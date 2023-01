POCO F5 Pro certifié par FCC, le lancement semble imminent

Le POCO X5 Pro a fait parler de lui ces dernières semaines. Le téléphone sera lancé aux côtés du POCO X5 et semble être une mise à niveau incrémentielle par rapport au POCO X4 Pro. Outre la série POCO X5, il existe une autre gamme très attendue – la série POCO F5. Apparemment, les nouveaux smartphones ne sont pas trop loin d’une sortie. Le POCO F5 Pro vient d’obtenir sa certification FCC qui laisse présager une sortie mondiale très prochainement.

La sortie du POCO F5 Pro se rapproche

Le nouveau smartphone a obtenu l’approbation FCC avec le numéro de modèle 23013PC75G. FCC n’est pas la plus révélatrice des certifications, cependant, grâce à une précédente certification IMEI, il a été possible d’identifier ce numéro de modèle comme celui appartenant au POCO F5 Pro. Pour ceux qui ne le savent pas, ce téléphone marque un retour pour la série POCO F Pro. Le dernier POCO F Pro a été lancé en 2020 sous la forme du POCO F2 Pro. L’appareil a reçu un accueil mitigé. Ce n’était pas un mauvais téléphone, mais c’était le premier téléphone de la série F depuis le lancement du Pocophone F1, et les utilisateurs s’attendaient à plus qu’un simple téléphone Redmi K-series renommé.

En 2021 et 2022, nous avions respectivement le POCO F3 et le POCO F4. Étant donné que POCO est principalement une marque de changement de marque de nos jours, ces téléphones étaient basés sur les téléphones des séries Redmi K40 et K50. En conséquence, nous pouvons déjà nous attendre à ce que le POCO F5 Pro soit basé sur un téléphone de la série Redmi K60. Cette année, Redmi a lancé trois téléphones de la série Redmi K60 – Redmi K60E, K60 et K60 Pro. La vanille apporte le Snapdragon 8+ Gen 1, tandis que le K60 Pro a le Snapdragon 8 Gen 2. Nous pourrions voir les deux appareils atteindre les marchés mondiaux sous le nom de POCO F5 et POCO F5 Pro. Cependant, certaines rumeurs indiquent que le POCO F5 Pro est un Redmi K60 renommé.

Jusqu’à présent, les détails sont rares sur le POCO F5 Pro, cependant, nous savons déjà qu’il exécutera MIUI 14 avec Android 13. De plus, le smartphone sera livré avec le support Wi-Fi 6, NFC et Bluetooth 5.x. Les fuites confirment également les variantes de smartphone avec 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go. Nous devrons attendre plus de détails, cependant, nous nous attendons à ce que la série POCO F5 soit lancée avant la fin du premier trimestre 2023. La prochaine série POCO X5 fera ses débuts très bientôt, et les nouveaux smartphones de milieu de gamme seront probablement suivis par la série POCO F5.