Apple continue de dominer le marché chinois de la téléphonie mobile malgré les obstacles

Le marché chinois de la téléphonie mobile est le plus grand marché au monde et l’un des plus lucratifs. Cependant, ce marché est également très complexe et hautement concurrentiel. Peu de marques de téléphones portables survivent aux rigueurs du marché chinois. En effet, la Chine compte de nombreuses marques indigènes qui se portent bien en Chine. La plupart de ces marques vendent des appareils assez bon marché qui servent le but des acheteurs. Cependant, en tant que marché complexe, le marché chinois a encore de la place pour les marques non chinoises. En fait, quelques marques non chinoises se portent plutôt bien en Chine.

Canalys a publié aujourd’hui un rapport indiquant que les expéditions de téléphones mobiles en Chine en 2022 chuteront de 14 % en glissement annuel pour atteindre 287 millions d’unités. C’est la première fois depuis dix ans qu’il passe sous la barre des 300 millions d’unités. Parmi les marques les plus performantes, Vivo revendique la première place. Cependant, en termes de croissance, seuls Honor et Apple réalisent respectivement une croissance annuelle de 30% et 4%. Ces entreprises se classent respectivement deuxième et troisième sur le marché.

Apple revendique le marché haut de gamme

Les consommateurs haut de gamme ont fait preuve d’une certaine résilience dans la tourmente économique, couplée à la stratégie de promotion de la réduction des prix d’Apple, sa part annuelle a atteint un niveau record de 18 %. Le rapport souligne également qu’au quatrième trimestre 2022, le marché de la téléphonie mobile en Chine continentale fonctionnera toujours à un niveau bas. Il aura un total d’expéditions de 74,4 millions d’unités, une baisse de 14 % d’une année sur l’autre. Spécifiquement: