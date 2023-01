Redmi A2 et A2 + bientôt en Inde

L’année dernière, Xiaomi a lancé une nouvelle gamme de smartphones à super budget avec le Redmi A1. Il a été lancé comme l’un des téléphones les plus abordables de la marque. Un mois plus tard, la société a présenté le Redmi A1+ avec des spécifications légèrement supérieures. Plus récemment, la société a lancé le POCO C50 en tant que A1 + renommé en Inde, mais nous devons convenir que l’appareil a été retardé. Maintenant, nous voyons les premiers signes d’une nouvelle génération. La prétendue série Redmi A2 a été repérée par le Bureau of Indian Standards (BIS).

Nous ne savons pas exactement quand Redmi prévoit de présenter le nouveau combiné à super budget. Cependant, la liste BIS est un bon indice de son arrivée imminente. Bien sûr, ces nouveaux appareils atteindront également d’autres marchés où ces appareils ont du succès. Les deux téléphones Redmi de la série A ont été repérés par le pronostiqueur Mukul Sharma. L’un des deux appareils porte les numéros de modèle 23028RNCAH et l’autre le 2302RNCAI. Le deuxième téléphone porte les numéros de modèle 230238RN4DH et 23028RN4DI.

Série Redmi A2 – légères améliorations par rapport à la première génération ?

Malheureusement, il est impossible de déterminer les spécifications de ces téléphones pour le moment. Nous attendons quelques améliorations par rapport à la première génération, en particulier par rapport au Redmi A1+. Le premier a introduit un scanner d’empreintes digitales et propose également une variante avec 3 Go de RAM. Les deux appareils sont livrés avec 32 Go de stockage interne mais disposent d’un emplacement pour carte micro SD pour une extension supplémentaire. Peut-être que la nouvelle génération élèvera le jeu avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Bien que 32 Go suffisent pour accueillir le système d’exploitation et certaines applications de base, il est assez facile de remplir ce montant. Du coup, 64 Go pourraient facilement améliorer les choses et constitueraient un différentiel pour Redmi dans la catégorie.

Le Redmi A2 conservera probablement la batterie de 5 000 mAh, mais j’espère que nous verrons une amélioration de la vitesse de charge. Quelque chose de mieux que le 10W serait apprécié. En termes de performances, les appareils plus anciens intègrent le SoC Helio A22 vieillissant. C’est un chipset Quad-Core, et il serait facile pour Xiaomi de choisir un SoC plus récent avec huit cœurs. Il pourrait même opter pour Helio G25 ou Helio G35 tout aussi anciens (nous devons maintenir le prix bas, non ?).

En termes d’optique, la série Redmi A2 pourrait facilement améliorer les choses. Les téléphones d’origine ont un appareil photo principal de 8 MP et un capteur décoratif de 2 MP pour la détection de profondeur. Les téléphones apportent également des panneaux de 6,52 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Une des améliorations possibles se situe sur la partie logicielle. La série Redmi A2 peut exécuter Android 13 Go, qui est disponible depuis octobre.