Satechi lance le Thunderbolt 4 Slim Hub avec un design élégant et des vitesses complètes de 40 Gbps

Satechi est sorti avec son dernier accessoire pour Mac au CES, le Thunderbolt 4 Slim Hub. Comme son nom l’indique, le nouveau hub est doté d’un design élégant tout en offrant trois ports Thunderbolt 4 en aval et plus encore.

Ce nouveau hub est une version plus compacte et abordable du Satechi Thunderbolt 4 Dock. Voici comment la société décrit le Thunderbolt 4 Slim Hub :

« Satechi, connu pour produire des accessoires qui rendent la vie quotidienne plus pratique, annonce son nouveau hub – le Thunderbolt 4 Slim Hub – pour étendre les options de port tout en offrant une bande passante améliorée et des taux de transfert de données rapides. » La société a ajouté que « … ce hub élégant et moderne réduit l’encombrement pour un espace de travail rationalisé ».

Caractéristiques du moyeu mince Satechi Thunderbolt 4

1x port Thunderbolt 4 en amont

3 ports Thunderbolt 4 en aval Socket en charge de vitesses complètes de 40 Gbit/s Prend en charge jusqu’à 2 écrans 4K à 60 Hz ou 1 écran 6K avec les Mac M1/M2

1x USB-A avec des vitesses de 10 Gbit/s

Chargement direct de 60 W sur votre MacBook/PC

Conception mince et portable Fabriqué à partir d’aluminium de qualité aéronautique

Alimentation GaN 100W incluse

Prix ​​: Régulier 199,99 $

Que vous souhaitiez un hub élégant offrant toute la puissance Thunderbolt ou que vous aimiez l’idée de pouvoir l’emporter facilement en déplacement, le Thunderbolt 4 Slim Hub semble être une option convaincante. Il est également agréable de voir une station d’accueil Thunderbolt 4 complète à moins de 200 $ alors qu’elle coûte souvent 300 $ et plus.

Le Thunderbolt 4 Slim Hub est maintenant disponible directement auprès de Satechi. N’oubliez pas de profiter de la promo de lancement à -20% avec le « CES20”code.

