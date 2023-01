La panne de Microsoft semble être en grande partie résolue, Outlook, Teams, Azure

Une panne Microsoft à grande échelle de nombreux utilisateurs incapables d’accéder à Outlook, Teams, Azure et plus encore. L’entreprise dit qu’elle annule un changement de réseau qu’elle pense être responsable du problème …

DownDetector a commencé à afficher des pannes aux premières heures de la matinée, affectant un grand nombre de services Microsoft :

La société a ensuite mis à jour sa page d’état Office 365 pour refléter cela.

Microsoft n’a pas été initialement en mesure de voir la raison des pannes, mais a déclaré plus tard qu’il avait « isolé le problème aux problèmes de configuration du réseau ». Il a ensuite déterminé la cause.

nouvelles de la BBC signalé que la panne de Teams était particulièrement problématique.

Microsoft Teams est utilisé par plus de 280 millions de personnes dans le monde, principalement dans les entreprises et les écoles, où il peut être d’une importance cruciale pour les appels, les réunions et l’organisation des services généraux.

Selon Downdetector, des problèmes ont été signalés dans de nombreux pays du monde, avec des milliers de signalements rien qu’en Inde et au Japon.

Outre Teams et Outlook, les services concernés selon la page d’état de Microsoft 365 sont SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi et Microsoft 365 Admin Center.

Il est indiqué sur la page que « tout utilisateur desservi par l’infrastructure affectée peut ne pas être en mesure d’accéder à plusieurs services Microsoft 365 ».