attendons à ce que de nombreux teasers arrivent dans les mois à venir.